Kouvot hankki Susijengistäkin tutun vahvistuksen

Vilppaalle Korisliigan puolivälierissä pudonnut Kouvot julkaisi tiistaina neljä pelaajasopimusta ensi kaudeksi.

Kovin hankinta on kahdeksan miesten maaottelua pelannut Aapeli Alanen. Tällä kaudella Alanen on pelannut 13 ottelua Islannin pääsarjassa KR Reykjavikin riveissä 10,8 pisteen ja 6,0 levypallon keskiarvoilla. Lahtelaislähtöinen Alanen, 27, on pelannut Korisliigaa 199 ottelua viidessä eri seurassa, viimeksi kaudet 2018–2020 Joensuun Katajassa. Hänet valittiin Korisliigan kehittyneimmäksi pelaajaksi kaudella 2018–2019.

Takamies Henry Boyd siirtyy Kouvoihin Lapuan Kobrista. Jyväskyläläislähtöinen Boyd, 23, pelasi viime kauden 13 minuutin ja 2,8 pisteen keskiarvolla.

Lisäksi joukkueessa jatkavat Aarni Korkiatupa ja Eemeli Salmi.

HBA:sta Kouvoihin kesällä 2021 siirtynyt Korkiatupa, 20, pelasi kuluvalla kaudella Korisliigaa 17,5 minuutin ja 3,8 pisteen keskiarvoilla.

Kaksimetrinen Salmi pelasi viime kaudella Divari A:ssa Kouvot Akatemiassa 7,8 pisteen ja peräti 10,2 levypallon keskiarvoilla.