Kolea sää hillitsi vapun juhlintaa – Poliisi ryhtyi iltamyöhällä patistamaan juhlijoita lähtemään Helsingin Kaivopuistosta

Viileä sää on hillinnyt vapun juhlintaa sunnuntai-iltana, kerrotaan eri poliisilaitoksilta STT:lle.

Lounais-Suomen, Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilaitoksilta sanottiin puoli yhdentoista jälkeen, että vappuaaton juhlinta on pysynyt pääosin rauhallisena. Ihmisiä on kaupunkien keskustoissa liikkeellä, mutta vakavilta tehtäviltä on toistaiseksi poliisin mukaan vältytty.

Ylikomisario Jari Friman Helsingin poliisista kertoi jo alkuillasta yllättyneensä siitä, miten paljon ihmisiä lähti pääkaupungissa liikkeelle seuraamaan Havis Amandan – tutummin Mantan – lakitusta. Poliisi arvioi, että patsaan tuntumaan Helsingin keskustaan saapui noin 60 000–70 000 ihmistä.

– Väki on juhlinut maltillisesti, sanoi Friman iltakahdeksan jälkeen.

Perinteisestä Mantan patsaan lakituksesta vastasi tänä vuonna Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Kaikkiaan 16 opiskelijan joukko nousi nosturilla lyömään lakin Mantan päähän tasan iltakuudelta.

Pian patsaan lakituksen jälkeen Havis Amandan suihkulähde täytettiin vaahdolla, koska se on tyhjennetty vedestä tulevan kunnostuksen vuoksi. Patsas siirretään kunnostettavaksi vapun juhlinnan jälkeen.

Illan mittaan juhlijoita siirtyi Kaivopuistoon Frimanin arvion mukaan noin 5 000. Iltakymmenen jälkeen poliisi päätti alkaa tyhjentää puistoa. Poliisi perusteli Twitter-päivityksessään puiston tyhjentämistä yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudella sekä sillä, että suojataan ihmisiä rikoksilta ja häiriöiltä.

– Tämä on poliisilla perinteinen tapa, Friman sanoi STT:lle puoli yhdentoista aikaan.

Patsaita lakitetaan eri puolilla Suomea

Opiskelijat eri puolilla Suomea lakittivat tunnettuja patsaita.

Alkuillasta lakitettiin muun muassa säveltäjä Jean Sibeliuksen patsas Hämeenlinnassa, Suomen kansakoulun isän Uno Cygnaeuksen patsas Jyväskylässä ja Paavo Nurmen patsas Turussa.

Yleisjohtaja, komisario Samuli Lempiäinen Lounais-Suomen poliisista kertoi iltakahdeksan jälkeen, että Turussa ihmisiä on ollut liikkeellä keskustassa paljon.

– Voi olla, että sitä suurinta ihmismäärää ei puistoissa ole sään koleuden takia. Toisaalta ei kyllä sadakaan, vaikka viileää onkin, Lempiäinen sanoi.

Puoli yhdentoista jälkeen Lempiäinen arvioi, että juhlinta jatkui Turussa pääosin rauhallisesti..

Lakituksia on myös ollut ainakin Mikkelissä ja Vaasassa. Tampereella Konsulinsaarella majaileva Kultakutri-patsas lakitetaan vasta sunnuntain ja maanantain välisenä vappuyönä.

Yleisjohtaja Satu Tepponen Sisä-Suomen poliisista kertoi puoli yhdentoista jälkeen, että tehtävämäärät alkoivat poliisilla kasvaa illan mittaan, mutta toistaiseksi vapun vietto oli viime vappua rauhallisempaa.

Vapunpäivänä kulkueita ja tansseja

Vapun juhlinta jatkuu Suomessa maanantaina. Vapunpäivänä järjestetään perinteikkäitä työväen vappukulkueita, kuten Helsingissä ammattikeskusjärjestö SAK:n kulkue. Se järjestäytyy kello 11 Hakaniemen torilla. Kulkue marssii Kansalaistorille, jossa on muun muassa musiikkiesityksiä sekä SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin puhe.

Helsingin Narinkkatorilla puolestaan järjestetään Jeesus-marssi kello 11 alkaen. Tapahtuman järjestävät kristilliset mediatalot, kuten Radio Dei, Taivas TV7 ja IRR-TV. Tapahtuman kanssa yhteistyössä on myös Aito avioliitto -yhdistys, joka vastustaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Yhdistyksen tukijoihin kuuluvat muun muassa kristillisdemokraattien kansanedustajat Sari Tanus ja Peter Östman sekä entinen ulkoministeri Timo Soini.

Vapunpäivänä Helsingissä voi myös laittaa jalalla koreaksi. Perinteisiä vapputansseja järjestetään muun muassa Korjaamolla sekä Vallilassa.

Tampereella teekkarikaste, sinimusta liike ja fasismia vastustava tapahtuma

Tampereella teekkarifuksit saavat vapunpäivänä teekkarikasteen Tammerkoskessa kello 13 alkaen. Sitä ennen fuksit kulkevat koko vuosikurssinsa voimin Amurinpuistosta koskenrantaan.

Tänä vappuna Tampereella kokoontuu omaan kulkueeseensa myös avoimen rasistinen ja fasistinen puolue sinimusta liike. Tampereella pidetään myös Vappujen vappu -tapahtuma, joka on järjestäjiensä mukaan fasismia vastustava ja jota esimerkiksi antifasistiseksi itseään luonnehtiva Varisverkosto mainostaa omilla sosiaalisen median kanavillaan. Tapahtuman järjestää Vappujen vappu -työryhmä.

Sinimustan liikkeen verkkosivujen mukaan heidän kulkueensa lähtee Laukontorilta iltapäivällä, ja Sisä-Suomen poliisille tehdyn tapahtumailmoituksen mukaan kulkue päättyy Hämeenpuistoon. Myös fasismia vastustavaan Vappujen vappu -tapahtumaan kuuluu järjestäjien mukaan puistojuhla Hämeenpuistossa.

Komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisista kommentoi perjantaina STT:lle, että poliisi pyrkii varautumaan kaikkiin tapahtumiin, jotka sillä on tiedossa.

Simu Perälä, Markku Uhari