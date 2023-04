Harmonikka taipuu ja venyy moneksi – harmonikkakerhon kevätkonsertti alkaa Monty Python -klassikkotunnarilla

Hersyvästi harmonikoin on Salon seudun harmonikkakerhon kevätkonsertin nimi. Nimi on kerhon taiteellisen johtajan ja musiikin sovittajan Janne Kuusisen mielestä kuvaava.

– Se johdattaa juuri oikeiden mielikuvien äärelle. Treeneissäkin on korostunut, että koitetaan tuoda sitä hurlumhei-meininkiä soittoon ja ohjelmistoon, Kuusinen kertoo.

Konsertin pääkokoonpanona toimii kerhon SALONki-orkesteri, mutta luvassa on muutakin.

– Kehittävä kattaus mielenkiintoista, vaihtelevaa musiikkia, unohtuneista helmistä unohtumattomiin helmiin, kirjailee Kuusinen.

Taustalla piilee Kuusisen mukaan ajatus siitä, että harmonikan mahdollisuudet ovat laajat, ja että ohjelmistossa pitäisi tuoda suomalaistenkin yhden suosikkisoittimen repertuaari esille.

– Miten harmonikkaa ja harmonikkamusiikkia pitäisi kehittää? Onko pitäydyttävä Säkkijärven polkassa ja tutuissa jenkoissa, vai tulisiko lähteä jonnekin ihan muualle? pohtii Kuusinen ja lisää, että tätä pohditaan koko kerhon voimin.

Kuusinen, joka aloitti harmonikkaan tutustumisen jo 11-vuotiaana, on sitä mieltä, että harmonikan – tai hanurin tai haitarin, kaikki nimitykset ovat Kuusisen mukaan yhtä hyviä – kehityskulku 2020-luvullakin on ollut maltillista.

– Silti harmonikka on soitin, joka täyttää tilan, vähän kuin harppu tai kannel. Ja sillä on tässä maailmankolkassa hyvin omanlaisensa musiikkikulttuuri, ja muualla maailmassa aivan omanlaisensa, Kuusinen pohtii harmonikkamusiikin ydintä.

Tulee siis selväksi, että harmonikan käyttökelpoisuus on hyvin laaja, ja tätä laajuutta Hersyvästi harmonikoin -konsertissa on tarkoitus esitellä.

– Konsertin ohjelmisto on hybridi, olematta falski ja kaikkia miellyttämään pyrkivä. Ajattelin, että jos vähän tökittäisiin genreä, Kuusinen sanoo pilke silmäkulmassa.

Niinpä luvassa on uutta ja vanhaa. Kuusinen kertoo löytäneensä esimerkiksi suomalaisen foxtrot-helmen savikiekkolevytyksen, jota kukaan ei enää tiedä eikä ole koskaan kuullut, nimeltä Älä luota suudelmiin.

– Se voisi olla maailmanlaajuinen klassikkohitti, mutta ei ole. Hurmaava se on.

Luvassa on myös joskus 1930-luvulla syntiseksi ja Ylellä kielletyksi tuomittu tango Vain tämä yö on meidän.

– Sitä pidettiin siveettömänä, lähes pornografisena renkutuksena!

Taiteellisen johtajan ja sovittajan yksi haave tulee myös toteutumaan konsertissa: Kuusinen on sovittanut SALONki-orkesterille klassikon, John Philip Sousan The Liberty Bell March:in. Kappale on useimmille tuttu brittiläisen Monty Python huumoriklassikkoryhmän Lentävä Sirkus -televisio-ohjelmista.

– Yleensä olemme aloittaneet marssilla, ja tämähän on vakava marssi. Mutta koska se yhdistyy Monty Pythoniin niin vahvasti, se tuo heti mukanaan sitä toivottua hurlumhei-meininkiä, Kuusinen iloitsee.

Lisänä muistellaan taiteilija Vesa-Matti Loiria Väliaikaisen alkuperäisellä kuplettiralli-versiolla.

SALONki-orkesterin runkona ovat luonnollisesti harmonikat, jota tukevat rytmiryhmä, viulut, oboe ja huilu, joilla musiikkiin saadaan Kuusisen mukaan mahdottoman hienoa lisäväriä. Laulusolisteina ovat Emmi Raasumaa ja Lauri Laaksonen.

Lisäksi konsertissa esiintyy Tuomas Virtasen luotsaama senioriorkesteri ja Anna Schukovin juniorioppilaita.

Ohjelmistoa täydentävät nuorempaa polvea edustavat harmonikkataiturit Renja Alijoki ja Samu-Markus Pyykkö.

– Renjan soitossa on tunteen paloa, luvassa on jotain muuta kuin Metsäkukkia. Samu-Markus on lähtenyt lunastamaan tonttia salonseutulaisesta harmonikkaperinteestä ja pelimannimusiikista, Kuusinen kuvailee.

Kuusinen toteaa, ettei harmonikkakerho kenties näy kovin usein salolaisella orkesterikentällä. Syynä on se, että nykyresurssein on järkevää keskittyä laatuun, ei määrään.

– Tätä nykyä ahaa-elämykset ovat orkesterimme vahvuus!

Hersyvästi harmonikoin – Salon seudun harmonikkakerhon kevätkonsertti Teatteri Provinssissa su 23.4.2023 klo 15.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Harmonikka on yhteisnimitys näppäin- tai kosketinsormiolla ja palkeella varustetuille kannettaville vapaalehdykkäkielisille kosketinsoittimille. Harmonikoita on monia eri tyyppejä, yleisimmät ovat näppäin- ja pianoharmonikka. Varhaista, pienehköä harmonikkaa kutsutaan concertinaksi.

Soitin tunnetaan monilla lempinimillä, kuten haitari, hanuri, sirmakka, taljankka, kurttu, köyhän urut, ryppy, vetopeli ja pirunkeuhko.

Harmonikka kehittyi 1800-luvun puolivälin yksinkertaisesta ”rahvaan” soittimesta ensin monimuotoiseksi populaarimusiikin instrumentiksi ja lopulta vakavamman taidemusiikinkin parissa hyväksytyksi soittimeksi hieman yli sadassa vuodessa.

Soittimen suosio ja käyttö on levinnyt syntysijoiltaan Keski-Euroopasta, Italiasta ja Venäjältä maailmanlaajuiseksi. Argentiinassa bandoneón on tangon tärkeimpiä soittimia, Meksikossa hanuri tahdittaa texmex-musiikkia.

Lähde: Wikipedia