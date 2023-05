KORJAUS: HS: Venäläisliikemies nosti kunnianloukkausjutun Yleä vastaan Monacossa

Venäläinen liikemies Vladimir Kasjanenko on nostanut kunnianloukkausjutun Yleä vastaan Monacossa, kertoo Helsingin Sanomat.

Kasjanenko vaatii HS:n mukaan Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavalle päätoimittajalle Jouko Jokiselle sakkoja kunnianloukkauksesta ja sadantuhannen euron korvauksia yhtiöltä.

HS:n mukaan oikeudenkäynti liittyy Ylen juttusarjaan, joka koski Helsingin telakan päätymistä Kasjanenkon omistukseen.

Yle ja Jokinen kiistävätjuttujen loukkaavan Kasjanenkon kunniaa, HS kertoo. Lisäksi Yle katsoo, ettei monacolainen tuomioistuin ole toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Juttu on julkaistu alun perin 28. huhtikuuta 2023, ja sitä on korjattu 30. huhtikuuta 2023 kello 13.45: Jutusta on poistettu alkuperäinen linkki, sillä kyseinen juttu ei liity kunnianloukkausasiaan. Juttuun on lisätty oikeat linkit.