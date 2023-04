Hitaasti edennyt kevät estänyt tiestön vaurioita – routa ehtii vielä näyttää voimansa

Talvella koettu jäätymisen ja sulamisen edestakainen vuorottelu loi edellytykset todella pahalle routakeväälle. Kevään hidas eteneminen on onneksi vähentänyt tiestön routavaurioiden syntymistä, kertoo maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

– Keväällä roudan sulaminen kuitenkin ehtii vielä näyttää voimansa varsinkin maan pohjois- ja itäosissa. Ei siis kannata huokaista helpotuksesta, kelit ehtivät muuttua hyvinkin paljon, hän täydentää.

Toistaiseksi kuitenkin näyttää hyvältä. Pirisen mukaan tämän hetken ennuste on, että kelirikkojaksosta muodostuu melko normaali ja keskimääräinen.

– Maan sulamisaika on venynyt yllättävän pitkälle. Vasta nyt sulaminen alkaa edetä etelästä ylemmäs Suomeen.

Routaa on Pirisen mukaan tiestössä etelässäkin vielä monin paikoin. Jäätymisen ja sulamisen vuorottelu talvella on saanut aikaan maaperään jäälinssejä, joiden sulaminen on haaste erityisesti päällystetylle maantielle. Ne voivat aiheuttaa teihin reikiä, kuoppia ja isompiakin painaumia.

Yöpakkaset rauhoittaneet routimista

Etelä-Suomessa tienpäällysteiden runsas reikiintyminen havaittiin hankalan talvisään vuoksi jo tammi-helmikuun vaihteessa. Varsinainen haaste maanteillä on silti epätasainen routanousu, jota maaperän jäälinssit edistävät.

– Tällä hetkellä kelit ovat kuitenkin suotuisat, ja kovin pahat routanousut saatetaan hyvällä onnella välttää. Tänne asti jatkuneet yöpakkaset ovat rauhoittaneet routatilannetta.

Silti painorajoituksia voidaan joutua Pirisen mukaan määräämään teille tänäkin keväänä.

– Niistä ensimmäiset saattavat tulla voimaan etelässä piakkoin.

Muu maa seuraa viiveellä: Lapissa roudan sulaminen kestää kesäkuulle asti.

– Pitää muistaa kelienkin osalta, että Suomi on todella pitkä maa.

Painavat sähköautot rasite tien kunnolle?

Suomen maanteillä alkoi keskiviikkona siirtyminen kesänopeuksiin. Kesänopeudet merkitsevät sitä, että osalla teistä saa ajaa lujempaa kuin talvinopeusrajoitusten aikaan.

Osataanko Suomessa ottaa nopeusrajoituksissa huomioon se, että teiden kunto voi vaihdella näin keväällä huomattavasti?

– Jos nopeusrajoitusta on tarvetta laskea paikallisesti tien kunnon takia, siitä päättävät alueellisesti ely-keskukset. Me Väylävirastossa määritämme nopeusrajoitukset verkollisesti eli laajemmin, Pirinen kertoo.

Hänen mukaansa sähköautokantaan siirtymisellä saattaa olla jotain vaikutusta siihen, miten ajoneuvot vaikuttavat teiden kuntoon keväällä.

– Sähköautot ovat akkujensa vuoksi keskimäärin painavampia kuin polttomoottoriautot. Painolla on merkitystä. Mitä raskaampi ajoneuvo on, sitä enemmän sillä on vaikutusta tien rasitukselle.

Pertti Mattila