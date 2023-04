Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden jäähallin hankesuunnitelman. Se tarkoittaa, että voimakkaasti mielipiteitä jakava ja pitkään kiistelty hallihanke etenee.

Tässä tapauksessa ”edetä” ei välttämättä ole paras mahdollinen verbi. Hallihankkeen käsittelyssä on jotain pielessä. Ja ikävä kyllä, sellainen tietää yleensä veronmaksajille ylimääräisiä kustannuksia.

Uuden jäähallin hankesuunnitelma on nimittäin valmistunut jo syksyllä 2021. Sen jälkeen projekti on ollut pysähdyksissä pitkälti toista vuotta.

Kaupungin vapaa-aikajohtaja Antti Mattila kertoi maanantaina yrittäneensä etsiä hankesuunnittelun jälkiä virallisesta päätöksentekoprosessista (SSS 18.4.). Sellaisia ei löytynyt.

Itse asiassa uudelle jäähallille tehtiin tarvekartoitus jo syksyllä 2020. Sen jälkeen meni siis vuosi hankesuunnitelman valmisteluun, sitten puolitoista vuotta sen hyväksymiseen. Eikä nyt olla lähelläkään pistettä, jossa valtuusto voisi päättää rakennetaanko halli vai ei.

Seuraavaksi kilpailutetaan hallin suunnittelu. Sen jälkeen tiedetään tarkemmin, mitä ollaan rakentamassa ja paljonko rahaa palaa. Aikaa ja tupakkia on jo palanut. Eikä virkatyönä tehtävä jahkailukaan ole ilmaista.

Itse asiassa kaupungin organisaatio on itsensä kanssa eri mieltä siitä, millä hyväksynnän asteella hallihanke kulkee. Halli nimittäin hyväksyttiin kaupungin investointisuunnitelmaan jo vuonna 2021. Joku voisi ajatella, että hyväksytty investointi on ainakin jollain tasolla hyväksytty investointi.

Joka tapauksessa ongelmia on aiheuttanut projektin hinta. Ensimmäinen uudesta hallista tehty kustannusarvio oli kymmenen miljoonaa euroa. Se oli päättäjille liian paljon. Tämän vuoksi lautakuntakäsittelyssä halli joutui jäähylle vuodeksi.

Sen jälkeen ulkopuolinen suunnittelija teki uudet suunnitelmat ja höyläsi hinnasta pari miljoonaa pois. Hallista on nyt määrä tulla pienempi kuin alun perin ajateltiin.

Maanantain valtuustokäsittely osoitti, että nykyinenkin kustannus herättää vastarintaa. Valtuustossa etsittiin konsteja niistää osa kuluista pois. Säästäväisyys on hyve, mutta investoinnin pitkittäminen voi kääntyä itseään vastaan.

Rakentaminen ei suinkaan ole muuttunut halvemmaksi parin viime vuoden aikana. Nykyinen inflaatiotaso pitää huolen siitä, että jokainen odotettu vuosi näkyy kustannuksissa.

Turussa suunnitellaan parhaillaan jäähallia uudelle ratapihan alueelle. Vuonna 2020 kaupungin rahoitusosuudeksi päätettiin 30 miljoonaa euroa. Tänä keväänä summa nousi jo 42 miljoonaan.

Todennäköisesti Salossakaan ei puhuta enää alle kahdeksan miljoonan potista siinä vaiheessa kun valtuusto saa eteensä varsinaisen investointipäätöksen.

Opetusministeriö on hyväksynyt Salon jäähallin tuettavien kohteiden joukkoon. Valtionapua on luvattu enintään 750 000 euroa vuodelle 2024. Siinä on realistinen takaraja ainakin rakentamisen aloittamiselle.