Evakuoinnit Sudanista jatkuvat tulitauon toisena päivänä – lähes 1 700 siviiliä saapui laivalla Saudi-Arabiaan

Yhteensä 1 687 Sudanista laivalla paennutta siviiliä on saapunut tänään Saudi-Arabiaan, kertoo maan ulkoministeriö. Paenneiden joukossa kerrotaan olevan ihmisiä yli 50 maasta.

Jeddan kaupunkiin laivalla saapuneista ihmisistä 13 oli Saudi-Arabian kansalaisia. Loput olivat Lähi-idän, Afrikan, Euroopan, Aasian sekä Pohjois- ja Keski-Amerikan maista.

Sudanin asevoimien ja RSF-joukkojen välinen tulitauko jatkuu tänään toista päivää. Kokonaisuudessaan kolmen päivän tulitauosta kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tiistain vastaisena yönä.

Tulitauko näytti ensimmäisenä päivänä pääosin pitävän ainakin maan pääkaupungin Khartumin alueella, vaikka silminnäkijät kertoivatkin yksittäisistä kahakoista.

YK:n järjestöjen tiistain lukujen mukaan taisteluissa on kuollut ainakin 459 ihmistä ja yli 4 000 on haavoittunut.

Saudi-Arabiaan on saapunut Sudanista yhteensä ainakin 2 148 ihmistä sen jälkeen, kun Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen väliset taistelut alkoivat huhtikuun puolivälissä. Saudi-Arabian evakuoimista ihmisistä yli 2 000 on ulkoministeriön mukaan ollut muita kuin saudiarabialaisia.

Indonesian ulkoministeriö kertoi, että 560 sen kansalaista oli evakuoitu Sudanista Saudi-Arabian. Ei kuitenkaan ollut selvää, olivatko he kaikki tänä aamuna Jeddaan saapuneessa laivassa. Indonesia kertoo evakuoivansa vielä yli 300 kansalaistaan maateitse Sudanista.

Myös Sri Lankan ulkoministeriö kertoi, että Jeddaan saapuneessa laivassa oli 13 srilankalaista.

Sudanista on evakuoitu myös suomalaisia. Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi maanantaina, että Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia. Sudanissa on edelleen muutamia suomalaisia. Haavisto arvioi heitä olevan alle viisi.