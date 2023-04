Israel on tehnyt vastaiskuja Syyriaan sen jälkeen, kun Syyriasta ammuttiin raketteja kohti Israelia – sadat ihmiset ovat linnoittautuneet al-Aqsan moskeijaan

Israelin asevoimat kertoo tehneensä iskuja Syyriaan vastauksena Syyriasta aiemmin ammutuille raketeille. Asiasta ovat kertoneet muun muassa israelilaismediat Times of Israel ja Haaretz.

Asevoimat kertoo tekevänsä Syyriaan iskuja tykistöllä sekä käyttäneensä lennokkeja tuhotakseen Syyriassa olleita rakettien laukaisualustoja. Varhain sunnuntaina Israel kertoi tehneensä myös ilmaiskuja Syyrian asevoimien kohteisiin.

Syyrian valtionmedian mukaan nimetön sotilaslähde sanoo maan asevoimien ampuneen alas joitain Israelin raketeista. Asevoimat sanoo iskujen kuitenkin tehneen myös tuhoja, muttei tarkenna onko niistä aiheutunut henkilövahinkoja.

Myöhään lauantai-iltana Israelin asevoimat kertoi, että Syyriasta ammuttiin kolme rakettia kohti Israelia. Sunnuntain vastaisena yönä Syyriasta kerrottiin ammutun vielä kolme uutta rakettia. Osan raketeista kerrotaan laskeutuneen Israelin miehittämälle Golanin kukkuloiden alueelle.

Jordanian asevoimien mukaan lauantai-iltana ilmassa räjähtäneestä raketista on pudonnut kappaleita Jordanian puolelle lähelle Syyrian vastaista rajaa. Tapahtuneesta ei kuitenkaan ole asevoimien mukaan koitunut henkilövahinkoja tai muitakaan tuhoja.

Aiemmin tällä viikolla Israelia kohti ammuttiin raketteja Libanonista. Israelin armeija on syyttänyt iskusta palestiinalaistaistelijoita. Vastatoimena Israel on iskenyt sekä Libanoniin että Gazaan.

Israelissa väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun israelilaispoliisit ja muslimit ottivat yhteen al-Aqsan moskeijassa aiemmin tällä viikolla.

Jännitteet kiristyneet al-Aqsalla jälleen

Satojen ihmisten kerrotaan linnoittautuneen sunnuntain vastaisena yönä al-Aqsan moskeijaan Jerusalemissa ja valmistautuvan yhteenottoihin Israelin poliisin kanssa. Asiasta kertoo Times of Israel useisiin medialähteisiin pohjaten.

Times of Israelin mukaan Temppelivuorta hallinnoiva Jordania on varoittanut Israelia välttämään moskeijaan linnoittautuneiden ihmisten väkivaltaista poistamista. Israelin ulkoministeriö taas vaatii lausunnossaan Jordanian viranomaisia välittömästi poistamaan palestiinalaiset moskeijasta. Times of Israel kertoi aamusella vahvistamattomista tiedoista, joiden mukaan al-Aqsaan linnoittautuneet henkilöt olisivat avanneet moskeijan portit.

Temppelivuorella sijaitseva al-Aqsa on muslimien pyhimpiä paikkoja. Temppelivuorella sijaitsee myös juutalaisten pyhin rukouspaikka Länsimuuri, jolla juutalaiset vierailevat perinteisesti pääsiäisenä.

Israelin ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, että moskeijaan on linnoittautunut ”ekstremistejä”, jotka suunnittelevat mellakoimista muslimien rukousaikaan sekä juutalaisten Länsimuurin-vierailun aikaan.

Times of Israelin tietojen mukaan poliisi oli päättänyt sunnuntaiaamuna, ettei menisi sisälle moskeijaan ja päästi juutalaisvierailijoita Temppelivuoren alueelle poliisivartioiden saattelemana. Myös muun muassa Itkumuurina tunnetulle Länsimuurille oli kertyneenä sunnuntaiaamuna tuhansia ihmisiä.

