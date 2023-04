Hyvästi haaveet hellepäivistä? – Marttilan sääprofeetta Arto Ali-Eskola ennustaa viileää kesää

Ensi kesänä ei paljon hellevaatteita tarvita. Näin on, jos marttilalaisen sääprofeetan Arto Ali-Eskolan ennuste toteutuu.

Ali-Eskola on ennustanut säätä jo vuodesta 1977 lähtien, ja nyt hän laati Salon Seudun Sanomille ennusteen tulevan kesän säästä.

Ennusteen mukaan kesän sää on kokonaisuudessaan viileä, eikä hellejaksoja tule. Yksittäisiäkään hellepäiviä ei oikein ole. Tämä kuulostaa kieltämättä aika lannistavalta, ja Ali-Eskola nyökkää pahoittelevasti.

– Kyllä se lannistaa minuakin, mutta minkäs tekee. Kun kesää odottaa, ja sitten siitä onkin tulossa tällainen, hän toteaa.

– Hieman lämpimämmät jaksot on juhannusviikolla ja sitä seuraavalla viikolla sekä kaksi viikkoa heinäkuun lopulla, elokuun alussa. Juhannusviikolla lämpötila voi nousta 25 asteeseen.

Arto Ali-Eskola toteaa, että sääennuste ei näytä kovin hyvältä paitsi auringonottajien niin ei myöskään maanviljelijöiden kannalta.

– Tulossa on kasvun kannalta myöhäinen vuosi, kun lämmöt jäävät kesän ajalta vähän heikoiksi. Kylvön aikakaan ei ole kovin aikaisin, vaan se menee toukokuuhun, hän sanoo.

Ali-Eskolan ennusteen mukaan kesästä ei tule myöskään runsassateista. Vettä voi ripsiä useastikin, mutta määrät ovat aika vähäisiä.

Kesäinen sää saapuu Ali-Eskolan mukaan tänä vuonna hitaasti. Huhtikuu on alkanut kylmänä, ja se tulee myös jatkumaan kylmähkönä.

Toukokuukin käynnistyy kolkkona. Kuun alussa on runsaan viikon verran viileää ja kylmät tuulet puhaltavat. Sadekuurojakin saattaa tulla.

Äitienpäiväviikolla sää lämpenee ja tulee kuivempaa. Lämpötilat ovat 15–20 asteen välillä, mutta välillä voi tulla navakoita tuulia. Tällaisena sää jatkuu toukokuun loppuun, jolloin ilma viilenee hyvin koleaksi.

Kesäkuun alku on edelleen viileä, ja lämpömittari näyttää noin 15 astetta. Tällaista viileää, kuivaa ja tuulista säätä riittää kaksi viikkoa.

Puolessavälissä kesäkuuta ilma lämpenee 20 asteen tuntumaan. Kesän lämpimimmät päivät ovat luvassa juhannusviikolla ja sitä seuraavalla viikolla, joka ulottuu heinäkuuhun. Silloin saadaan nauttia poutasäästä ja 23–25 asteen lämpötilasta.

Heinäkuun alusta sää taas kylmenee ja alkaa kolmen viikon mittainen viileä jakso. Silloin saadaan paljon sadekuuroja ja lämpötila huitelee noin 15 asteen tuntumassa. Sademäärät eivät ole Ali-Eskolan mukaan suuria, mutta sää ei silti ole kovinkaan kesäinen.

Heinäkuun viimeisellä viikolla on poutasäätä ja lämpötila nousee noin 20–23 asteen lukemiin. Noin 20 asteen lämpöä on luvassa myös elokuun ensimmäisellä viikolla, ja sen jälkeen sää vaihtuu taas välillä viileämmäksi ja lämpötila putoaa noin 15 asteeseen. Elokuu on silti kaiken kaikkiaan kuivempi ja lämpimämpi kuin heinäkuu.

Syksy voi taas olla aika lämmin ja varsinkin syyskuu, joka on kuiva lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä sadepäiviä kuun loppupuolella.

Ali-Eskola aloitti säätilan seuraamisen jo vuonna 1956 eli 7-vuotiaana.

– Silloin ei ollut muita huveja, hän toteaa.

Hän merkitsee joka ilta muistiin kuluneen päivän sään, ja nämä merkinnät ovat apuna ennusteen laatimisessa.

– Ja vuosikymmenten sään seuraamisesta tulee tietyt tuntumat, hän kuvailee.

Ali-Eskola osaa usein ennakoida esimerkiksi sateen tulemisen. Ja usein hän on siitä meteorologien kanssa eri mieltä.

– Vaikka meteorologi sanoo, että tulee sadetta, minä voin sanoa, että ei se tänne tule, eikä se tulekaan. Päättelen vuosikymmenten kokemuksella, miten se käyttäytyy.

Kansanomaisen sään ennustamisen hän arvelee vähitellen katoavan.

– Se häviää niin kuin kaikki muukin perinne. Se ei kiinnosta, kun meteorologien ennusteita on tarjolla niin monessa paikassa. Ja sitä on myös mahdotonta periyttää. Pitäisi elää erilaisessa maailmassa kuin tänä päivänä eletään, Ali-Eskola miettii.