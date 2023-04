Kuu kiurusta Kesäseen – ”On tietysti valtava harmi, että asiat menivät tällä tavalla”

Teemu Kesänen istuu paljon nähneen Salon Urheilutalon kivirappusella. On pääsiäismaanantai, ja Salon Palloilijat alkaa valmistautua omalla tavallaan historialliseen viikkoon. Lauantaina joukkue pelaa ensimmäisen miesten Ykkösen ottelunsa yli 20 vuoteen.

Pelaajat saapuvat pukukopin kautta harjoituksiin hyvissä ajoin, yksittäistä nimeltä mainitsematonta myöhästyjää lukuun ottamatta. Osa pelaajista kulkee kimppakyydillä, mutta tietynlaisesta muutoksesta kertoo se, että melko monen kulkuväline on polkupyörä. Salossa ollaan ja asutaan monen pelaajan osalta nimenomaisesti jalkapallon takia.

Ylivoimaisesti suurimmalla äänenvoimakkuudella paikalle tulee maalivahti Tatu Österlund. Musiikki soi niin sanotusti nupit kaakossa.

– Tuo jäätävän kovalla volyymillä saapunut kaveri on mennyt talven aikana pelillisesti todella paljon eteenpäin, Kesänen huomauttaa.

Kesänen valmistaa pelaajat harjoitukseen. He alkavat valmistautua nyt toden teolla Järvenpään Palloseuraan (JäPS), joka on SalPan avausvastustaja.

– Tänään on keskiössä pelin avaaminen. Se toteutetaan yhdeksän vastaan seitsemän -harjoituksena, jossa toinen joukkue imitoi JäPSiä, Kesänen selvittää.

Virkaa tekevä päävalmentaja puhuu myös joukkueelle viikon poikkeuksellisuudesta. Loppukaneetti ”siitä lähdetään, että kolme pistettä jää lauantaina Saloon” johtaa aplodeihin. Toinen iso tyytyväisyyden aihe on se, että päävalmentaja Tero Suonperä toipuu lievästä aivoinfarktista hyvää vauhtia.

Juuri nyt eletään suomalaisen jalkapallojoukkueen parasta aikaa. Kuu kiurusta kesään – tai Kesäseen. Pakkasten ja tekonurmikentän lumitöiden sijaan päästään nauttimaan auringosta.

– Aivan huikea fiilis on jo nyt. Lauantaillekin on luvattu hyvää keliä, ja tässä on taas tehty monta kuukautta töitä, Kesänen tunnelmoi.

Kaiken lisäksi SalPan pelaajisto on toistaiseksi kauttaaltaan terveenä.

Tällaisen tunnelmakuvauksen jälkeen kirjoissa ja laajemmissa lehtijutuissakin siirrytään usein kohdehenkilön syntymään.

Yhdessä vaiheessa hittinä oli myös kuvailla se, mitä haastateltava söi tai joi tapaamisen yhteydessä. Siispä todetaan, että Kesänen hörppi huoltaja Juhani Mäen ansiokkaasti keittämää kahvia.

Ei siirrytä vuoteen 1990, jolloin Kesänen syntyi. Mennään vielä pidemmälle ja siirrytään tarinassa imperfektimuotoon.

Kesänen oli pelaajana SalPan kasvatti, mutta suvusta löytyy runsaasti myös Wilpas-taustaa. Isoisä Esko Kesänen pelasi Wilppaassa, ja Eskon veli Jukka on tuttu sekä Wilppaasta että myös SalPan edustusjoukkueen maalipörssistä.

– Eskon kanssa potkin palloa Ollikkalan hiekkakentällä jo noin kolmevuotiaana, Teemu muistelee.

Lisäksi Teppo-isän serkku Hasse Robertsson on Wilppaan jalkapallon tämänhetkinen toiminnanjohtaja. Erityisen suuri yllätys ei siksi ole se, että Teemu päätyi jalkapallon pariin joukkuetoiminnan osaltakin niin nopeasti kuin mahdollista eli kuusivuotiaana.

Teemu Kesänen kuuluu SalPan ikäluokkaan, josta nousi useita miesten Kakkosessa pelanneita. Tähän joukkoon lukeutuu Kesänen itsekin. Pelihistoria alkoi kääntyä ikävään suuntaan ennen armeijaan menoa, kun polven eturistiside petti.

– Minulla oli silloin alla tosi hyvä talvikausi, ja olisin varmasti saanut näyttömahdollisuuksia Kakkosessa. Se loukkaantuminen oli tosi kova paikka, ja hoidin kuntouttamisen huonosti, Kesänen myöntää nyt kymmenkunta vuotta myöhemmin.

