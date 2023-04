EU suunnittelee kansalaistensa evakuoimista Khartumista, kunhan olosuhteet antavat myöten – Sudanin taisteluissa yli 400 kuollutta, joukossa myös lapsia

EU suunnittelee kansalaistensa mahdollista evakuoimista Sudanin pääkaupungista Khartumista, kun turvallisuustilanne vain antaa myöten.

Asiasta kertoo EU:n korkea-arvoinen virkamieslähde, jonka mukaan kaupungissa on korkean riskin tilanne. EU pyrkii hänen mukaansa koordinoimaan operaatiota saadakseen siviilinsä pois Khartumista.

Taistelut maan asevoimien ja sitä vastaan nousseiden RSF-joukkojen välillä alkoivat lauantaina. Taisteluita on kolmesti yritetty saada lakkaamaan tulitauolla, mutta turhaan. Taistelut niin pääkaupungissa Khartumissa kuin muuallakin maassa ovat jatkuneet, kertoo Sudanin lääkärijärjestö.

Asuinalueilla Khartumin keski- ja pohjoisosissa on käyty tänään kiivaita katutaisteluita, kertoivat silminnäkijät uutistoimisto AFP:lle.

Evakuointiaikeita avanneen EU-virkamiehen mukaan paikan päällä tehtyjen arvioiden mukaan turvallisuusedellytykset eivät ole tällä hetkellä kunnossa evakuointioperaatiolle Khartumissa. Tilannetta on arvioinut muun muassa EU:n Sudanin-suurlähetystö.

Khartumiin loukkuun jääneet arviolta 1 500 EU-kansalaista pyritään saamaan ulos kaupungista teitä pitkin, koska lentokenttä on suljettu. Virkamiehen mukaan aiottujen evakuointien kanssa ovat työskennelleet unionin lisäksi seitsemän jäsenvaltiota, joilla on edustusto Sudanissa, mukaan lukien Ranska, Saksa ja Italia.

Virkamiehen mukaan tällaisen operaation toteuttaminen vaatisi kolmen päivän tulitauon.

– Seuraamme tarkasti tilannetta ja odotamme hetkeä, jolloin se (evakuointi) voidaan tehdä, virkamies sanoo.

Virkamiehen mukaan odotus on, että EU-kansalaisten evakuointiin ollaan täysin valmiina, kun hetki koittaa.

EU:n humanitaarisen avun paikallisosaston johtajaa ammuttiin aiemmin Sudanissa, ja hän haavoittui. Lisäksi unioni on kertonut, että sen Sudanin-lähettilään kimppuun hyökättiin tämän kodissa Khartumissa.

RSF oli ehdottanut tulitaukoa muslimien id al-fitr -juhlan yhteyteen

Sudanin taisteluissa on vajaan viikon aikana saanut surmansa yli 400 ihmistä ja yli 3 500 on haavoittunut, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO.

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan kuolleiden joukossa on ainakin yhdeksän lasta. Haavoittuneita lapsia on yli viisikymmentä.

Viimeisimpänä Sudanissa karahti kiville RSF-joukkojen ehdottama tulitauko, joka olisi alkanut varhain tänä aamuna. RSF ehdotti kolmen päivän tulitaukoa muslimien paastonajan päättävän id al-fitr -juhlan yhteyteen.

Armeijan komentaja Abdel Fattah al-Burhan tyrmäsi jo torstaina uutiskanava al-Jazeeran haastattelussa tulitauon.

– Muuta vaihtoehtoa kuin sotilaallinen ratkaisu ei ole. RSF on sulkenut teitä ja estänyt ihmisten vapaan liikkumisen. Tulitauko ei tule kysymykseen tällaisissa olosuhteissa, komentaja sanoi puhelinhaastattelussa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ehdotti hänkin jo torstaina, että Sudaniin saataisiin ainakin kolme päivää kestävä tulitauko muslimien paastonajan päättävän juhlan yhteyteen. Myös Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken on vaatinut välitöntä tulitaukoa.

Taistelut alkoivat lauantaina, kun al-Burhanin ja hänen varamiehensä, kenraali Mohamed Hamdan Daglon valtataistelu ja kiista Daglon komentamien RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin armeijaan kärjistyi avoimeksi yhteenotoksi.

YK:n mukaan jopa 20 000 ihmistä on paennut väkivaltaa naapurimaa Tshadiin.

