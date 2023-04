Hovioikeus ryhtyi käsittelemään VTV:n entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rikossyytteitä – syytetty vaatii käräjätuomion kumoamista

Helsingin hovioikeus on aloittanut suullisen käsittelyn Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rikossyytteistä. Yli-Viikari tuomittiin viime vuoden tammikuussa virkarikoksista ja kavalluksesta sakkoihin Helsingin käräjäoikeudessa.

Tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä koski sopimusta, jolla VTV:n ylitarkastajalle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Siitä tuomittiin sakkoihin myös tekoaikaan VTV:ssä hallintojohtajana toiminut Mikko Koiranen. Lisäksi Yli-Viikari tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta liittyen hänen virkamatkoilta saamiensa lentopisteiden käyttöön.

Helsingin Sanomien mukaan Yli-Viikari saapui istuntoon mukanaan runokirja: Emily Dickinsonin Hope is the thing with feathers eli suomeksi ”Toivo on höyhenpukuinen”.

Yli-Viikari: Sopimus oli ratkaisu pitkään jatkuneeseen ongelmaan

Yli-Viikari ja Koiranen vaativat hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä. Yli-Viikarin mukaan ylitarkastajan kanssa tehdyllä sopimuksella ei ollut tarkoitus suosia ketään, vaan ainoastaan löytää tarkoituksenmukainen ratkaisu pitkään jatkuneeseen ongelmaan.

– Kyse oli sellaisen henkilön kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka osalta työntekovelvollisuus ei ollut tosiasiallisesti toteutunut virkamiehen pitkään jatkuneen alisuoriutumisen vuoksi. Viraston johto ei katsonut yksilöperusteisen irtisanomiskynnyksen tulleen riittävän suurella varmuudella ylitettyä, jotta irtisanomiseen olisi ryhdytty, Yli-Viikarin valituksessa kirjoitetaan.

Lentopisteistä valituksessa sanotaan muun muassa, että virkamatkoista kertyneiden pisteiden käyttöä koskeva ohjeistus oli niin epäselvää ja -täsmällistä, että sitä ei voida pitää virkatoiminnassa noudatettavana säännöksenä tai määräyksenä.

IS: Käsinkirjoitettu muistilappu uutena todisteena

Ilta-Sanomien mukaan Yli-Viikari on tuonut hovioikeuteen uutena todisteena käsinkirjoitetun muistiinpanon vuodelta 2016. Lehden mukaan hän pyrkii sen avulla osoittamaan, että neuvotteluihin VTV:n ylitarkastajaa koskeneesta sopimuksesta olisi osallistunut myös eduskunnan virkamiesyhdistyksen silloinen puheenjohtaja.

Yli-Viikari katsoo, että hänellä ei ollut syytä epäillä sopimuksen laillisuutta. Ilta-Sanomien mukaan hän vetoaa muun muassa siihen, että virkamiesyhdistyksen kokenut puheenjohtajakaan ei ilmaissut epäilevänsä sen laillisuutta.

Yli-Viikari käy oikeutta myös VTV-potkuistaan

Syyttäjä vaatii, että Yli-Viikari ja Koiranen tulee tuomita törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja Yli-Viikari lentopisteiden osalta maksuvälinepetoksesta. Syyttäjä hakee molemmille hovista ehdollista vankeusrangaistusta sakkojen sijaan.

Käräjäoikeuden mukaan virkasuhteen päättymissopimus oli lainvastainen, mutta teolla ei aiheutettu VTV:lle vahinkoa eikä se ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä. Syyttäjän mukaan käräjäoikeus ei ottanut riittävästi huomioon Yli-Viikarin asemaa VTV:n pääjohtajana.

– Käräjäoikeus on perustanut ratkaisunsa siihen, että hyödyn tavoittelun taustasyyt eivät ilmennä vastaajissa erityistä moitittavuutta, kun sillä on pyritty sekä VTV:n että ylitarkastajan näkökulmasta kokonaistaloudellisesti ja inhimillisesti hyväksyttävään lopputulokseen. Käräjäoikeus ei ole ratkaisussaan pohtinut, mikä on esitettyjen inhimillisten vaikuttimien suhde siihen, että kyse on ollut ilmeisen lainvastaisesta menettelystä, joka on tapahtunut Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa ja johdossa, syyttäjä kirjoitti valituksessaan.

Yli-Viikari on sittemmin irtisanottu VTV:stä. Hän valitti potkuistaan Helsingin hallinto-oikeuteen, joka helmikuussa hylkäsi valitukset. Yli-Viikari on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Maria Rosvall, Elina Korkee