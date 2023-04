KRP: Vastaamo-tutkinta valmistuu loppukesästä, uhreja pyydetään antamaan sähköinen lausuma toukokuun loppuun mennessä

Keskusrikospoliisi (KRP) sanoo, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron tutkinta valmistuu loppukesästä. Niitä uhreja, jotka eivät ole vielä antaneet sähköistä lausumaa, pyydetään tekemään se poliisin asiointipalvelussa toukokuun loppuun mennessä.

KRP:n mukaan tähän mennessä noin 24 000 uhria on tehnyt asiassa rikosilmoituksen ja heistä noin 8 600 on täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen.

KRP järjestää tänään tiedotustilaisuuden tietomurron tutkinnasta ja sen sekä oikeusprosessin etenemisestä asianomistajien eli uhrien osalta. KRP:n lisäksi tiedotustilaisuudessa on läsnä edustajia Syyttäjälaitoksesta sekä Rikosuhripäivystyksestä.

Vastaamon tietomurto tuli julkisuuteen lokakuussa 2020, kun yhtiö kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla. Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot.

25-vuotias epäilty vangittiin helmikuun lopulla

Tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa helmikuun lopulla. Hänet otettiin kiinni Ranskassa.

Aleksanteri Kivimäkeä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. KRP on kuulustellut epäiltyä, ja kuulustelut sekä teknisen todistusaineiston kerääminen jatkuvat edelleen.

Kivimäki on kiistänyt rikosepäilyt asianajajansa välityksellä.

Viranomaisten mukaan Vastaamoon kohdistui kaksi tietomurtoa, yksi vuonna 2018 ja toinen maaliskuussa 2019. Viranomaiset ovat epäilleet, että vuonna 2018 tehdyssä murrossa vietiin potilastiedot, joilla asiakkaita myöhemmin kiristettiin.

STT on julkaissut Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

Ex-toimitusjohtajalle ehdollista tietosuojarikoksesta

Asiassa on selvitetty myös Vastaamon johdon rikosvastuuta. Viime viikolla Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion, 41, tietosuojarikoksesta. Hän sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Käräjäoikeus katsoi, että Tapio syyllistyi tietosuojarikokseen, koska hän ei ollut toteuttanut Vastaamossa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta käsiteltävien henkilötietojen pseudonymisoinnista ja salauksesta.

Oikeuden mukaan Vastaamon potilastietokantaan oli tallennettu asiakkaiden henkilötietoja ja käyntimerkintöjä selkokielisinä ilman riittävää salausta. Tiedot olivat myös sellaisessa muodossa, että ne olivat yhdistettävissä toisiinsa, oikeus sanoi.

Sekä Tapio että syyttäjäpuoli ovat kertoneet harkitsevansa tuomiosta valittamista.

Maria Rosvall