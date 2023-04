Jukka Linkola juhlii 50-vuotista taiteilijauraansa

Särkisalon Niksaaressa asuva säveltäjä, taiteilijaprofessori Jukka Linkola juhlii kolmella konsertilla 50-vuotista taiteilijauraansa. Taiteilijajuhlaviikkoa vietetään 21.–28. huhtikuuta.

Linkola aloitti ammattimaisen muusikontyön tarkalleen 50 vuotta sitten opiskellessaan Sibelius-Akatemiassa.

Linkolan laajan tuotannon päälinjat ovat ooppera-, orkesteri-, kamari-, kuoromusiikki sekä monenlaiset jazzteokset. Kolmetoista oopperaa sekä kuusitoista orkesterisäestyksellistä solistikonserttoa muodostavat Linkolan tuotannon ytimen.

Viime vuosina Linkola on keskittynyt oopperaan, sekä kuoro- ja kamarimusiikkiin.

Linkolan taiteilijajuhlaviikon ensimmäinen konsertti järjestetään Leppävaarassa 21. huhtikuuta, jolloin Jukka Linkola Tentet -yhtye julkaisee Rumba Liberty -jazzlevyn.

25. huhtikuuta Linkolaa kuullaan Espoossa flyygelitorvikonsertossa ja 28. huhtikuussa on vuorossa esiintyminen Helsingin musiikkitalossa, jossa kuullaan Ukrainan sodasta innoituksen saanut teos Tyrant’s don’t believe in love (k.e.) Six war episodes for orchestra.