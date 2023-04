Geologian tutkimuskeskus GTK tutkii tämän vuoden aikana kallioperää Salossa ja Raaseporissa. Geologisia ja geofysikaalisia tutkimuksia tehdään Perniön Vihiniemen ja Kiskon Kurkelan välisellä alueella. Suurin osa tutkimusalueesta on Salossa, mutta eteläisin osa on Raaseporin puolella.

– Tämä on todella kiinnostava alue siksi, että tämä on historiallista kaivosaluetta ja tätä on tutkittu erittäin pitkään. Orijärven malmi löydettiin ja Orijärven kuparikaivos perustettiin 1750-luvulla. Pieniä louhoksia Kiskossa on ollut jo 1600-luvulla. Tutkimme, millaiset geologiset prosessit ovat johtaneet juuri tällaisen kallioperän muodostumiseen, kuvailee ryhmäpäällikkö Hanna Leväniemi Geologian tutkimuskeskuksesta.

Samankaltaista kallioperää on Suomessa muuallakin, mutta Orijärven alueelta on tutkimustietoa harvinaisen pitkältä ajalta.

– Tieteelliset tutkimukset alueella alkoivat jo 1900-luvun alussa. Pentti Eskola teki alueella vuonna 1914 uraauurtavan tutkimuksen siitä, miten kiven koostumuksesta voidaan tulkita isoja geologisia prosesseja. Tuo tutkimus nosti Orijärvi–Aijalan geologisesti maailmankartalle, Leväniemi kertoo.

Tutkimusalueella aiotaan tehdä geofysikaalisia mittauksia kevään ja kesän aikana sekä maasta että ilmasta käsin. Mittaukset on aloitettu pääsiäisen jälkeen, ja sen on voinut huomata noin 40 metrin korkeudessa pörränneestä pienestä lennokista sekä maastossa liikkuvista tutkijoista.

– Lennokki ei ota valokuvia, vaan se mittaa maankamaran magneettisia ominaisuuksia. Tällä viikolla mittauksia on alettu tehdä myös maasta käsin. Maastossa liikkuu porukkaa testaamassa uutta GTK:ssa kehitettyä laitteistoa, joka mittaa kallioperän sähkönjohtavuutta, Leväniemi kertoo.

– Huhtikuun loppupuolella, kun lumet ovat sulaneet, maastossa alkaa liikkua enemmän geologeja. He tekevät kallioperäkartoitusta. Väkemme tunnistaa keltaisista huomiovaatteista, hän jatkaa.

Kallioperäkartoituksen tekeminen painottuu touko–kesäkuuhun, mutta se jatkuu aina syksyyn asti. Kartoituksessa arvioidaan näkyvissä olevan kallioperän ja irtolohkareiden koostumusta silmämääräisesti sekä ottamalla pieniä näytteitä.

– Näytteitä otetaan pääosin kivivasaralla ja miniporalla, joka irrottaa kallioperästä muutaman senttimetrin mittaisen kivipötkön. Mitään isoja koneita alueelle ei olla tuomassa, vaan kaikki tutkimus tehdään metsässä jalkaisin, Leväniemi korostaa.

Käsiporalla tai -sahalla tehtävästä näytteenotosta ilmoitetaan erikseen maanomistajille.

GTK:n lakisääteinen tehtävä on tutkia Suomen maankamaraa, hakea vastauksia siihen liittyviin geologisiin kysymyksiin sekä tuottaa uutta tietoa esimerkiksi Suomen kallioperästä.

Salossa tehtävillä tutkimuksilla on tarkoitus parantaa käsitystä alueen kallioperän ominaisuuksista ja tuottaa uusia tietomalleja alueen geologisesta kehityksestä.

– Alueella on jo tehty paljon geologista tutkimusta, mutta tutkimusmenetelmät kehittyvät. Esimerkiksi 3D-mallinnus on mennyt paljon eteenpäin, minkä avulla voidaan tuottaa uutta tietoa kallioperän kehityksestä, Leväniemi selittää.

Nyt saatavia tutkimustuloksia hyödynnetään osana kallioperään liittyvää tiedonkeruuta. Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tieteellisinä julkaisuina.

– Ensimmäisiä julkaisuja tulee jo tänä vuonna ja ensi vuonna lisää, Leväniemi kertoo.