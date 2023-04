Iltamme murmelina toteutui, kun Vilppaalla pelattiin Crockettia – ”Kerro nyt Taikuri, miten saamme alkuja paremmaksi”

Jos maanantain kaltainen ottelu olisi pelattu marraskuussa, voisi Salon Vilppaasta kirjoittaa positiivisena parantajana ja peliesityksestä lupauksia herättävänä. Suoritukset olivat ehdottomasti edellä sitä, mitä nähtiin perjantaina samaa joukkuetta eli Kauhajoen Karhubasketia vastaan.

Mutta kun nyt pelattiin toista välierää ja ottelusarja on Karhubasketille 82–74-vierasvoiton myötä 2–0, pelkkä parantaminen ei enää riitä. Nyt pitää tehdä jo melkoisia asioita eli esimerkiksi voittaa kahdesti IKH Areenalla.

Iltamme murmelina toteutui sikäli, että toisen pelin ratkaisut tapahtuivat pitkälti samoilla osa-alueilla kuin ensimmäisenkin. Ne osa-alueet sattuvat olemaan samat, jotka Vilppaalla ovat sakanneet enemmän tai vähemmän pitkin kautta.

Karhubasket teki Vilppaan menetyksistä 24 ja hyökkäyslevypallojensa jälkeen 19 pistettä. Siis yli puolet kaikista. Siinä missä Vilpas luopui kauden aikana varsin nopeasti ”tägäämisestä” eli kaikkien viiden pelaajien voimin hyökkäyslevypalloihin menemisestä, aiheutuu kauhajokisten kyseisestä taktiikasta edelleen ongelmia vastustajille.

Asiassa on sinällään inhimillinen puolensa. Karhubasketin Jaye Crockett hyppää ison ulottuvuutensa takia ottelun ensimmäiseen ylösheittoon. Vastassa hänellä on puolustuksessa usein joko Riku Laine tai Juho Nenonen, jotka eivät kuulu Korisliigan atleettisimpiin urheilijoihin. Laine antaa jo pituudessakin muutaman senttimetrin tasoituksen.

– Vaikka joka kerta sulkisi vastustajan levypallotilanteesta pois, voi pallo aina pompata silti esimerkiksi Crockettille, Nenonen mainitsi.

– Silti meillä on mahdollisuudet kamppailla niistä palloista. Tärkeintä on muistaa sulkeminen täydet 40 minuuttia, hän tähdensi.

Kroketti on monelle mökkeilijälle tuttu peli, jossa päätavoitteena on toimittaa pallo portista läpi. Pelivälineenä käytetään mailaa, mutta tavoite on lopulta samankaltainen kuin koripallossa. Kroketissa on tietyissä tilanteissa myös mahdollisuus niin sanotusti kilkata vastustajan palloa kauemmas.

Karhubasket pystyi jälleen pelaamaan Vilppaalla tietynlaista krokettia, tässä tapauksessa Crockettia. Kouvojen päävalmentaja Jyri Lehtonen totesi Vilpas-puolivälieräsarjan jälkeen kokeneiden pelaajien merkityksen pudotuspeleissä.

Sama näkyy vääjäämättä myös välierissä. Karhubasketissa kokemusta – ja Vilpas-maanmiehiinsä verrattuna merkittävästi isomman summan kuukausipalkkaa – edustavat Crockett, Cameron Jones ja Lee Skinner.

– Jaye on melko tasainen ja myös muita rauhoittava pelaaja. Hän on lisäksi ainoa joukkueestamme, joka on pelannut Mestarien liigan lohko-otteluita, Koskimies muistutti.

Karhubasket teki reilusti yli puolitoista pistettä jokaista Vilppaan menetystä kohti. Tässä mielessä menetykset satuttivat sinänsä varsin hyvin puolustanutta Vilpasta jopa vielä merkittävästi enemmän kuin Kauhajoella.

– Menetykset olivat meille se suurin turmio. Tuo pistemäärä kertoo siitä, mistä tilanteista ne tulivat. Tässä tapauksessa olennaisinta ei ollut niinkään menetysten määrä vaan niiden laatu, totesi Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen.

