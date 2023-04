Kuolemantanssia ja kurpitsoita – Valotaiteilijat tuovat keskiajan eloon Halikon kirkon kiviseinille lokakuussa

Halikon keskiaikaisen kivikirkon seinät muuttuvat ensi syksyllä jättimäiseksi valkokankaaksi, jossa vuosisatoja vanhat traditiot heräävät henkiin. Lokakuun 13.–16. päivinä kirkon kivipinnalla tanssinevat La Danse Macabre -luurangot ja kaikenlaista muutakin samaan ajankuvaan liittyvää.

Samalla vain kivenheiton päässä vietetään Rannikon Puutarhan ideoimaa ja jo vuodesta 2019 saakka toteutunutta kurpitsatapahtumaa.

Kuulostaako menestysreseptiltä? Kyllä, ja ainakin Juha Punta Säätiön hallituksen idea vakuutti. Keskiaika ja traditiot sekoittuvat nykyaikaan -työnimellä kulkeva hanke sai tiistaina Juha Punta Säätiöltä 2 500 euron alkupääoman valo- ja videotaideteoksen toteuttamiseen.

– Kurpitsatapahtumaan tulee jo satoja tuhansia vieraita ja Halikon kirkko näkyy kurpitsapellolle hienosti. Tässä on mahdollisuudet huikeaan näyttävyyteen, valotaiteilija Timo A. Aalto sanoo.

Varsinaisen suunnittelun toteuttavat valotaiteilijat Lotta-Pia Kallio ja Timo A. Aalto. Juha Punta Säätiön apurahatilaisuudessa käy ilmi, että idean on valotaiteilijoille kopitellut yksi Salo Chamber -konserttien puuhanaisista, kanttori ja Vox Saloensis -kuoron johtaja Kaisa Suutela-Kuisma . Teknisestä toteutuksesta tulee käytännön tasolla vastaamaan alan ammattilainen Markus Kuisma , joka toteutti vuonna 2020 Salon Uskelan kirkon Lux Finlandia -valoteoksen.

– Olemme miettineet, että koska samaan aikaan kurpitsatapahtumaan liittyy Halloween-teemoja, Halikon kirkon seinillä voisi liikkuvia dance macabre -luurankoja ja muita keskiaikaan liittyviä teemoja, Lotta-Pia Kallio sanoo.

Vaikka ajatus lokakuisessa hämärän hupussa heiluvista luurangoista voi kuulostaa pelottavalta, valotaiteilijat vakuuttavat, että kokonaisuus tulee sopimaan koko perheelle pieniä lapsia myöten.

– Tuomme kurpitsatapahtumaan mukaan kotimaisia perinteitä keskiajalta, jotka vievät askeleen poispäin Halloween-perinteen amerikkalaisuudesta.

Kallio kertoo, että keskiaikaisissa kirjoissa esiintyy valtavasti miniatyyrimäisiä, ihmisen kaltaisia hybridihahmoja, jotka muistuttavat ihmisiä omista vioistaan ja ohjaavat suvaitsevaisuutta kohti.

– Näitä ajattelimme sitten animoida kirkon kiviseinille, ja tuomme niille myös kuolemantanssin. Kallio sanoo.

Halikon kivikirkko on valkokankaana vaikuttava ja iso. Timo A. Aalto laskee, että siinä on ristin muotoisena 12 pintaa. Ihan kaikkea ei voi ruveta valaisemaan.

– Kahden projektorin projisoinnilla heijastetaan liikkuvaa kuvaa, loput teemme tavallisemmilla välineillä. Minulla on sellaisia, joilla saan valon liikkumaan, mutta en vielä halua paljastaa niistä sen enempää, Aalto sanoo.

Aalto ja Kallio muistuttavat, että kirkon valaisussa tarvittavat videotykit pitää vuokrata, ja hinta ei ole vähäinen. Valotaiteilijat arvelevat, että nyt kasassa on ehkä noin viidennes budjetista. Niinpä projektia varten Aalto ja Kallio ovat hakeneet ja hakevat lisää rahoitusta.

– Hyvää on se, että seurakunta on luvannut meille jo töpselit, joista saamme valotaiteeseen virtaa! Aalto sanoo.

– Hyvää on sekin, että mukana on isoja toimijoita, kuten seurakunta, joten saamme teoksen joka tapauksessa jotenkin toteutettua. Emme ole liikkeellä vain yhden korin taktiikalla, Kallio lisää.

Kuolemantanssi, La Danse Macabre

La Danse Macabre, kuolemantanssi, on myöhäiskeskiajan kirkkotaiteessa esiintyvä aihe, joka kuvaa vertauskuvallisesti kuoleman yleismaailmallisuutta eli universaaliutta. Maalauksissa on yleensä henkilöityneenä kuolema, joka johtaa tanssivien hahmojen joukkoa hautaan. Kuuluisimmat kuolemantanssit ovat ranskalaisissa ja saksalaisissa kirkoissa usein esiintyvät fresko-aiheet.

Suomen ainoa säilynyt kuolemantanssikuvaelma on 1500-luvun alussa tehdyssä seinämaalauksessa Inkoon kirkossa.

Kuolemantanssi on aiheena suosittu myös musiikissa. Muun muassa Franz Liszt ja Camille Saint-Saëns ovat tehneet aiheesta sävellyksiä.

Juha Punta Säätiö jakoi 19 300 euroa

Juha Punta Säätiö julkisti vuoden 2023 apurahansaajat tiistaina Salon taidemuseo Veturitallin kahviossa. Apurahaa jaettiin 19 300 euron edestä kahdelletoista hakijalle.

Hakemuksia säätiö oli saanut 43 kappaletta.

– Mukana oli paljon hyvä hakemuksia, ja päätöksen tekeminen oli jälleen kerran vaikeaa, säätiön vuonna 2006 perustanut Juha Punta totesi.

– Tällä kertaa ilahdutti etenkin nuorten kulttuurintekijöiden hakemusten suuri määrä. Se osoittaa todeksi sanonnan, että nuorissa on tulevaisuus, Punta sanoi.

Juha Punta Säätiön tarkoituksena on edistää Salon seudulla yrittäjyyttä, taidetta, ympäristön moniarvoisuutta ja yhteiskunnallista kehitystä.

Säätiö on kuudentoista vuoden aikana jakanut nyt apurahoja yhteensä 153 200 euroa

Säätiö myönsi apurahat seuraaville tahoille:

Kiskon Kiskojat ry, 2 000 euroa. Salon viihdelaulajat ry, 600 euroa. Toijan koulun bändikerho, 500 euroa. Malla Pelo & lasten musiikkiyhtye, 500 euroa. Roope Pelo, 500 euroa. Kisko-Seura ry, 2 500 euroa. Salon Musiikinystävät ry / Salon Puhallinorkesteri, 400 euroa. Taiteilijat Lotta-Pia Kallio ja Timo A. Aalto, 2 500 euroa.

Lasten Laulukaupunki ry, 1 800 euroa. MLL Kiskon paikallisyhdistys, 1 000 euroa. Salo Chamber ry, 3 000 euroa. EtnoSalo ry, 1 500 euroa. Turun Yliopisto, Akkuteollisuuden professuuri Salossa, viiden vuoden sopimus, 2 500 euroa.