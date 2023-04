Kierrätys kannattaa muistaa myös vappuna – nappaa vinkit vappujätteen lajitteluun Lounais-Suomen Jätehuollon listauksesta

Huhti-toukokuun vaihteessa vietettävä vappu tietää eittämättä suuria määriä jätteitä. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) onkin koonnut vinkkipaketin, jonka avulla lajittelu pysyy mielessä myös vappuna.

Foliopallot eivät kuulu metallinkeräysastiaan, sillä niissä on muovipinta, vaikka ne metalliselta näyttävätkin. Kun foliopallot vetelevät viimeisiään, käy nakkaamassa ne polttokelpoisen jätteen jäteastiaan. Puhjenneet ilmapallot ovat nekin polttokelpoista jätettä. Kaupasta ostettujen ilmapallojen ympärillä olevan muovipakkauksen sen sijaan voi kierrättää lajittelemalla sen muovipakkausten keräysastiaan.

Suosi mahdollisimman pitkälle kotoa valmiiksi löytyviä kestäviä muovisia pakastusrasioita tai astioita. Mikäli käytössä kuitenkin on kertakäyttöastioita, kuuluvat märät, likaiset ja muoviset kertakäyttöastiat polttokelpoisen jätteen astiaan. Käytetyt lautasliinat ovat biojätettä, joten vie ne taloyhtiösi biojäteastiaan tai kompostoi omassa kompostorissasi.

Missä ikinä oletkaan, älä jätä metallitölkkejä lojumaan luontoon. Vie pantilliset kauppaan ja pantittomat metallinkeräysastiaan. Lasiset tai muoviset pantilliset simapullot kuuluvat kauppojen pullonpalautuspisteisiin, pantittomat lasiset pullot lasinkeräysastiaan. Pantittomat muoviset pullot voi kierrättää muovipakkauksina.

Munkki- tai tippaleipärasvaa ei saa kaataa viemäriin. Voit laittaa rasvan esimerkiksi talouspaperiin imeytettynä kompostoriin tai biojäteastiaan. Jos kumpaakaan ei ole käytössäsi, pakkaa rasva tiiviisti vaikkapa maitotölkkiin ja laita polttokelpoisen jätteen astiaan.

Älä hamstraa ylen määrin, vaan pakkaa piknikille tai pöytään ruokaa vain sen verran kuin porukalla syötte. Ota piknikille lähtiessäsi ruoantähteiden varalta mukaan sanomalehteä tai paperinen biojätepussi.

Vaikka serpentiini tuntuu paperiselta, se ei kuitenkaan kuulu paperinkeräykseen. Oikea osoite serpentiiniroskalle on polttokelpoisen jätteen jäteastia. Suihkutettava serpentiini itsessään on polttokelpoista jätettä, mutta se on pakattu ponnekaasupulloon, joka kuuluu lajitella vaarallisiin jätteisiin.

Vaarallisia jätteitä otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, kiertävissä keräyksissä sekä vaarallisten jätteiden vastaanottopisteillä.

Sipsipussin sisäosa on eittämättä metallimaisen hopeinen. Siitä huolimatta pussi on muovia, joten sen voi kierrättää muovipakkauksena.

Mikäli lasinen skumppalasi menee rikki, lajitellaan sirpaleet polttokelpoiseen jätteeseen. Kuumuutta kestävä juomalasi ei kuulu lasipakkausten keräysastiaan. Pantilliset lasiset kuohuviini- tai samppanjapullot kannattaa palauttaa kauppojen pullonpalautuspisteisiin. Pantittomat voi nakata lasinkeräysastiaan. Skumppapullon korkki lajitellaan polttokelpoiseen.

Kaikenlaisen turhan muovikrääsän hamstraaminen kannattaa ehdottomasti minimoida. Mikäli vapputavaran ostamiseen kuitenkin sortuu, huiskat, hatut, naamarit, markkinapallot ja karnevaalikilkattimet on suositeltavaa jemmata tulevia vappuja varten. Jos sekalainen muovitavara tulee tiensä päähän, sille oikea osoite on polttokelpoinen jäte.

Ylioppilaslakin hienous on se, että lika vain lisää uskottavuutta. Mikäli lakki kuitenkin hajoaa käyttökelvottomaksi, lajitellaan se polttokelpoiseen jätteeseen.

Missä ja miten ikinä vappua vietätkin, varustaudu roska- ja biojätepusseilla, jotta voit viedä jätteet mukanasi. Puistoissa ja kaupungilla sijaitsevat yleiset roska-astiat saattavat vappuna täyttyä ääriään myöten, eikä niihin pitäisi muutenkaan laittaa kuin polttokelpoista jätettä.

Vappuaatto osuu tänä vuonna sunnuntaille, joten kaikki LSJH:n toimipisteet ovat luonnollisesti suljettuina. Myös vapunpäivänä maanantaina kaikki toimipisteet ovat kiinni.