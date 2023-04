Fosser teki kläbot – miesten maailmancupin avaus oli draaman kaareltaan täydellinen

Suunnistuksen maailmancup pyörähti torstaina käyntiin Norjan Sarpsborgissa pitkän matkan kilpailulla.

Tuloslistaa katsottaessa tulee mielikuva tylsästä kilpailusta. Ruotsin Tove Alexandersson voitti taas naisten 12 kilometriä ja 22 rastia sisältäneen kilpailun ja Norjan Kasper Fosser nuoresta iästään (24) huolimatta taas miesten 15 kilometriä ja 30 rastia sisältäneen taivalluksen.

Suomalaisille jäi rääppeitä, vaikka Marika Teinin viides sija ja Olli Ojanahon yhdeksäs sija ihan kelpo tuloksia ovatkin.

Moni urheilua aktiivisesti seuraava on varmasti useasti miettinyt, kuka tai mikä huippu-urheilutapahtumien käsikirjoitukset laatii. Ja moni on varmasti miettinyt, että vaikka tuohon tehtävään olisi palkattu William Shakespeare, ei hän olisi osannut kirjoittaa sellaista draaman kaarta, joka kilpailussa toteutui.

Sarpsborgin miesten kilpailussa sellaisen kuitenkin taas joku osasi.

Miesten ensimmäinen lähtö oli aamulla klo 10.22, juuri kun yön luoma kuura oli sammalikosta sulanut. Viimeisenä matkaan lähti norjalaisten suursuosikki Fosser kello 15.40. Lähtöväliä oli kolme minuuttia, se riitti Östfoldin korvessa pakottamaan (lähes) jokaisen tekemään omaa työtään.

Ruotsin Anton Johansson saapui maaliin, kun Fosser oli vasta lähtenyt ja löi tulostaululle ajan 1.32.26, se oli jo lähellä ratamestarin ilmoittamaa ihanneaikaa. Johansson oli väliajoissa heilunut viiden joukossa ja kun hänen edelleen ehti pääasiassa ruotsalaisia, Emil Svensk ja viime vuoden Euroopan mestari Martin Regborn etunenässä, uskottiin että joka tapauksessa voitto menee Sarpsborgista katsottuna itänaapuriin.

Fosser, jonka juuret ovat kilpailupaikasta vain parinkymmenen kilometrin päässä, oli väliajoissa kolmantena, mutta kuitenkin lähes 40 sekuntia jäljessä, kun kilpailijat juoksivat läpi areenan loppulenkille.

Regborn sai sinikeltaiset liput heilumaan mennessään selvään johtoon ja alittaessaan Johanssonin ajan peräti neljällä minuutilla. Euroopan mestarin loppuveto oli äärettömän kova.

Mutta sitten tuli Svensk. Rajusti kirien ja kuuluttajan laskiessa sekunteja hän alitti Regbornin ajan yhdeksällä sekunnilla. Svensk makasi maaliasfaltilla, kilpailukeskushan oli moottoristadionilla, kaikkensa antaneena kuin Marja-Liisa Hämäläinen Sarajevossa. Ruotsalaisten kaksoisvoitto näytti Mysenin (Fosserin kotikylä) kirkossa kuulutetulta.

Fosser lähti 24 minuuttia Svenskin jälkeen. Muutama minuutti siitä, kun Svensk oli saatu virvoitettua joukkuekaveriensa halattavaksi, Fosserin ilmoitettiin käyneen väliaikarastilla, josta maaliin oli 2,5 kilometriä.

Ja nyt eroa oli vain 16 sekuntia! Koska loppu oli selvää avokalliokkoa ja ruotsalaiset olivat tulleet tuon osan radasta hurjasti, ei Fosser kuitenkaan uhannut sinikeltaisten voittoa.

Seuraava väliaika tuli vain 600 metriä maalista. Ja ero oli enää yhdeksän sekuntia! Ehtiikö sittenkin?

Kvarnan autostadionin päivä oli ollut aurinkoinen, joskin tuuli piti ilman viileänä. Mutta juuri tuolla hetkellä taivas musteni ja asfalttisuoraa piiskasi raju rae- ja räntäkuuro. Kuuluttajan huuto oli hukkua tuulen ja sateen tuiverrukseen, mutta sieltä seasta putkahti viimeiselle rastille norjalainen suunnistaja. Kuuluttaja huutaa, että tilanne on tasan!

Fosseria valmentaa hänen isoisänsä Per Fosser. Ainakin osasyynä tähän on se, että Kasper menetti isänsä auto-onnettomuudessa ollessaan vain 2-vuotias. Eräällä toisellakin norjalaisurheilijalla on valmentajana isoisä. Tuon urheilijan nimi on Johannes Hösflot Kläbo.

Ja räntäsateen seasta syöksyi voittajaksi Kasper Fosser, eroa Svenskiin kolme sekuntia. Tässä on jotakin niin norjalaista, niin kläbomaista.

Miehet olivat juosseet puolitoista tuntia ennalta tuntemattomien soiden, mäkien ja jyrkkien rinteiden kautta, kopanneet matkalla 30 rastia ja maalissa kärkikolmikko mahtui yhdeksän sekunnin sisään.

Tämä on urheilua, useinkaan ei tiedä kuinka lopulta käy.

Olli Ojanaho oli siis yhdeksäs ja jäi Fosserista 4.26. Salolaislähtöinen Miika Kirmula oli 49 sekuntia Ojanahoa hitaampi ja oli 13:s. Molemmat olivat väliajoissa paremmissakin asemissa, mutta vatsavaivat painoivat sijoituksen alemmas. Kirmulaa haittasi myös rikkoutunut karttasuojus.

– Siltä osin suunnistus meni arvaamiseksi, Kirmula harmitteli.

Naisten kilpailussa Alexandersson päästi lähimmäksi joukkuetoverinsa Sara Hagströmin, joka taipui 55 sekunnin päähän. Kolmas oli Norjan Marie Olaussen.

Marika Teinin viides sija tuli pikkuvirheillä höystettynä. Maajoukkueryhmän ulkopuolelta kisoihin valittu Anu Tuomisto ilahdutti seitsemännellä sijallaan ja kypsällä suorituksellaan.

Paimion Rastin Milja Väätäjä oli aikuisten arvokisadebyytissään 52:s. Hän valitteli maalissa huonoa juoksuvirettään. Lisäksi pieni haitta tuli loppumatakalla, kun risu iski silmän vetistäväksi.

– Lauantain keskimatkalle jäi petrattavaa. Se on yleensä minulle parempi matka, Väätäjä totesi.

Teksti: Seppo Väli-Klemelä, Sarpsborg