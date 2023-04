Demarivaltuutettu Jarkko Anttilalta vietiin nuija kädestä – kuohunta Salon kaupungin vuokrataloyhtiön johdossa jatkuu

Kuohunta Salon kaupungin vuokrataloyhtiön johdossa jatkuu. Yhtiön hallitus on syrjäyttänyt Jarkko Anttilan (sd.) puheenjohtajan paikalta. Luottamuspula on jatkoa parin vuoden kiistelylle Salon Vuokratalot Oy:n päätöksenteosta ja kiinteistönhoidosta.

– Olen ajanut yhtiön, asukkaiden ja kaupungin etua. Lähdin hommaan sillä mielellä, että yhtiö pannaan kuntoon. Puheenjohtaja vaihtuu, mutta minä en pakene vastuuta. Jatkan hallituksen jäsenenä niin kauan kuin omistaja toisin päättää, Anttila sanoo.

Jarkko Anttilaa kammettiin pois vuokrataloyhtiön johdosta jo viime vuonna. Silloin syynä oli keskustan ja SDP:n riita luottamuspaikoista. Tällä kertaa kyse on Anttilan mukaan jostain enemmästä. Hän otaksuu, että on tullut pöyhineeksi menneisyyttä liian syvältä.

– Emme voi kommentoida asiaa tällä hetkellä. Palataan asiaan myöhemmin, Salon Vuokratalojen toimitusjohtaja Jari Lehtonen sanoo.

Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous on lähiviikkoina.

Salon kaupunki omistaa Salon Vuokratalot Oy:n osakkeista 100 prosenttia. Se on kaupungin strateginen tytäryhtiö, joka pyörittää 8,5 miljoonan euron liikevaihtoa ja hallitsee kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöomaisuutta rivitaloista kerrostaloihin.

Vuokratalot toimii markkinoilla itsenäisenä tytäryhtiönä, jonka on katettava omat menonsa vuokratuloilla. Velkaa sillä oli vuodenvaihteessa yli 20 miljoonaa euroa.

Arkielämässä Salon Vuokratalot on yhtiö, jonka asunnoissa on 3 500 salolaisen koti. Kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä siihen, miten kiinteistöjä on viime vuosina hoidettu.

Ensimmäinen merkki alkavasta kuohunnasta pilkahti lokakuussa kaksi vuotta sitten. Vasemmistoliitto teki kaupunginhallituksessa aloitteen, jossa se oli huolissaan Salon Vuokratalojen kehityksestä ja operatiivisesta johtamisesta.

”Varallisuuden hoitoon on voitava luottaa niin, että kuntalaisten omaisuutta ei jätetä hoitamatta ja että siitä pidetään hyvää huolta suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti”, aloitteessa todettiin.

Vasemmisto halusi myös tietää, millaiset ovat yhtiön viiden vuoden korjaus- ja saneeraussuunnitelmat. Se peräsi yhtiöltä läpinäkyvyyttä.

Julkisuudessa mahdollisista ongelmista ei juuri kohistu ennen kuin Paltankujan vuokratalojen asukkaat Perttelissä nousivat esiin. Rapistuvissa taloissa oli pitkä lista vikoja vuotavista vesikatoista alkaen.

”Isännöitsijä ei reagoi, huoltomies ei tule”, Salon Seudun Sanomat otsikoi.

Kymmenet yhteydenotot Salon Vuokrataloihin eivät olleet asukkaiden mukaan auttaneet. Heidän mukaansa isännöitsijä ei vastannut puhelimeen eikä sähköpostiin. Huoltomies oli haistatellut ja huutanut.

– Emme vaadi mahdottomia, vaan että asumisolosuhteet ovat inhimilliset, vuosikymmeniä Paltankujalla asunut Sirpa Laakso sanoi.

Poliitikkojen oli avauduttava.

– Me luottamushenkilöt olemme saaneet yhteydenottoja ja kuvia ympäri Saloa. Se on mielestäni osoitettu toteen, että kiinteistöt ovat paikoin päässeet rapautumaan. Niihin pitää puuttua, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen totesi.

Nikkanen korosti, että asunnot ovat ihmisten koteja, ja asuntojen pitää olla kunnossa.

Nykyisenlainen Salon Vuokratalot Oy syntyi kuntaliitoksen jälkimainingeissa syksyllä 2010. Uusi Salo omisti kymmenen kunnan jäljiltä kokonaan 23 vuokrataloyhtiötä Kiikalasta Särkisaloon. Osalla pienistä yhtiöistä oli rahavaikeuksia.