Sudanin uusien taisteluiden pelätään laajenevan täysimittaiseksi sisällissodaksi, joka vaikuttaisi myös naapurimaihin.

Siirtolaisuusjärjestön työntekijä joutui ristituleen ja sai surmansa

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoi perjantaina Sudanin-henkilökuntaansa kuuluneen työntekijän saaneen surmansa Sudanissa. Hän oli matkannut perheensä kanssa Obeidin kaupungin eteläpuolella, kun heidän ajoneuvonsa oli joutunut kahden taistelevan osapuolen ristituleen.

Järjestön johtaja kertoo lausunnossaan olevansa syvästi suruissaan kollegan kuolemasta ja kertoo ottavansa osaa tämän vaimon ja vastasyntyneen lapsen sekä järjestön Sudanin-henkilöstön suruun.

– IOM:n koko henkilöstön turvallisuus on ykkösprioriteettini. Jatkamme työskentelyä YK-kumppaneidemme kanssa turvallisuustoimiemme päivittämiseksi, sanoo YK:n alaisen IOM:n johtaja Antonio Vitorino.

– Siviilien, mukaan lukien humanitaaristen avustustyöntekijöiden, järjettömät kuolemat – – on saatava loppumaan ja rauha palautettava, hän jatkaa.

Vitorino viittaa lausunnossaan myös YK:n ruokaohjelma WFP:n työntekijöiden kuolemiin. WFP on aiemmin tällä viikolla ilmoittanut keskeyttävänsä toimintansa Koillis-Afrikan valtiossa sen jälkeen, kun kolme sen työntekijää sai surmansa väkivaltaisuuksissa.

Vitorino sanoo IOM:n joutuneen keskeyttämään humanitaariset operaationsa Sudanissa tuoreiden väkivaltaisuuksien vuoksi.

– Kaikkien osapuolten on varmistettava humanitaaristen avustustyöntekijöiden turvallisuus ja sallittava heidän esteetön pääsynsä, jotta he voivat auttaa heikoimmassa asemassa olevia, Vitorino sanoo järjestön tiedotteessa.

”Apua ei voida tarjota, jos työntekijöiden turvallisuus ei ole taattu”

IOM:n tavoin myös Unicef kommentoi humanitaaristen avustustyöntekijöiden turvallisuutta.

– Lapsille ja perheille elintärkeää humanitaarista apua ei voida tarjota, jos työntekijöiden turvallisuus ei ole taattu, järjestö kertoo Suomen Unicefin julkaisemassa tiedotteessa.

Unicef kertoo avustustyöntekijöiden joutuneen maassa ryöstöjen kohteeksi. Se painottaa avustustyöntekijöihin ja järjestöihin kohdistuvien hyökkäysten olevan samalla hyökkäyksiä avuntarpeessa olevia lapsia ja perheitä kohtaan.

Lastenjärjestö kertoo, että monet perheet ovat jääneet tulitusten keskelle ja tuhannet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa.

– Taisteluiden kiihtyessä lapsia on hakeutunut suojaan koulurakennuksiin. Sairaalassa olevia lapsia on jouduttu evakuoimaan. Sairaaloita ja terveyspalveluita on tuhoutunut, mikä vaikeuttaa lasten hoitoon pääsyä, järjestön tiedotteessa sanotaan.

Unicef vaati tiedotteessaan YK:n pääsihteerin vanavedessä väkivaltaisuuksien lopettamista ja vaatii lisäksi muun muassa taisteluiden osapuolia suojelemaan lapsia ja turvaamaan heille elintärkeät peruspalvelut.

Unicefin mukaan taistelut uhkaavat noin 50 000 vakavasta aliravitsemuksesta kärsivän lapsen elintärkeää hoitoa. Järjestön mukaan humanitaariset tarpeet olivat Sudanissa jo tuoreiden väkivaltaisuuksien edellä merkittävämmät kuin koskaan ennen.

IOM:n mukaan tuoreiden taisteluiden alla 15,8 miljoonaa ihmistä oli humanitaarisen avun tarpeessa Sudanissa. Määrä vastaa noin kolmasosaa koko maan väestöstä. Järjestö kertoo maassa olleen myös arviolta 3,7 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan toisaalle maan rajojen sisällä.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä, Hannu Aaltonen