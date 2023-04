Jussi Savolainen pakkaa pukupussiaan Mansikka-ahon hallin käytävällä. Etutaskuun sujahtaa valkoiset Niken tennarit, samanlaiset jotka Savolaisella on jo jalassa. Vetoketju menee kiinni ja Savolainen esittelee keskileveän virnistyksen.

– Olit kirjoittanut, ettemme voi nousta 20 pinnan takaa voittoon, Savolainen esitti epäsuoran kysymyksen.

– Tavallaan en, sillä kirjoitin, ettei Vilpas voi nousta 19 pinnan takaa voittoon kuten avausottelussa, kuului hätäinen vastalauseeni.

Joka tapauksessa olin jälleen kerran väärässä.

Kun toisen puolivälierän kolmatta neljännestä oli pelattu reilut kaksi minuuttia, Kouvojen Austin Butler upotti hyppyheiton ja muutti tilanteeksi 62–39.

Jos kyseessä olisi ollut videopeli, se olisi päättynyt siihen, ja ruudulle olisi tullut teksti ”Game Over”, nyt sama teksti ilmestyi muistiinpanoihin.

23 pisteen tappioasema, toistuvasti romahtava puolustus ja heikko kaukoheittoprosentti. Oikeastaan mikään ei näyttänyt siltä, että Vilpas nousisi tästä asemasta voittoon.

– Olimme ensimmäisellä puoliskolla laiskoja puolustuksessa ja tyhmiä hyökkäyksessä, Savolainen tiivisti osuvasti.

Kouvot heitti avauspuolikkaalla 55 pistettä, vaikka ei upottanut ainoatakaan kolmosta! Maalatulta alueelta joukkue teki taukoon mennessä 42 pistettä.

– Se on ihan uskomaton lukema, en ole koskaan nähnyt tuollaista, Savolainen ihmetteli.

Nyt kun ottelun on katsonut pikakelauksella oman pään sisällä uudelleen, niin itse asiassa Vilpas ei ollut niin superhuono mitä taukotilanne 55–37 näytti.

Avauskymppi meni tasan ja romahdus tapahtui toisella kympillä (29–11), kun John Meeks upotti kaikkialta ja joka paikasta.

– Meeks pääsi koko ajan vasurille, josta hän pystyy viimeistelemään vaikeistakin paikoista. Oikealla hänellä on vain stoppi ja jumpperi, Savolainen kertoi.

Vilpas heitti toisella kympillä kaikki seitsemän kolmostaan ohi, vaikka paikat olivat auki.

Vilpas on kaikesta huolimatta Korisliigan top3-kaukoheittojoukkue, eikä tuollainen putki veny koskaan tuon pidemmäksi. Sitten alkoikin sataa: Vilpas upotti kolmannella kympillä kuusi kolmosta (6/11) ja pakotti Kouvot (paitsi Meeksin) koko ajan vaikeimpiin heittoihin. Ero kutistui 23 pisteestä kuuteen.

Päätöskympillä Roope Ahonen ruokki KeyShawn Feazellia, jonka korit olivat kuin kasvava varjo Kouvojen selässä. Kun ottelua oli jäljellä 3:52, Deshon Taylor vei vapariviivalta Kouvot yhdeksän pisteen johtoon ja Feazell luovutti soihdun Mikko Koivistolle: kolme (3) peräkkäistä kulmakolmosta, yhdeksän pistettä ja ero kaveni neljään sata sekuntia ennen loppua.

Siinä vaiheessa varjo vaikeutti jo Kouvojen hengittämistä. Kun vielä Riku Laine pakotti Meeksin rajarikkoon, avaimet kiesiin olivat pudonneet Vilppaan syliin.

Tässä vaiheessa Koivisto luovutti soihdun Quentin Goodinille, joka upotti kolme peräkkäistä heittoa, siirsi Vilppaan pisteen johtoon ja antoi viimeisen todistuksen Mansikka-ahon yleisölle, että onpahan vinha peli tämä koripallo.

Kouvot sai kuitenkin vielä kaksi mahdollisuutta voittoon tai edes jatkoajalle. Ensimmäisen pilasi Perttu Blomgren sivurajariistollaan ja toisen Remy Abell talletettuaan Taylorin povitaskuunsa.

Summeri soi ja Mikko Koivisto syöksyi kitarisat lepattaen Vilppaan kannattajien nurkkaukseen juhlimaan kaikkia todennäköisyyksiä uhmannutta ryöstöretkeä.

– Ehkä me tykkäämme jäädä 20 pisteen päähän, Feazell pohti joukkueensa kalvavaa itsetuhoisuutta.

Avausottelun ihmenousun tavoin jokainen Vilppaan pelaaja toi taas oman korvaamattoman panoksensa toiseen ihmenousuun. Ensin tekemällä niin kuin ei ole sovittu ja sitten tekemällä miten oli sovittu.

Vilpas on pelannut sarjasta 40 minuuttia surkeasti ja 40 minuuttia loistavasti. Välimuotoa ei tunnu olevan, eikä joukkueesta ota edelleenkään mitään selvää, vaikka kautta on takana jo puoli vuotta.

Onko tämä hyvä vai huono asia?

– En tiedä, Savolainen myönsi.

Mutta ottelusarja on vielä kesken. Ei välttämättä pahasti, mutta kesken joka tapauksessa. Ainoa varma asia on se, että sarja on katkolla Vilppaalle pitkäperjantaina Salohallissa.

– Tämmöstä tää nyt on, Savolainen kuittasi edelleen päätään pyörittäen ja lähti syömään hallin kahvioon.

KORISLIIGAN 2. PUOLIVÄLIERÄ

Kouvot–Vilpas 93–95 (26–26, 29–11, 19–29, 19–29)

Otteluvoitot 0–2, välieriin kolmella voitolla.

Kouvojen pisteet/levypallot: John Meeks 38/8, Quanterrius Jackson 8/3, Austin Butler 12/13, Veeti Helakorpi 8/6, Emil Uotila 0/0, Joel Mäntynen 4/1, Deshon Taylor 21/3, Ilmari Toikkanen 2/5.

Vilpas: Quentin Goodin 18/2, KeyShawn Feazell 24/3, Perttu Blomgren 5/2, Mikko Koivisto 23/6, Juho Nenonen 5/5, Roope Ahonen 3/1/5 syöttöä, Remy Abell 3/0, Riku Laine 14/4.

Levypallot: 44–26

Syötöt: 6–23

Menetykset: 16–10

Heittoprosentit:

1 p: 100–81

2 p: 60–50

3 p: 11–43

Tuomarit: Miltos Ioannidis, Ari Malkamäki, La Trice Little

Yleisöä: 683.

OHO!

Vilpas on ollut ottelusarjassa johtoasemassa yhteensä seitsemän minuuttia ja neljä sekuntia.

3. puolivälierä pe 7.4. klo 17 Salohallissa.