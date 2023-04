Katso lähetys: Petteri Orpo kertoi, että hallitusneuvotteluihin lähtevät kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristillisdemokraatit

Uutta hallitusta aletaan rakentaa kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien varaan. Hallitusneuvottelut ja hallitusohjelman valmistelu alkavat ensi viikolla Säätytalolla Helsingissä.

Oikeistopuolueista koostuva hallituspohja on näyttänyt hyvin selvältä jo jonkin aikaa. Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) vahvisti kokoonpanon tänään tiedotustilaisuudessa.

Orpo sanoi pitävänsä ilmiselvänä, että neuvotteluihin lähtevillä puolueilla on eroja. Suurimmaksi haasteeksi hän luonnehti julkisen talouden sopeuttamisen kokonaisuuden.

– En koe, että niissä asioissa, joissa on eroja, ettemmekö pystyisi löytämään pragmaattisia ratkaisuja. Kokonaisuus on se, mikä ratkaisee.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, että mitään niin suurta erimielisyyttä puolueiden välillä ei ole, ettei niistä voisi neuvotella. Hän sanoi, että varsinaisia sopimuksia tai sitoutumuksia ei ole hallitustunnusteluissa vielä tehty.

Orpon tavoitteena on, että Suomessa on kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus.

Ennakkoon on arvioitu, että kokoomuksen ja RKP:n sekä toisaalta perussuomalaisten välillä on soviteltavaa etenkin maahanmuuttopolitiikassa. Myös EU-politiikkaan ja ilmaston- ja ympäristönsuojeluun liittyy hyvin eriäviä näkemyksiä.

Kristillisdemokraatit eivät vielä ole esittäneet varsinaisia kynnyskysymyksiä yhteistyölle hallitustunnustelujen aikana.

Hallitusneuvotteluiden aikana jokin puolue voi jättäytyä neuvotteluista pois ja jokin toinen ryhmä tulla uutena mukaan. Jos hallitusneuvottelut epäonnistuvat, vaihtuu tunnustelija ja prosessi alkaa alusta.

SSS NÄYTTI Orpon tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Tässä eduskunnan tallenne.



OPPOSITIOON jäämässä olevat SDP ja vasemmistoliitto tuomitsivat oikeistopohjan tuoreeltaan.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tiedotteessa, että perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo luonnehti hallituspohjaa maan historian oikeistolaisimmaksi ja ennakoi sen enteilevän kovia aikoja työntekijöille, sairaille ja vanhuksille.

Kun hallituspohja on sovittu, alkavat varsinaiset hallituksen ohjelmaneuvottelut todennäköisesti heti vapun jälkeen.

Esimerkiksi maahanmuuttokysymykset nousevat isoon rooliin tulevissa neuvotteluissa, sillä perussuomalaisten katsontakannat asiassa poikkeavat rajusti kokoomuksen, rkp:n ja kristillisdemokraattien ajatuksista.

Myös ministerijakoa on jo spekuloitu, Orposta tullee pääministeri ja Riikka Purrasta (ps.) valtiovarainministeri.