Eurooppa yrittää nyt laittaa lopun villin lännen ajalle kryptomarkkinoilla – rikollinen pelailu vaikeutuu

Rikollinen pelailu kryptovaluutoilla on vaikeutumassa Euroopan talousalueella, kun uusi kryptosääntely etenee kohtii maaliviivaa.

Torstaina Euroopan parlamentti antoi oman hyväksyntänsä kryptomaksujen jäljittämiselle, rahanpesun estämisen parantamiselle sekä valvonnan ja kuluttajansuojan yhdenmukaistamiselle. Tarkoituksena on muun muassa vaikeuttaa virtuaalivaluuttojen hyödyntämistä rikollisiin tarkoituksiin.

Parlamentti äänesti Strasbourgissa kryptovarantojen siirtoa ja jäljittämistä koskevan säädöksen hyväksymisestä selvin äänin. Niin ikään se hyväksyi toisen lakiehdotuksen, joka luo yhteiset säännöt kryptovaluuttojen valvonnalle, kuluttajansuojalle ja ympäristövastuullisuudelle.

Jäsenmailta tarvitaan yhä poliittinen siunaus uudistuksille, mutta siinä pitäisi olla kyse enää muodollisuudesta.

Jäljitettävyys ja omistajan asema paranevat

Kryptovaluutoissa huolena on ollut niiden omistajan heikko asema, sääntelyn pirstoutuminen kansallisiksi pistotoimiksi ylikansallisella markkinalla sekä mahdollisuus käyttää kryptovaluuttaa rikollisten varojen piilotteluun.

Neuvonantaja Hanna Heiskanen Finanssivalvonnasta huomauttaa, että EU:n rahanpesua koskeva sääntely on jo tuonut kiristyksiä kryptomarkkinoille. Tuolloin jäsenvaltiot laitettiin rekisteröimään toimijat ja valvomaan palveluntarjoajien mekanismeja huomata terrorismin rahoittamista ja rahanpesua.

Hän pitää kuitenkin uutta pakettia merkittävänä.

– Se tuo sääntelyllään nämä (palveluntarjoajat) nyt paljon lähemmäs sitä, mitä edellytetään muiltakin perinteisiltä finanssisektorin toimijoilta, hän sanoo.

Tutkintamahdollisuuksia ja uutta suojaa

Kryptovaluuttoja on voinut vaihtaa ja siirtää anonyymisti, mikä on tarjonnut huomattavaa etua rikollisille.

Uusi sääntely laajentaa rahojen siirtämistä koskevan ”matkasäännön” myös kryptopuolelle. Jatkossa tiedot omaisuuden siirtäjästä ja saajasta täytyy tallentaa ja toimittaa palveluntarjoajalta toiselle.

Palveluntarjoajat ovat velvollisia toimittamaan tiedot viranomaisille, jos tutkinnassa on rahanpesu tai terrorismin rahoitus.

Jos kokonaisuus on jatkoa rahanpesun torjuntasääntelylle, se on iso asia myös kryptosijoittajien suojalle. Heiskanen katsoo, että suurin turva on alan palveluntarjoajille tuleva toimilupavaatimus.

– Se taso, mikä pääsee markkinoille, tulee varmaan nousemaan. Tai ainakin siinä on tiukempi seula, hän sanoo.

Sijoittajat näkevät julkisista rekistereistä, onko palveluntarjoaja hyväksytty. Myös esimerkiksi valitusmekanismien on oltava kunnossa.

– Valvonnan ja vaatimusten tiukentuminen on isossa kuvassa se, mikä sitä sijoittajan suojaa saattaa parantaa, Heiskanen sanoo.

Parlamentilta selvä kanta

Euroopan parlamentissa sääntely hyväksyttiin varsin selvin luvuin.

Parlamentti hyväksyi Strasbourgissa sääntelyn kryptovarantojen siirrosta ja jäljittämisestä äänin 529 puolesta, 29 vastaan ja 14 tyhjää. Lakiehdotus yhteisistä säännöistä valvonnalle, kuluttajansuojalle ympäristövastuullisuudelle meni läpi lähes samankaltaisin äänin.

Mutta kuinka hyvin Euroopan talousaluetta koskeva sääntely puree ongelmiin globaalilla kryptomarkkinalla?

– Onhan tämä sääntely yritetty rakentaa sellaiseksi, että jos tarjoat palvelua ETA-alueella, sitä ei oikein voi kiertää, Heiskanen sanoo.

Hän uskoo, että kaikkea paketti ei ratkaise, koska sijoittaja voi yhä hakeutua muualta tarjottujen palvelujen pariin. Toisaalta hän uskoo, että EU-sääntelystä on mahdollista tulla myös esimerkkisääntelyä, jota aletaan omaksua muuallakin.

– Askel oikeaan suuntaan. Mutta ainahan rajat ylittävään palveluntarjontaan liittyvät kysymykset ovat haastavia.

