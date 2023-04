Kiskon terveysaseman ainoa lääkäri jäi eläkkeelle, ja sijainen peruutti tulonsa – lääkäripula on Salossa arkea

Varhan sote-aluepäällikkö Petri Salon mukaan Salossa kärsitään nyt keväällä yleisesti noin 35–38 prosentin lääkärivajeesta. Tilanne johtuu osittain valmistuvien lääkärien harjoitteluajoista.

– Tilanne on huhti-toukokuussa haastava ja lääkärimitoitus on selkeästi normaalia pienempi. Nuorta valmistunutta kaartia on lopettanut harjoittelunsa eikä uusia ole vielä tarjolla. Tämä kulkee vähän sykleissä, Salo sanoo.

Salon mukaan tilanne korjautunee kesään mennessä, kun uudet kesäsijaiset aloittavat.

Haasteet jatkuvat kesän jälkeen. Syksyn lääkäritilanne ei näytä olevan helppo.

– Syksyn suhteen on vielä paljon työtä: tarvitaan lisärekrytointeja, Salo sanoo.

Salon mukaan suurimmassa osassa terveysasemista työt ja miehitykset pysyvät kevään ja alkukesän aikana samoina kuten ennenkin.

Perniöön ja Somerolle etsitään edelleen vakituista lääkäriä.

– Voi olla, että Perniössä ja Somerolla vuokralääkäripalveluiden tarve jatkuu syksylläkin, Salo sanoo.

Petri Salon mukaan Varha on tekemässä palvelustrategiaa, jonka pitäisi valmistua syksyllä.

– Siinä käsitellään myös palveluverkkosuunnitelmaa ja -selvitystä, Salo sanoo.

Selvityksessä käsitellään, millaisia palveluita eri puolilla Saloa tarvitaan ja millaisia on mahdollista tuottaa.

Kiskolaisia on huolettanut oman terveysaseman tulevaisuus ja etenkin se, onko sinne ylipäätään tulossa uutta lääkäriä. Varhan Petri Salon mukaan tilanne tulee korjautumaan, mutta vasta elokuun puolivälissä.

Kiskossa pitkän uran tehnyt lääkäri Lauri Rantala jäi eläkkeelle maaliskuussa, eikä Kiskossa ole tällä hetkellä saatavilla lääkäripalveluita.

– Hyvä uutinen on se, että saamme kiskolaisille elokuussa vakkarilääkärin. Siihen asti joudumme ohjaamaan lääkäriä tarvitsevat kiskolaiset Salon pääterveysasemalle, Salo kertoo.

Salon mukaan sijainen oli jo myös kevääksi tiedossa, mutta tämän suunnitelmiin tuli muutos, eikä tulija ollutkaan enää käytettävissä.

Kiskon terveysaseman muut palvelut toimivat normaalisti. Kiskossa on hoitajan vastaanoton lisäksi lastenneuvolapalveluita keskiviikosta perjantaihin.

Osastonhoitaja Riitta Ahlqvist muistuttaa, että terveysasemalla asioivien kiskolaisten toivotaan soittavan asiastaan etukäteen samaan, tuttuun numeroon.

– Sitten tehdään hoitotarpeen arviointi ja ohjataan eteenpäin, mikäli asiassa tarvitaan lääkäriä. Näin asiakkaat välttyvät turhilta ajamisilta, Ahlqvist sanoo.

Kesätauot sulkevat terveysasemia

Salolaisille tutuksi tulleet terveysasemien kesätauot jatkunevat tänäkin vuonna.

– Se on vasta tulosyksikköjohtajalle lähtevä esitys, mutta muutoksia tuskin on tulossa, Varhan sote-aluepäällikkö Petri Salo sanoo.

Terveysasemat sulkevat ovensa juhannuksesta heinäkuun loppuun Halikossa, Kuusjoella, Perniössä, Kiikalassa, Kiskossa ja Suomusjärvellä.

Näin toimitaan myös Perttelin, Muurlan, Tupurin neuvoloissa ja perheneuvolassa. Uskelan neuvola sulkeutuu jo kesäkuun viides.

Moision, Kuusjoen ja Suomusjärven suun terveydenhuollot ovat tauolla 26.6.–6.8. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu pitää kesätauon 17.–30. heinäkuuta.