Valtuusto päätti niputtaa vuokrataloyhtiöt yhdeksi isoksi yhtiöksi. Perustelujen mukaan vuokratalojen hallinto kevenisi, talous vahvistuisi ja remonttien teko helpottuisi.

Isännöinnin kaupunki keskitti siirtymäajaksi OP-Isännöinnille, joka oli jo ennestään hoitanut seudun suurimpia vuokrataloyhtiöitä. Muille vuokrataloyhtiöille annettiin ohje irtisanoa vanhat isännöintisopimuksensa.

Kun kaupunki sitten kilpailutti Salon Vuokratalot Oy:n isännöinnin, valituksi tuli Salon OP-Kiinteistökeskus. Yrityksen nimi on sittemmin muuttunut OP Koti Lounaismaaksi.

Isännöintisopimus on voimassa toistaiseksi. Salon Vuokratalot ostaa OP Kodilta kaikki tarvitsemansa palvelut: isännöinnin, taloushallinnon, kirjanpidon ja asuntojen vuokrauksen.

Tietoa osakeyhtiön sisäisestä toiminnasta on vaikea saada.

– Yhtiö vastaa yhtiölle kuuluvista operatiivisista asioista. Kaupunki ei voi omistajana niitä kommentoida, kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen korostaa.

Jarkko Anttila on tiettävästi tyytymätön paitsi isännöinnin laatuun myös yhtiön nykyiseen toimitusjohtajaan. Vika ei Anttilan mukaan ole isännöitsijässä vaan voimavaroissa. Hän totesi Salon Seudun Sanomissa jo viime kesänä, että yhtiön päivittäiseen strategiseen johtamiseen on saatava lisää resursseja.

– Sitä ei ole saatu vieläkään. Tilanne on edelleen sama, Anttila toteaa.

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus. Käytännössä Salon Vuokratalojen toimitusjohtajan valitsee OP Koti, joka tarjoaa nimeä kaupunginhallituksen konsernijaostolle, joka taas ohjaa vuokrataloyhtiön hallitusta valitsemaan kyseisen henkilön.

Vuokrataloyhtiötä pitkään johtanut Oili Välikangas jäi eläkkeelle lokakuussa 2021. Hänen tilalleen tuli OP Kodin tekninen isännöitsijä Sari Mellin, joka sanoutui irti pikavauhtia ja lähti töihin Lohjalle.

Nykyinen toimitusjohtaja Jari Lehtonen aloitti vuoden 2022 alussa. OP Koti Lounaismaa oli palkannut Lehtosen isännöitsijäksi vain pari kuukautta aiemmin.

Jari Lehtonen on automaatioinsinööri, joka on ennen valintaansa työskennellyt meriteollisuuden suunnittelu- ja insinööritoimistossa. Isännöinnistä Lehtosella on vuoden työkokemus seitsemän vuoden takaa. Tuolloin hän suoritti myös isännöitsijän ammattitutkinnon.

Perussuomalaisten Osmo Friberg esitti kaupunginhallituksessa vuosi sitten, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia ottaa Salon Vuokratalojen isännöinti kaupungin omaksi toiminnaksi.

Kaupunki teki selvityksen. Sen mukaan ”isännöintiä ei voida tuottaa kaupungin tilapalveluiden toimintana markkinoilla toimivaan yhtiöön”. Perusteluissa viitattiin kuntalakiin.

Konsernijaosto hyväksyi selvityksen viime marraskuussa.

”Osa palautteesta aiheellista”

Salon Vuokratalojen isännöinnistä vastaava OP Koti Lounaismaa myöntää saaneensa toiminnastaan arvostelua.

– Osa palautteesta on varmasti ollut aiheellista, ja meillä on halu parantaa toimintaamme palautteen pohjalta, isännöintiliiketoiminnan johtaja Tuomas Virtanen vastaa sähköpostilla.

Isännöinnin henkilöstö on toisinaan kokenut, että osa arvostelusta ja valituksista on perustunut väärinkäsityksiin ja jopa vääriin tietoihin.

– Eihän se tietenkään mukavaa ole. Uskomme, että työrauha arvostelun sijaan tuottaisi kaikille osapuolille varmasti paremman lopputuloksen, Virtanen kirjoittaa.

Yksityiskohtia vuokrataloyhtiön tai kaupungin toiminnasta Virtanen ei kommentoi. Hän vastaa kaikkiin kysymyksiin samalla tavalla: ”OP Koti Lounaismaa ei ota kantaa Salon Vuokratalot Oy:n hallitukseen eikä Salon kaupungin konsernijaostoon liittyviin kysymyksiin”.