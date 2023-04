Juuse Saros piti Nashvillen haaveet hengissä – Joonas Korpisalo heittäytyi muuriksi Los Angelesin maalilla

Juuse Saros torjui Nashville Predatorsille tärkeän voiton voittolaukauskilpailussa Calgary Flamesia vastaan maanantain NHL-kierroksella. Niukka 3–2-voitto piti Nashvillen pudotuspelihaaveet hengissä.

Samalla Calgary menetti mahdollisuutensa pudotuspeleihin, kun Winnipeg Jets oli kukistanut San Josen 6–2 päivän aiemmassa ottelussa.

Predators oli jälleen Saroksen torjuntojen varassa, sillä suomalaisvahdille kertyi ottelussa 42 torjuntaa ennen voittolaukauksia.

Voittolaukauskilpailu ratkesi Predatorsin Tommy Novakin tekemään osumaan vierasjoukkueen neljäntenä laukojana. Saros oli estänyt sitä ennen kotijoukkueen Nazem Kadrin, Nick Ritchien ja Mikael Backlundin yritykset.

Cody Glass teki voittolaukauskilpailussa Predatorsin ensimmäisen maalin.

Predatorsilla on NHL:n runkosarjassa kaksi peliä jäljellä. Se tavoittelee villikorttipaikkaa pudotuspeleihin kahden pisteen päässä Winnipeg Jetsistä. Myös Jetsillä on kaksi peliä pelaamatta.

Korpisalolle neljäs nollapeli

Joonas Korpisalo torjui Los Angeles Kingsin maalilla kaikki Vancouver Canucksin maalintekoyritykset ja turvasi joukkueelleen 3–0-voiton. Kings on Tyynenmeren divisioonassa kolmantena, ja joukkue on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä.

Nollapeli oli Korpisalolle kauden ensimmäinen ja NHL-uran neljäs.

Arthur Kalijev, Vladislav Gavrikov ja Drew Doughty viimeistelivät ottelussa kotijoukkue Kingsin maalit.

Vancouver on Tyynenmeren divisioonassa kuudentena, eikä sillä ole enää mahdollisuuksia pudotuspeleihin.

Dallasin Roope Hintz hurjassa vireessä Detroitissa

Dallas Stars voitti Detroit Red Wingsin vieraissa maalein 6–1. Dallasin ykkösnimi oli joukkueen suomalaistähti Roope Hintz, joka keräsi tehot 1+3.

Hintzin ohella Dallasin puolustaja Miro Heiskanen oli iskussa ja syötti kaksi maalia. Heiskasella on nyt kasassa tehot 11+60, ja hän on enää kahden pisteen päässä Reijo Ruotsalaisen kaikkien aikojen suomalaispuolustajien piste-ennätyksestä. Ruotsalainen teki kaudella 1984–85 New York Rangersissa 73 pistettä.

Hintzin ja Heiskasen ohella Dallasin suomalaisviisikosta puolustaja Esa Lindell pääsi pisteille tekemällä kauden kahdeksannen maalinsa.

Ottelu oli vaikea Detroitin maalivahti Ville Hussolle, joka joutui vaihtoon jo avauserässä Dallasin tehtyä kolmannen maalin.

Floridalle paha pistemenetys

Itäisen konferenssin viimeisistä pudotuspelipaikoista taisteleva Florida Panthers koki ikävän pistemenetyksen, kun joukkue hävisi jatkoajalla Toronto Maple Leafsille 1–2. Floridan suomalaiset Aleksander Barkov, Eetu Luostarinen ja Anton Lundell jäivät pisteittä ottelussa.

Floridan kanssa kahdesta viimeisestä paikasta kisaavat New York Islanders, Pittsburgh Penguins ja Buffalo Sabres.

Nelikosta Islanders hävisi Washington Capitalsille 2–5, kun taas Buffalo voitti New York Rangersin voittolaukauskilpailussa 3–2. Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen ei ollut torjuntavuorossa ja Henri Jokiharju jäi pisteittä, kuten myös Rangersin Kaapo Kakko sekä Niko Mikkola.

Pittsburgh ei pelannut tällä kierroksella.

—

Lähde: NHL

Pasi Rein, Ville Väänänen