Vuoden toistaiseksi korkein lämpötila mitattiin tänään iltapäivällä Lappeenrannassa. Lämpötila kipusi kaupungin kahdella havaintoasemalla 21 plusasteeseen, kertoo Foreca.

Samalla Savonlinnassa mitattiin 20,8 astetta ja Parikkalassa 20,7 astetta.

Kun Itä-Suomessa on ollut lämmintä, on Varsinais-Suomessa ollut kylmää. Turussa ylin lämpötila on ollut tänään seitsemän astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Käsivarren Lapissa koko päivä on puolestaan pysytellyt pakkasella.