Koriksen superkeskiviikko: Kataja tyrmäysvoitolla välieriin, ToPon kasetti petti ja JBA:sta tuli Keski-Suomen herra

Miesten kotimaisessa koripallossa vietettiin poikkeuksellista Superkeskiviikkoa, kun samana iltana pelattiin ratkaisevat viidennet ottelut sekä Korisliigan puolivälierissä että Divari A:n välierissä.

Ilta sisälsi kaksi tyrmäysvoittoa ja yhden trillerin. Niiden päätteeksi Joensuun Kataja Basket eteni Korisliigan välieriin ja Loimaan Bisons sekä Jyväskylä Basketball Academy Divari A:n finaaliin.

Korisliigan ratkaiseva puolivälierä Kataja–KTP ratkesi jo hyvissä ajoin ennen taukoa. Kataja voitti ratkaisuottelun tylysti 93–65 ja kohtaa välierissä Helsinki Seagullsin. Ottelusarja alkaa lauantaina Töölössä. Toinen välieräsarja Karhu–Vilpas alkaa perjantaina Kauhajoella.

Katajan vahva hyökkäyslevypallopelaaminen repi eroa KTP:hen tasaisesti. Tauolla eroa oli jo 23 pistettä, eikä ottelun voitosta tullut oikeastaan missään vaiheessa kunnon kamppailua.

Pelkkiä kotivoittoja sisältäneen sarjan ratkaisu oli lopulta Katajan tasaisuus. Viidennessä ottelussa peräti viisi Katajan pelaaja heitti vähintään 12 pistettä, kun KTP:stä siihen ylsi vain Roydell Brown.

Divari A:n toisessa välieräparissa JBA–Kipinä ratkaistiin finaalipaikan lisäksi Keski-Suomen herruus. Se meni Mikko Tupamäen valmentamalle Jyväskylän ylpeydelle 100–93-voitolla.

Peräti 948 katsojan edessä Jyväskylän Monitoimitalolla pelatun ottelun ratkaisu nähtiin kolme ja puoli minuuttia ennen loppua, kun Kipinän Brian Cameron tasoitti tilanteeksi 80–80.

36 pistettä heittänyt Cameron taittoi alastullessaan nilkkansa ja joutui jättämään kentän. JBA käytti tilaisuutensa tylysti ja vei viimeiset minuutit 20–13.

JBA:n pistelinko oli 26 pistettä heittänyt Tiitus Kuukkanen, jonka Vilppaasta tutun isoveljen Topiaksen kausi Korisliigassa päättyi KTP:n paidassa huomattavasti apeammin. JBA:n Juuso Salmi (7 pistettä/10 levypalloa/10 syöttöä) jäi yhden kolmosen päähän harvinaisesta triplatuplasta.

Toinen viiteen otteluun venynyt välieräpari Loimaan Bisons–Torpan Pojat ratkesi poikkeuksellisella tavalla.

Kaksi minuuttia ennen taukosummeria ToPon kokeneen liigajyrän Eldar Skamo kyynärpää osui korinalustilanteessa toista liigajyrää Vesa Heinosta kasvoihin. Skamolle tuomittiin tilanteesta epäurheilijamainen virhe ja videotarkistuksen jälkeen vielä toinen samanlainen, mikä tarkoitti suoraa ulosajoa.

Pelin jatkuttua ToPon nuori takamies Leo Nordberg päätti kostaa tilanteen ja taklasi Heinosta suoran ulosajon arvoisesti.

Samalla jo ennestään kapealla rotaatiolla pelanneen ToPon pyyhe lensi kauniissa kaaressa nurkkaan ja Bisons rallatteli finaaliin murskaavalla 96–69-voitolla.

Divari A:n loppuottelun Bisons–JBA voittaja saa oikeuden hakea ensi kaudeksi paikkaa Korisliigasta. Bisons on ilmoittanut nousuhalukkuutensa, myös JBA on väläytellyt mahdollista halua nousta. Jos JBA voittaa finaalisarjan, eikä halua nousta, liigapaikkaa tarjotaan Korisliigan jumbolle eli Tapiolan Hongalle.