Palestiinalaismedian mukaan israelilaisjoukot olisivat puolestaan estäneet joiltakin rukoilemaan saapuneilta muslimeita pääsyn Temppelivuorelle, mistä syystä nämä ovat joutuneet rukoilemaan ulkosalla, kertoo Times of Israel.

Väkivaltaisia iskuja toistensa perään

Pääsiäinen on ollut kaikkiaan Israelissa levoton. Perjantai-iltana Tel Avivissa tapahtui poliisin mukaan terrori-isku, jossa epäilty hyökkääjä ajoi autolla väkijoukkoon kaupungin rantabulevardilla. Tämän seurauksena kuoli italialainen turisti. Lisäksi ainakin seitsemän ihmistä loukkaantui iskussa. Osan loukkaantuneista kerrotaan olevan italialaisia ja brittiläisiä turisteja.

Poliisi kertoo ampuneensa epäillyn tapahtumapaikalla. Terrori-iskun jälkeen Israel kutsui palvelukseen asevoimien ja poliisin reserviläisiä.

Perjantai-illan turma oli jo toinen väkivaltainen isku saman päivän aikana. Aiemmin perjantaina kaksi britti-israelilaista siskosta kuoli ja heidän äitinsä haavoittui ampumisessa miehitetyllä Länsirannalla. Lisäksi palestiinalaisen miehen kerrotaan haavoittuneen.

Lauantai-iltana puolestaan kerrottiin Israelin miehittämällä Länsirannalla tapahtuneesta ampumisesta, jossa haavoittui Israelin poliisin mukaan viisi ihmistä. Palestiinan terveysministeri kertoi aiemmin israelilaissotilaiden ampuneen Länsirannalla palestiinalaismiehen.

Levottomuuksien aalto osuu uskonnollisesti herkkään ajankohtaan, sillä alueella vietetään samaan aikaan sekä muslimien pyhää kuukautta ramadania että juutalaisten ja kristittyjen pääsiäistä.

Gazan kaistaa hallitseva palestiinalainen äärijärjestö Hamas kutsui Tel Avivin iskua ”luonnolliseksi ja legitiimiksi” vastaukseksi Israelin toimille al-Aqsan moskeijassa.

Yhdysvallat ja EU ovat tuominneet väkivaltaisuudet. Qatar on sanonut toimivansa välittäjänä Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Mielenosoitukset jatkuvat oikeusjärjestelmän uudistusta vastaan

Väkivaltaisuuksien lisäksi Israelissa on kuohunut alkuvuoden aikana poliittisesti.

Myöhään lauantaina Tel Avivissa osoitettiin jälleen laajalti mieltä hallituksen lykkäämää oikeusjärjestelmän uudistusta vastaan. Mielenosoitukseen osallistui järjestäjien mukaan noin 258 000 ihmistä. Mediatietojen mukaan osallistujia oli noin 140 000. Pienempiä mielenosoituksia järjestettiin myös muissa Israelin kaupungeissa.

Mielenosoitukset alkoivat minuutin hiljaisuudella perjantain väkivaltaisuuksissa kuolleille, kertoo Times of Israel.

Tammikuussa alkaneissa viikoittaisissa mielenosoituksissa on vastustettu pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksen ajamaa oikeusjärjestelmän uudistusta, joka rajoittaisi maan korkeimman oikeuden valtaa ja kasvattaisi poliitikkojen valtaa maan oikeuslaitoksen yli. Uudistuksia vastustavien mukaan niiden läpi vieminen olisi uhka maan demokratialle.

Maaliskuun lopulla Netanjahu kertoi laittavansa kiistellyn uudistuksen eteenpäin viemisen tauolle. Netanjahu lykkäsi asiaa maan parlamentin seuraavaan istuntoon noin kuukauden päähän.

Saara-Miira Kokkonen, Lassi Lapintie, Arttu Mäkelä