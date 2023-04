Fingerstylekitaristi Tomi Paldanius maanantaina Hilkansalissa Salossa

Mainetta Suomessa ja maailmalla niittänyt fingerstylekitaristi Tomi Paldanius konsertoi pääsiäismaanantaina Salon musiikkiopiston Hilkansalissa iltakuudelta.

Konsertin teemana on Suuret klassikot soolokitaralla. Hilkansalissa kuullaan menneiden vuosikymmenten klassikkohittejä. Ohjelmistossa kuullaan monenlaista kitarataiturointia Jean Sibeliuksen Finlandiasta ja Lasse Mårtsenssonin Myrskyluodon Maijasta Queenin Bohemian Rhapsodyyn ja Santanan Samba Pa Tiin.

Fingerstylekitaristi soittaa samanaikaisesti biisin melodian, soinnut, bassolinjat ja päälle soolot. Tänä vuonna häneltä on ilmestynyt uusi levy Tomi Paldanius plays Rock Ballads, joka sisältää muun muassa kappaleet Angie, I just died in your arms tonight ja Is this Love.

Suuret klassikot soolokitaralla Hilkansalissa (Vilhonkatu 4, Salo) ma 10.4. klo 18.