Lisää Vilppaan kauden helmasyntejä: ottelujen alut. Joukkue on voittanut esimerkiksi ensimmäisen kymmenminuuttisen 15 ja hävinnyt 21 kertaa. Ero täpärästi plusmerkkiseen otteluvoittotilastoon on merkittävä.

Tällä kertaa 0–9- ja 10–21-alut johtivat siihen, ettei Vilpas johtanut ottelua sekuntiakaan.

– On sitä kovasti mietitty. Kysyin Teemultakin (apuvalmentaja Rannikko), että kerro nyt Taikuri, miten saamme alkuja paremmaksi, Nenonen puntaroi.

– Ihan alkuun tuli muutama puolustusnukahdus. Ja toisaalta tuntui siltä, että oltiin nollassa pisteessä tosi kauan, vaikka saatiin suhteellisen hyviäkin heittopaikkoja. Ei oltu taaskaan valmiita pelaamaan. Mistä se johtuu, en tiedä, mietti Savolainen.

Karhubasketin kaukoheittopelaaminen on hieman yskinyt viimeisimmän runsaan kuukauden aikana. Muutos sekä Korisliigan runkosarjaan että FIBA Europe Cupin lohkovaiheeseen on ollut merkittävä.

– Puoliajalla tuntui siltä, että meillä oli alussa riittävän hyvät paikat. Eli että muutama kolmonen enemmän sisään heittämällä olisimme voineet olla merkittävästi suuremmassa johdossa, Koskimies laski.

Toistaiseksi kolmosten epäonnistumiset eivät ole maksaneet Karhubasketille otteluvoittoja. Vilpas sai vastustajan hyökkäyslevypalloja kuriin toisella puoliajalla, mutta kehitys eri osa-alueilla on edelleen liian vaihtelevaa.

KeyShawn Feazellin ja Ira Leen heitto-, piste- ja syöttömäärät ovat edelleen liian pieniä. Nähdyn perusteella Karhubasketin ei tarvitse vaihtaa Dikembe Dixsonia Manny Pattersoniin , joskin Dixson sai ottelun aikana valmennukselta paljon palautetta.

Plusmerkkisiin asioihin menee Vilppaan osalta Quentin Goodinin välierien yhteissaldo kahdeksan syöttöä ja nolla menetystä.

Ammentakoot joukkue näistä positiivisuuksista sitten pronssiotteluun. Tai sitten loksauttakoot katsojien leuat nousemalla tästä finaaleihin.

Korisliigan 2. välierä: Vilpas–Karhubasket 74–82 (10–21, 26–20, 20–20, 18–21)

Otteluvoitot 0–2, neljällä voitolla finaaleihin.

Vilppaan pisteet/levypallot: Quentin Goodin 11/3, KeyShawn Feazell 6/7, Perttu Blomgren 14/0, Mikko Koivisto 11/2, Juho Nenonen 9/5, Roope Ahonen 0/2, Remy Abell 11/0, Riku Laine 4/4, Ira Lee 8/7.

Karhubasket: Cameron Jones 18/4, Henri Kantonen 2/4/5 syöttöä, Daniel Dolenc 7/2, Severi Kaukiainen 10/5, Eero Innamaa 0/0, Miikka Marttinen 0/0, Joona Hakamaa 0/0, Jaye Crockett 25/12, Lee Skinner 9/4, Dikembe Dixson 11/5.

Levypallot: 32–44

Syötöt: 14–12

Menetykset: 14–9

Heittoprosentit:

1 p: 70–80

2 p: 59–52

3 p: 33–24

Tuomarit: Ari Mikkola, Jaakko Kaunisto, Elias Anttonen

Yleisöä: 1 404

OHO!

Riku Laineen plusmiinuslukema oli maanantaina (+7) ja on yhteensä pudotuspeleissä (+33) Vilppaan selvästi paras.

3. välierä to 20.4. klo 18.30 IKH Areenalla.