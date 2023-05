Juho Nenosen kolumni: Oliko Vilppaan kausi epäonnistuminen?

Sosiaalinen media täyttyi tällä viikolla ihailevista kommenteista, kun yksi NBA:n kirkkaimmista tähdistä, Giannis Antetokounmpo turhautui totaalisesti toimittajan kysymykseen.

Toimittaja tiedusteli kreikkalaista jumalaa muistuttavalta Antetokounmpolta, oliko Milwaukee Bucksin kausi pettymys.

Milwakee oli runkosarjan voittaja ja se tippui säälipleijareiden kautta pudotuspeleihin päässeelle Miami Heatille. Antetokounmpon naamasta näki, että hänen oli vaikeaa pysyä rauhallisena. Hän hautasi kasvonsa käsiinsä, jonka jälkeen hän kysyi toimittajalta:

– Saatko sinä ylennyksen joka vuosi? Et. Eli onko niin, että sinä epäonnistut joka vuosi? Urheilussa ei ole epäonnistumisia, päätti Antetokounmpo pitkän monologinsa.

Olen eri mieltä.

Milwaukee Bucksin kausi oli epäonnistunut. Ja urheilussa voi epäonnistua. Mutta tämä ei ole koko tarina.

Suurin osa ihmisistä ajattelee, että on vain yksi tapa epäonnistua. Epäonnistuminen on kuitenkin monimuotinen käsite ja se, miten näemme epäonnistumisen vaikuttaa valtavasti siihen, mitä me voimme oppia siitä.

Harvardin yliopiston johtamisen professori Amy Edmondson on tutkinut epäonnistumisia ja hän kuvaa kolmea tapaa nähdä epäonnistuminen, jotka auttavat ymmärtämään, miten siihen kannattaa suhtautua.

1) Huonoin mahdollinen epäonnistuminen on sellainen, jossa tiedät mitä sinun tulisi tehdä, mutta päätät tehdä toisin.

Jos pelaat koripalloa ja jätät juoksematta puolustukseen ja vastustaja tekee korin, tämä on estettävissä oleva epäonnistuminen. Estettävissä olevia epäonnistumisia tulee välttää ja niistä tulee oppia. Eikä niitä tule toistaa. Ne ovat tilanteita, joissa on yleisesti tiedossa oleva prosessi, josta yksilö poikkeaa.

2) Toinen yleinen tapa epäonnistua on tilanne, jossa asiat vaikuttavat toisiinsa yllättävällä tavalla.

Tällaisia epäonnistumisia kuvaa kompleksisuus: sairaalassa potilasvahingot ovat usein kompleksisuuden seurausta. Se, että kirurgi leikkaa väärän jalan, johtuu harvoin siitä, että kirurgi nyt sattui sekoittamaan oikean ja vasemman. Todennäköisesti hoitoketjussa on tapahtunut useampia pieniä virheitä, jotka lopulta johtavat traagiseen epäonnistumiseen.

Koripallokentällä suurin osa epäonnistumisista on myös komplekseja. Pelaajat tekevät parhaansa, mutta tilannenopeus, muiden pelaajien valinnat ja muut ympäristötekijät vaikuttavat siihen, että epäonnistumisia tulee. Komplekseissa epäonnistumisissa ei myöskään ole mitään juhlimista ja myös niistä tulee oppia. Kokonaan niitä on kuitenkaan vaikea poistaa.

3) Kolmas tapa epäonnistua on juhlimisen arvoinen.

Supercell, Google ja monet muut innovatiiviset yritykset juhlivat epäonnistumisia, hylättyjä peliprojekteja tai valtavia investointeja vaatineita innovointihankkeita. Syy tähän on, että kun pyritään kehittämään uutta niin todennäköisyys epäonnistumiselle on valtava. Mutta kun epäonnistumisen stigma poistetaan ja ihmisiä kannustetaan ottamaan riskejä, he tekevät parempaa työtä ja ovat innovatiivisempia.

Koripallossa innovatiivinen epäonnistuminen voisi olla esimerkiksi täysin uudenlaisen pelikonseptin kokeileminen – yksi asia mitä myös Vilppaassa tällä kaudella kokeiltiin. Toisaalta jokainen kausi on uusi innovatiivinen kokeilu, jonka tavoitteena on voittaa. Yksikään joukkue, jossa olen pelannut, ei ole ollut toisinto edellisestä: aina on uusia kuvioita, uusia pelaajia ja uusia kokeiluita, joiden tavoitteena on saavuttaa haluttu lopputulos.

Oliko Milwaukee Bucksin kausi epäonnistuminen? Kyllä. He eivät saavuttaneet tavoitetaan.

Oliko Salon Vilppaan kausi epäonnistuminen? Kyllä, myöskään me emme saavuttaneet tavoitettamme.

Mutta ne olivat molemmat innovatiivisia epäonnistumisia – sellaista epäonnistumista kannattaa juhlia.

Juho Nenonen

Kirjoittaja on Vilppaan ammattikoripalloilija ja yrittäjä, joka uskoo elinikäiseen oppimiseen.