Kolmanneksi kivunnut Lappi harmitteli aamupäivän vauhtiaan, Rovanperä kamppailee Kroatiassa nelossijasta

Hyundain Esapekka Lappi on Kroatian MM-rallissa kolmantena, kun lauantain ajopäivä on puolivälissä. Lapin aamupäivän vauhti oli nihkeää, mutta suomalainen nousi kolmanneksi, kun belgialainen tallitoveri Thierry Neuville joutui keskeyttämään kisan kärkipaikalta.

Pieksämäkeläisen ero toisena ajavaan Fordin Ott Tänakiin on kasvanut reiluun 20 sekuntiin. Kisan kärkeen noussut Toyotan Elfyn Evans on suomalaista jo 44,8 sekuntia karussa.

– Voimme hymyillä (sijoituksen suhteen), mutta nopeutemme ei ole kohdallaan. Siinäpä se. Meidän on muutettava jotain, koska jokin ei ole kunnossa. Pito tuntuu aivan erilaiselta eiliseen verrattuna. En pysty ymmärtämään, Lappi pyöritteli 12. erikoiskokeen maalissa.

Lauantain erikoiskokeilla ensimmäisenä kuljettajana ajava Rovanperä on sen sijaan löytänyt mainion vauhdin. Perjantaina rengasrikon kärsinyt Rovanperä on kisassa seitsemäntenä, mutta Fordin Pierre-Louis Loubet on nelossijallaan enää viiden sekunnin päässä suomalaiskuskista. Neljännestä sijasta kamppailevat myös Toyota-tallitoverit Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta, mutta varsinkin japanilaisen vauhti on ollut huomattavasti Rovanperää hitaampaa.

Rovanperä avasi ajopäivän kolmella pohja-ajalla.

Ralli jatkuu 13. erikoiskokeella kello 16.54. Sen jälkeen päivän ohjelmassa on vielä kolme osuutta.