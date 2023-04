Hiipuvia hehkulamppuja ja räjähtäviä sähköautoja

Kottaraiset tulivat Angelniemelle. Angelniemen äijä

On se kumma kun ei nykyään osata hoitaa tietä, kuten torstain lehden kuvasta näkyy. Ennen ajettiin hiekkaa tielle ja karhulla ajettiin se sopivan kaltevaksi, eikä tullut sellaisia kuoppia kuin kuvasta näkyy. Nykyään vielä kun saa hienoa sepeliä niin siitä saisi asfaltin veroisen tien. Asukas

Kuva ei kerro tien kunnosta, ainut este ajamiseen on tuo nainen tiellä, joka on tiellä. Tiellä

Voi voi, olen samaa mieltä kanssasi, että köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu. Kun vaalitulokset tulivat, en ollut millään uskoa että Suomessa oli niin paljon rikkaita, jotka kokoomusta äänestivät. Meille pieneläkeläisille tulee kyllä kovat neljä vuotta, kun rikkaiden kuukausipalkka on yhtä suuri ja jopa suurempi kuin meidän vuoden eläkkeemme. Miten riittänee

Jos perussuomalaisia ei oteta hallitukseen, niin eikö se ole äänestäjien väheksymistä? Ja vihreitä tai vasemmiston puolueita ei hallitukseen enää toivota, jos vaalitulos huomioidaan. Äänestäjille kunnioitus

Sähköautot ovat mielestäni hölmöjä hankintoja. Huvittaa katsella, kun ihmiset istuvat kaupan pihassa latauksessa. Ajomatkat ovat lyhkäisiä ja 900 km Lapin-matka vaatii jo useamman latauksen. Jonkun verran on myös ollut jo puhetta sähköautojen paloista. Näin videon, jossa tuommoinen sähköauto räjähti. Mietin tarkasti haluanko mennä tuommoiseen räjähdelaatikkoon. Pensa tai diesel

Hehkulamppu oli aikanaan mainio ja hyvin toimiva keksintö, mutta sen huonoin ominaisuus oli todella surkea hyötysuhde. Tuotti pääasiassa lämpöä, joten se kiellettiin. Sama ongelma koskee polttomoottoria. Hyvin sekin toimii, mutta energia menee suurimmaksi osaksi harakoille ja saasteet siihen kaupan päälle. Ei jatkoon. Led ja sähkömoottori tätä päivää. Aikansa kutakin

Kyllä minua ihmetyttää, että miten autoilijat voivat vielä käydä Teboilin polttoaineita tankkaamassa. Rahoittavat Putinin sotakassaa, jotta Venäjä voi moukaroida ohjuksin siviilikohteita. Jooseppi

Kansanedustajat saivat mitä halusivat, mukavan palkankorotuksen. Kenenköhän kanssa noi hyvän korotusprosentin neuvottelivat, duunarit kun saivat kovalla neuvottelulla pienemmän? Valtion menotko laskivat

Tosi hienosti ajoitettu kansanedustajien palkankorotus vaalien jälkeen! Eipä tarvitse heidän lakkoilla. Näinkö saadaan talous kuntoon? Ajoitus

Olin käymässä kaupungissa, kun repusta petti vetoketju. Kukaan ei sanonut mitään, vaikka tavarat olisivat voineet tippua. Linja-autossa reppua riisuessa huomasin. Eikö kukaan nähnyt

NATO olisi tarpeeton jos Venäjää eivät vuosikymmenistä toiseen johtaisi vainoharhaiset ja suuruudenhullut johtajat. Valintakysymys

Jos Venäjä ei olisi aiemmin aloittanut sotaa tai uhitellut, Natoon ei olisi tarvinnut mennä. Sitä saa mitä tilaa. MOT

Voisiko uimahallin siivousta tehostaa? Portaat ovat aina hiekkaiset, mutta nyt on myös pukuhuone ollut todella siivoton. Lattialla on hiekkaa niin, ettei paljaalla jalalla ilkeäisi astua. Pesuhuoneessa lattia on niin ikään suttuinen. Ei anna hygieenistä kuvaa paikasta, jossa pitäisi kuitenkin olla puhdasta ja raikasta. Kerttu

Talviaika viralliseksi ajaksi ja nopeasti. Haluan olla samassa ajassa Euroopan kanssa, en Venäjän. Talviaika ainoa oikea, valon määrähän on aina sama. Tätä mieltä

Hoitaja tekee työt. Niin se on aina ollut tässä maassa, että työntekijä raataa kädet verillä ja herrat korjaa tuloksen. Tekijä