Kriitikko Tommi Aitio: Teatteri Provinssin uutuudessa nauretaan taidepuheelle ja piikitellään omasta neroudestaan vakuuttuneita kirjailijoita

Daniel Kehlmannia on epäilemättä joku jossain kutsunut sukupolvensa ääneksi, sillä sen verran juhlittu oli hänen läpimurtonsa eurooppalaisen kirjallisuuden etulinjaan vuosituhannen vaihteessa, alle kolmekymppisenä suurlupauksena.

Mikäli Mestari on saanut vaikutteita kirjailijan omasta tarinasta ja julkisuuskuvasta, Kehlmannia on syytä onnitella oikein onnistuneesta itseironiasta. Hänen piikikäs näytelmänsä ivailee pöyhkeälle taidepuheelle sekä itsensä ja oman oletetun neroutensa aivan liian vakavasti ottaville kirjailijoille.

Mestarissa nuori näytelmäkirjailija, ”sukupolvensa ääni” Martin Wegner (Jussi Vänttinen) kohtaa esikuvansa Benjamin Rubinin (Erik Suomela), joka kirjoitti ylistetyn näytelmänsä vuosikymmeniä sitten ja on sen jälkeen keskittynyt lämmittelemään ainoan mestariteoksensa hiipuvassa hohteessa. Kahden tekijän välinen keskustelu tummenee nopeasti vihanpidoksi, jolloin toisen pitää tarttua viimeiseen edes mitenkuten pätevään argumenttiinsa ja muistuttaa tehneensä ”ainakin yhden hyvän näytelmän”.

Ja lopulta Daniel Kehlmann vetää maton molempien miesten sekä katsojien odottavien jalkojen alta vihjaamalla, että mahdollisesti kumpikaan miehistä, ei mentori eikä oppipoika, ehkä olekaan ihan niin hyvä kuin he antavat itselleen ja toisilleen ymmärtää.

Draaman ydin on sen keskimmäisessä kolmanneksessa, joka on myös Mestarin heikoin osa. Siinä näyttämöllä on vain kaksi miestä syvenevine kiukutteluineen. Teksti jauhaa paikallaan eikä intensiteetti kasva. Jutun alussa ja etenkin sen finaalissa lavalla operoi neljä roolihahmoa ja silloin jännite on ihan toista luokkaa. Ohjaaja Hannes Suominen tuo taitavasti näytelmän kaksi naishahmoa aivan keskeiseen osaan viimeisellä kolmanneksella – ja silloin tunnelma tihenee, yllätys päihittää odotusarvot ja myös Mestarin salolaissovituksen näyttelijätyöskentely kasvaa täyteen mittaansa.

Kahden kinastelevan miehen väliin Kehlmannin teksti asettaa nuoremman kirjailijan Gina-vaimon (Saara Rauvala), jolla riittää ymmärrystä sukupolvien välisiä kuiluja ylittämään. Vanha mestari ihastuu naiseen paljastaen samalla oman inhimillisen naurettavuutensa: jumalainen nero onkin vain rakkaudessa riutuva surkimus.

Oman miehensä viisas nainen asettaa paitsi kuriin myös mittakaavaan. Kyllä, tämä on osaava kirjoittaja. Ei, tämä ei ole taivaista ihmiskuntaan heitetty nero niin kuin ei ole hänen mentorinsakaan. Vaikka molemmat mitä väittäisivät.

Mestarin toinen nainen, taidesäätiön apurahoja pyörittävä kulttuuribyrokraatti Ethel (Eija Suomela) on näytelmän ylimääräinen pyörä, joka ei näytä kuuluvan draamaan ollenkaan mutta jota ilman Mestari olisi korkeintaan puolikas teos.

Alussa Ethel esitellään hyväntahtoisena hölmönä, jolle riittää patsastelu kuuluisien taiteilijoiden mesenaattina. Hän passaa ja touhuaa ja hyppää vaikka volttia jos suuri Benjamin Rubin sitä vaatii. Niin ikään hän on kyvytön näkemään ihmisen pienuutta taiteilijan suuruuden takana. Hän on fäni vailla itse- tai muutakaan kritiikkiä.

Ja sitten Ethel ilmoittaa irtisanoutuneensa säätiöstä ja aikovansa toteuttaa unelmaansa taiteilijana. Siinä hetkessä Mestarin katsojalla ei ole yhtään syytä epäillä etteikö näin myös tapahtuisi tai että hän saattaa lopulta olla kahta emännöimäänsä itseriittoista miestä merkittävämpi taiteentekijä.

Meritoituneena näyttelijänä Hannes Suominen keskittyy ensemblensa ohjaamiseen. Daniel Kehlmannin teksti kantaa, mutta vain osan matkaa ja sille tarvitaan pätevät tulkit. Mestarissa Suomisella on kelpo työkalut käytössään ja produktion kaikki neljä näyttelijää onnistuvat kasvattamaan tulkintaansa pelkästä käsikirjoitusnivaskaan painetusta roolihahmosta kokonaiseksi ihmiseksi.

Kaikkiin neljään on helppoa uskoa ja heidän tarinaansa myötäelää, vaikka selvää on että näytelmän itserakkaat kirjailijahahmot eivät erityisen ihania ihmisiä olekaan.

Daniel Kehlmann: Mestari. Teatteri Provinssin ensi-ilta 28.4. Ohjaus: Hannes Suominen. Lavastus: Niina Suvitie. Rooleissa: Erik Suomela, Eija Suomela, Jussi Vänttinen, Saara Rauvala. Seuraava esitys perjantaina 5.5. klo 19.