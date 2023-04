SSS etsi Salon surkeimpia teitä: kyseenalaisen kunnian saavat Heinäsuontie ja Aaljoentie

– Olen asunut 16 vuotta Heinäsuontien varrella, ja se on ollut aina tällainen, toteaa salolainen Katja Salo ja katselee kuoppaista kotitietään.

– Kevät ja syksy ovat pahinta aikaa. Teen säännöllisesti ilmoituksen tien kunnosta ja pyydän hiekkaa tai aurausta. Soitan Tienkäyttäjän linjalle tai annan palautetta verkossa Palauteväylän kautta. Sen jälkeen jotain yleensä tapahtuu, hän kertoo.

Runsas viikko sitten tien pahimpiin monttuihin tuotiin hiekkaa, mutta sitä ennen tien kunto oli Katja Salon mukaan hirveä.

– Tiedän, että muun muassa naapurin pojan autosta meni rengas. Nyt tämä tie on parhaimmassa kunnossa viime syksyn jälkeen. Aika ajoin tähän ajetaan hiekkaa ja lanataan, mutta se on vain hetkellinen ilo. Koskaan tämä tie ei ole täysin hyvä, Salo toteaa.

Salon Seudun Sanomat pyysi maaliskuussa lukijoitaan ilmoittamaan, mikä on heidän mielestään Salon seudun surkein tie. Kyselyyn tuli kaikkiaan 45 kannanottoa, joissa mainittiin yhteensä 25 tietä. Kaikkein eniten mainintoja sai Vaskion ja Raatalan välinen Heinäsuontie.

Hyvänä kakkosena kyselyssä oli lähes yhtä suurella kannatuksella Tuohitun ja Ylikulman välillä kulkeva Aaljoentie. Jos Heinäsuontie siis on päällystämättömistä teistä surkein, voidaan Aaljoentietä varmasti sanoa asvalttiteistä surkeimmaksi.

Perniöläisen Aaljoentien ilmoitti huonoimmaksi muun muassa Vainion Liikenteen liikennöimää Paikku-bussia ajava Tiina Rantanen.

– Aloitin työt tällä reitillä alkuvuodesta, ja koko tämän ajan olen kauhistelut tien kuntoa ja myös sen olematonta hoitoa eli liukkauden torjuntaa, hän kertoo.

Rantanen toteaa, että tie on koko matkalta reikäinen.

– On isompia ja pienempiä reikiä, monessa kohtaa reikäryppäitä, ja samassa kohtaa tie on myös haljennut. Tiessä on syviä painumia ja teräviä notkahduksia, joiden kohdalla joutuu jarruttamaan. Ja tällä kelillä tietysti ojarummut ovat nousseet monessa kohtaa roudan takia. Muutamat mäet ovat uraisia, ja asvaltti on niissäkin kohdissa rikki ja haljennut. Koko matkan jarrutat, nostat vauhtia ja taas jarrutat ja toivot, että auto kestää päivittäisen ajon, Rantanen kuvailee.

Jaetulle kolmannelle sijalle Salon seudun surkein tie -kyselyssä tulivat Kiikalasta Somerolle vievä Lautelantie sekä Halikon asemalla sijaitseva Mustamäentie.

Facebookissa kyselyä kommentoitiin, että Lautelantie on reikiä täynnä.

– Moottoripyörällä ei voi ajaa, eräs harmittelee.

Sama vika on Mustamäentiessä.

– Tien molemmissa päissä on kauheat reiät, ja niitä on yritetty paikata. Koko tie on paikattu sieltä täältä, kauhea ajaa autolla. Ulkopaikkakuntalainen sanoikin tietä perunapelloksi, sanoo nimetön kommentoija.

Erityismainintoja kehnoudestaan sai Mustamäentien 110-tien puoleinen pää. Sitä kuvailtiin muun muassa näin:

– Paikattu kaksi kertaa talven aikana, eikä paikat pysy. Linja-autoliikennettä kouluun, kiitolinjavarikko ja muuta raskasta liikennettä. Korjaus suoritettiin laittamalla ”kuoppia tiessä” -liikennemerkki niin selvitään korvauksilta.

Seuraavaksi eniten moitteita saivat Kiskon Toijasta 110-tielle Kruusilaan vievä Vilikkalantie sekä Somerontie eli kantatie 52 Mäenalantien risteyksestä pari kilometriä Kaivolaan päin.

– Paikattua tietä hajoaa noin kahden kilometrin matkalla. Että sitä odotellessa, milloin näitä asvaltin paloja saadaan silmille ja renkaat/autot ottavat itseensä karmean baanan kunnon. Tänä aamuna ilmoittelin Väylävirastoon kyseisestä paikasta ja vastauksia tuli malliin, että on se tuo bitumikin niin kallista… Saa nähdä korjailevatko, miettii eräs vastaaja.

Samaa Somerontien kohtaa pitää Salon teistä surkeimpana myös seuraavan kommentin antaja.

– Noin kahden kilometrin matkalla paikkoja enemmän kuin alkuperäistä asvalttia. Notkossa ollut myös ”kohtaamiskolari”, jossa jompikumpi autoista pomppi montuista toisen kaistalle, onneksi ei kuolonuhreja!

Useamman kuin yhden maininnan kyselyssä saivat myös 110-tie Muurlasta Lohjalle päin, Vaskiontie sekä vt 10 Koskella ja Marttilassa.