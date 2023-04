02Perheparkkiruutuun pysäköiminen voi aiheuttaa tunteiden kuohuntaa sivullisissa – varsinkin, jos autosta nousee pelkkiä aikuisia.

Soittokierroksen perusteella perheparkkien väärinkäytöstä ei kuitenkaan tapahdu kovinkaan paljon Salon suurimmissa kauppapaikoissa. Toisaalta valvonta parkkiruutujen läheisyydessä saattaa jäädä vähäiseksi.

Kauppakeskus Plazassa toimivan X-Sec Oy:n järjestyksenvalvoja Johannes Vuorinen kertoo, että perheparkkien väärinkäyttöä tapahtuu ”hyvin, hyvin minimaalisesti”.

– Puutumme asiaan tarvittaessa, mutta hyvin vähän siihen on tarvetta puuttua. Meillähän on kellarikerroksessa kiinteistövalvomo perheparkkien edustalla, ja siitä pystyy näkemään hyvin, kuka perhepaikoille ajaa. Jos väärinkäyttöä tapahtuu, käymme huomauttamassa asiasta ja neuvomme asiakkaan oikeaan ruutuun.

Plazan perheparkkiin ajaneet Timo Räty ja Ronja Merikukka kiittelevät leveämpiä ja lähellä ovea olevia ruutuja, jotka helpottavat huomattavasti toimimista pienten lasten kanssa. Kahden lapsen vanhemmilla oli tällä kertaa matkassa mukana vielä nimeämätön pieni tyttövauva turvakaukalossa.

– Kaukaloa on yllättävän vaikea saada autosta ulos, jos pysäköintitila on ahdas, Merikukka kertoo.

Räty ja Merikukka tietävät, että perheparkkeja käytetään myös väärin.

– Itselle sitä kiusausta ei tule, jos lapsia ei ole mukana kauppareissulla. Sen verran terveet jalat on, että jaksaa kävellä vähän kauempaakin, Räty naurahtaa.

Halikon Prisman johtaja Heikki Keskinen sanoo, että asiakkaat noudattavat pysäköintimerkkejä pääsääntöisesti hyvin.

– Vartijat puuttuvat asiaan, jos he huomaavat pysäköinnissä jotain huomautettavaa.

Salon K-Citymarketin kauppias Eemeli Aaltonen kertoo, ettei hänen korviinsa ole kantautunut isoja ongelmia perhepysäköinnin suhteen.

– Viime vuonna oli 1–2 tapausta, jossa selvitettiin perheparkkiin pysäköimistä. Asiakkaat osaavat pääosin ottaa asian huomioon, Aaltonen kiittelee.

Ketkä sitten ylipäänsä ovat oikeutettuja pysäköimään perheparkkiin?

Plazan järjestyksenvalvoja Vuorinen myöntää, ettei perhepysäköinnin osalta voi antaa yksiselitteistä ohjetta, ketkä ruutuun saavat ajaa.

– Mitään lasten ikärajaa siihen on paha sanoa. Perhepysäköinti on tarkoitettu perheille, joilla on esimerkiksi lastenvaunut ja tarvitsevat enemmän tilaa ympärilleen.

Myös Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen myöntää, ettei lapsiperheen määrittely ei ole yksiselitteistä. Vesalainen peräänkuuluttaa asiassa terveen maalaisjärjen käyttöä.

– Perhepaikat on tarkoitettu pienten lasten kanssa käytettäviksi, ei laiskoille kävelijöille. Tämä on teema, joka aika ajoin nousee esiin ja on omiaan kirvoittamaan parkkipaikkaraivoa.

Toisaalta rajanveto perhepysäköintiruudun ja normaalin ruudun välille on helppo tehdä.

– Silloin kun vanhemmat tulevat ilman lapsia kauppaan, he eivät tietenkään aja perhepaikalle, Vesalainen tiivistää.

Normaalia pysäköintiruutua leveämmät perhepaikat helpottavat vanhempia saamaan turvalaitteessa olevan lapsen autoon ja autosta ulos.

– Jos lapsi osaa jo avata oven eikä lapsilukko ole käytössä, niin ovi ei paiskaudu heti vieressä olevan auton kylkeen, kun ruutu on leveämpi, Vesalainen sanoo.

Perhepaikat sijaitsevat useasti lähellä kauppojen sisäänkäyntejä. Myös ostoskärryjen palauttaminen ja hakeminen onnistuu helpommin ja nopeammin sisäänkäynnin läheisyydestä.

– Perhepaikat parantavat osaltaan koko pysäköintialueen turvallisuutta, kun kävelymatka ruuhkaisella parkkipaikalla autojen seassa jää mahdollisimman lyhyeksi. Lapsethan ovat pienikokoisia ja nopeita liikkeissään, Vesalainen muistuttaa.

Invapaikalle pysäköinnissä on perheparkkeja selkeämpi ohjeistus.

– Invapaikalle saa pysäköidä ainoastaan Traficomin myöntämällä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella, Vesalainen kertoo.

Pitäisikö iäkkäämmille ihmisille, jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja invalupaan, olla pysäköintipaikoilla omat ruutunsa?

Tästä Vesalainen ei innostu.

– Aika sekavaksi menisi, jos korvamerkittyjä paikkoja eri ihmisryhmille alkaisi olla enemmänkin. Nythän myös sähköautoille on jo omat latausruutunsa perheparkkien ja invapaikkojen lisäksi. Johonkin se raja täytyy laittaa. Jos oma liikkuminen on hankalaa esimerkiksi jalkaleikkauksen jälkeen, kannattaa harkita invapysäköintilupaa. Sellaisen voi saada ehtojen täyttyessä myös väliaikaisesti, Vesalainen sanoo.