”Helsingistä pääsee tunnelia pitkin ainakin Ivaloon”, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta epäilty kolmikko väitti videoillaan

Perjantaina vangittu, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta epäilty kolmikko kertoi sosiaalisessa mediassa seuraajilleen, että maailmassa käydään huippusalaista, maanalaista ”tunnelisotaa”, jota käyvät tahot ovat myös salaisia. Kolmikko piti tehtävänään selvittää, mitä tapahtuu.

Salaliittoteorioihin erikoistunut tutkijatohtori Niko Pyrhönen kertoi perjantaina STT:lle uskovansa, että kolmikko sai inspiraatiota joistain Yhdysvalloissa leviävistä salaliittoteorioista. Kyse oli hänen mukaansa kuitenkin ”poikkeuksellisen omaperäisestä” tarinasta.

Jossakin Mikko Antero Vapa, 45, Marko Heikki Vapa, 45, ja Anne Maria Oikarinen, 37, ilmeisesti kuitenkin paljastivat jotain arkaluontoista, koska se johti heidän vangitsemiseensa.

STT julkaisee epäiltyjen nimet poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, koska heitä on epäilty maanpetosrikoksiin rikoslaissa kuuluvasta teosta sinä aikana, kun he olivat ehdolla eduskuntavaaleissa.

– Käsittääkseni he puhuvat myös sellaisista tunneleista, jotka ovat oikeasti olemassa ja liittyvät joko Suomen huoltovarmuussuunnitelmiin tai väestönsuojeluun. En tiedä, ovatko he voineet vahingossakin paljastaa jotain sellaista, mikä on luokiteltu salaiseksi, vai tahallaan, Pyrhönen mietti.

– Olen katsonut heidän videoitaan, ja niiden perusteella he ovat olleet eri paikoissa, mutta en osaa arvioida, kuinka laajasti he ovat Suomea kierrelleet. Voi olla, että he ovat saaneet yleisöltään vinkkejä siitä, minne kannattaa mennä katsomaan.

”Pienen piirin toimijoita”

Eräällä Youtube-videollaan he esimerkiksi sanoivat nähneensä omin silmin Pohjois-Suomessa yhden ”tunnelin, jonka sisäänkäyntiä reserviläiset valvoivat”.

– Helsingistä pääsee tunnelia pitkin ainakin Ivaloon, (ja) kaikki tunnelit johtavat maailman parlamenttitaloihin, he väittävät.

Pyrhönen uskoo ryhmän olleen pienen piirin toimijoita, joilla oli joitain satoja seuraajia. Jotkut saattoivat tosin katsella videoita hupimielessä.

Salaliittoteoriat elävät, ja niitä kehitellään koko ajan, eli ne muuttuvat, Pyrhönen kertoo.

– Voidaan esimerkiksi ilmoittaa, että jonain tiettynä päivänä tapahtuu jotakin merkittävää, ja sitten kun se ei tapahdukaan, sille keksitään selitys. He ottavat sisältöä myös uutissyklistä ja pyrkivät koko ajan osoittamaan, että uutisissa puhutut asiatkin olisivat kytköksissä heidän teorioihinsa.