”Epädemokraattista ja ennenkuulumatonta” – mustien demokraattiedustajien erottaminen Tennesseessä on herättänyt tuohtumusta ja rasismisyytöksiä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kahden Tennesseen edustajainhuoneen demokraattiedustajan erottaminen on herättänyt tuohtumusta, ja tapausta on kritisoitu maan hallintoa myöten.

Republikaanijohtoinen Tennesseen edustajainhuone erotti kaksi mustaa edustajaansa torstaina sen jälkeen, kun he olivat keskeyttäneet aiemman istunnon vaatiakseen tiukempaa asevalvontaa. Mielenilmauksen taustalla oli Tennesseessä noin kaksi viikkoa sitten tapahtunut kouluampuminen, jossa sai surmansa kuusi ihmistä sekä epäilty ampuja, jonka poliisi ampui.

30. maaliskuuta demokraattiedustajat Justin Jones ja Justin Pearson olivat osallistuneet edustajainhuoneen tiloissa protestiin satojen mielenosoittajien kanssa. Joukkoon liittyi myös kolmas demokraattipäättäjä Gloria Johnson.

Edustajainhuone äänesti erottamisista torstaina. Jones ja Pearson erotettiin äänten jakautuessa pitkälti puoluelinjojen mukaisesti. Johnsonin erottaminen jäi sen sijaan yhden äänen päähän, kun hänen tuekseen asettui myös jokunen republikaani.

Jones kuvaili uutiskanava CNN:lle torstain tapahtumien olleen ”surullinen päivä demokratialle”. Hänen mukaansa kansa saattoi nähdä, ettei Tennesseessä ole demokratiaa.

– Sen sijaan, että he käsittelisivät rynnäkköaseiden kieltämistä, entiset kollegani – republikaanien superenemmistö – hyökkää demokratiaa vastaan, Jones sanoi CNN:lle.

– Ja sen pitäisi pelottaa meitä kaikkia ympäri tämän maan.

Tennesseen edustajainhuone on 1860-luvun jälkeen erottanut jäseniään tätä ennen vain kahdesti, CNN kertoo.

”Olen 60-vuotias valkoinen nainen ja he ovat kaksi nuorta mustaa miestä”

Tapaus on nostanut esiin syytöksiä myös rasismista Jonesin ja Pearsonin ihonvärin vuoksi. Gloria Johnsonilta kysyttiin CNN:n haastattelussa, miksi häntä ei erotettu muiden tavoin.

– No, se on minusta aika selvää. Olen 60-vuotias valkoinen nainen, ja he ovat kaksi nuorta mustaa miestä, hän vastasi.

Samalla Johnson kertoi myös, että hänelle puhuttiin aivan eri tavalla kuin Jonesille ja Pearsonille, kun heitä kuultiin asiasta. Johnsonin mukaan kaksikolle puhuttiin halventavasti. Johnson kertoo, että hänellekin puhuttiin alentavasti hänen naiseutensa vuoksi, mutta puhetapa oli silti täysin erilainen kuin Jonesin ja Pearsonin kuulemisissa.

– Kahden mustan jäsenen hiljentäminen, koska he osoittivat rauhallisesti mieltään aseväkivaltaa vastaan, ei ole vain rasistista, vaan myös radikaali käännös pois niistä demokratian säännöistä ja perinteistä, joiden varaan kansakuntamme perustettiin, tviittasi newyorkilainen kongressiedustaja Yvette Clarke.

Osavaltion demokraattiedustaja Jesse Chism puolestaan vertasi äänestystä rotuerottelun ajan oikeudenkäyntiin.

Jones: Vaarallinen ennakkotapaus kansakunnalle

Jones, 27, ja Pearson, 28, esittivät tunteikkaat vetoomukset edustajainhuoneessa erotuskäsittelyn yhteydessä.

Tennessean-lehden mukaan Jones listasi omassa puheessaan, kuinka edustajainhuoneessa on istunut muun muassa lasten hyväksikäyttäjäksi tunnustautunut henkilö ja perheväkivaltaan syyllistynyt henkilö, minkä lisäksi hän kuvaili yhden edustajan virtsanneen toisen edustajan tuoliin samaisessa istuntosalissa. Lisäksi hän painotti kahden edustajan päätyneen liittovaltiotasoisen tutkinnan kohteeksi. Yhtäkään näistä henkilöistä ei Jonesin mukaan silti äänestetty pois päätäntäelimestä.

Uutiskanava MSNBC:lle antamissaan kommenteissa Jones kutsui erottamista vaaralliseksi ennakkotapaukseksi kansakunnalle sekä suoraksi hyökkäykseksi demokratiaa vastaan. Hän kehotti samalla maan oikeusministeriötä tutkimaan tapahtuneen laillisuutta.

Jones sanoi pääosin valkoisten republikaanien superenemmistön tuhoavan demokratian ja pakottavan tahtonsa hänen omalle vaalipiirilleen, jossa asuu pääosin muita kuin valkoisia. Hän kuvailee omaa vaalipiiriään yhdeksi Tennesseen monimuotoisimmista.

Biden ja Harris osoittivat tukeaan tennesseeläiskolmikolle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kritisoi Tennesseen republikaanipäättäjiä. Hän kuvaili Twitterissä tapausta järkyttäväksi, epädemokraattiseksi ja ennenkuulumattomaksi.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Biden on puhunut kolmikon kanssa puhelimessa ja kiittänyt heitä siitä, että he olivat osoittaneet johtajuutta rynnäkköaseiden kieltämisen puolesta. Presidentti myös kutsui tennesseeläiskolmikon Valkoiseen taloon lähitulevaisuudessa.

Presidentti ilmaisi jälleen toivovansa, että yhdysvaltalaiset voittaisivat erimielisyytensä torjuakseen aseväkivallan.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris puolestaan vieraili Tennesseen Nashvillessa osoittamassa tukea kolmelle demokraattipäättäjälle. Hän osallistui mielenilmaukseen paikallisessa yliopistossa ja tapasi protestinsa vuoksi republikaanien tähtäimeen joutuneen kolmikon.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Arttu Mäkelä