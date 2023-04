Jokiranta toimii vetonaulana Turussa, miksei Salossakin?

Kun Plazassa lopettaa tai aloittaa liike, asia kiinnostaa monia.

Tämä on huomattu Salkkarin toimituksessa lukuisat kerrat, kun muutoksista on uutisoitu.

Sama koskee myös vaikkapa Linjuria ja toria koskevia uutisia. Salolaiset ovat aidosti kiinnostuneita siitä, miten kaupungin keskustalla menee. Reaktio on tervetullut: olisi huolestuttavaa, jos ketään ei kiinnostaisi.

Mutta näkyykö kiinnostus kaupunkikeskustaa kohtaan asiointina? Ilmeisesti liian vähän ainakin joidenkin liikkeiden näkökulmasta. Euroja kilahtaa kassaan liian harvakseltaan, jos lopettamispäätös syntyy.

Asiakas on tietysti aina oikeassa, eikä ketään voi pakottaa käyttämään tiettyjä kauppoja tai palveluita. Vuodesta toiseen jatkava liike on tehnyt jotain oikein ja lunastanut paikkansa. Erityinen valikoima ja hyvä palvelu kantavat.

Kun keskusta näivettyy, pitää pohtia kysyntää ja tarjontaa. Kysyntäpuolella korostetaan usein ostovoiman heikentymistä, mutta voisiko kyse olla myös liian vähäisestä kaappitilasta?

Kymmenien tuhansien tavaroiden kodeissa ei välttämättä haaveilla kovin aktiivisesti lisätavaroista, vaikka tietysti tavaroiden kuluminen ja rikkoutuminen luovat myös aitoa tarvetta hankkia uutta.

Kaupunkikeskusten kehityksestä puhuttaessa on jo pitkään korostettu palveluita ja elämyksiä. Niiden kysynnän oletetaan vahvistuvan, vaikka tavarakauppa hiipuisi. Live-musiikki ja jäätelöannos antavat paljon, vaikkei eteisen lattialle ilmestykään ostoskassia.

Millaisia elämyksiä kaupunkikeskusta voi tarjota?

Viihtyisä jokiranta on konsepti, joka toimii Turussa hyvin ja saa paljon ihmisiä liikkeelle.

Joesta on puhuttu paljon myös Salossa, ja käytännön muutoksiakin on tehty. Kevään edetessä jokiranta saa jälleen lisää terasseja. Viereinen tori on jo instituutio, joka luo keskustaan kesäisin paljon elämää.

Miljöö, arkkitehtuuri, kulttuuri, taide, tapahtumat, viihde, ruoka ja juoma ovat monen toivelistalla, kun lomamatkan suunnittelu on ajankohtaista. Aivan samoja asioita voinee toivoa myös oman kotikaupunkinsa keskustalta.

Viihtyisässä ympäristössä kulkukin hidastuu, ja erikoisliikkeen ikkuna saattaa näyttäytyä entistä parempana vaihtoehtona verkkokaupalle.