Jalkapallo ei kuitenkaan ole kadonnut elämästä mihinkään. Kesäsen ikäisille salolaisille SalPa on ollut ikuinen Kakkonen.

– Muistan kyllä olleeni silloin noin kymmenvuotiaana katsomassa Ykkösen pelejä. Silti viime syksyn nousu oli aivan uskomaton kokemus. Fiilikset Joonas Meuran vapaapotkun mennessä maaliin eivät taatusti unohdu koskaan, Kesänen makustelee melko tasan puolen vuoden takaisia tapahtumia.

SalPan historian toinen Ykkösen kausi alkaa niin, että päävalmentajana työskentelee Teemu Kesänen.

– On tietysti valtava harmi, että asiat menivät tällä tavalla. Onneksi Tero on kuitenkin toipumassa hyvää vauhtia. Tuntuuhan se salolaiselle jalkapallohullulle aikamoiselta unelmalta, että pääsee aloittamaan Ykkösen kautta, Kesänen sanoo.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Kesänen on tehnyt päätyökseen jalkapalloon liittyviä asioita vedonlyöjänä.

Hän teki sitä ammatikseen joitain vuosia, kunnes siirtyi nykyiseen työpaikkaansa Jackon Finlandiin. Tämä rakentamiseen sekä teollisuudelle ratkaisuja ja komponentteja Muurlassa tuottava yksikkö tunnettiin aiemmin nimellä Pohjoismainen Solumuovi.

– Sen jälkeen kun lopetin ammattivedonlyönnin, en ole lyönyt vetoa lainkaan. En tykkää hävitä rahaa, ja niin tapahtuu, jos en ole tehnyt etukäteistyötä kyseisen ottelun tai kohteen eteen.

Kesänen teki hetkellisesti sekä vedonlyöntiä että Jackon Finlandin töitä. Se yhtälö ei kuitenkaan ollut ajallisesti millään tavalla kestävä.

Omien pelien päätyttyä Kesänen siirtyi tuolloin Kolmosessa pelanneen Wilppaan päävalmentajaksi vuonna 2021. Siitä tie vei viime kaudeksi SalPan apuvalmentajan tehtävään.

– Nyt kun ollaan Ykkösessä, niin tämä on minulle ajankäytöllisesti maksimipesti. Juuri nyt on tosi hyvä: meillä on erinomainen valmennustiimi Teron kanssa, Kesänen kiittelee.

– Tykkään valmentamisesta. Aika näyttää, kouluttaudunko jossain vaiheessa lisää.

Hetkellisesti vastuu kasvaa.

– Pääsiäinen tuli kyllä hyvään saumaan, Kesänen hymähtää viitaten siviilityön vapaapäiviin ja sitä kautta mahdollisuuteen panostaa SalPaan hieman enemmän.

– Annan SalPalle kaiken mitä ehdin. Samalla se ei vie mitään pois päivätyöltäni, hän korostaa.

Joonas Meuran vapaapotkun kaltaisia tunnelmia lähdetään hakemaan lisää seuraavalta puolivuotiskaudelta. Sellaiset saavat omalta osaltaan nämä teemukesäset rakastamaan jalkapalloa. Vähättelemättä Juhani Mäen keittämien kahvien merkitystä.

Ykkösen avauskierrosta, SalPa–JäPS lauantaina klo 16 Salon Urheilupuiston tekonurmella.

Ruudun merkitys Ykkösen seuralle on suuri

Tavanomaisessa tilanteessa Tero Suonperän ja Teemu Kesäsen välinen työnjako SalPan valmennuksessa on selkeä. Suonperä vastaa päätoimisena työntekijänä suuremmista linjoista, Kesänen erikoistuu taktiikkoihin ja vastustajien tarkkailuun.

Jälkimmäinen osio korostuu, kun sarjaporras vaihtuu yhtä ylemmäs. Hyvinkin olennainen muutos on se, että kaikki Ykkösen ottelut näytetään Ruutu-palvelussa.

– Se on tosi tärkeää. Pystymme aivan eri tavalla saamaan tietoja vastustajista. Kakkosessa keskittyminen oli väkisinkin enemmän omassa pelissä, vaikka muista joukkueista informaatiota saatiinkin sieltä sun täältä, Kesänen mainitsee.

– Oma vahvuuteni on ilman muuta analytiikka ja muut taktiset asiat. Vedonlyöntiaikojen 300–500 vuosittain analysoitua jalkapallopeliä ei ainakaan haittaa siinä tehtävässä, hän hymähtää.

Esimerkiksi avausvastustaja Järvenpään Palloseura analysoidaan suhteellisen tarkasti. SalPan kokonaisbudjetti nousee viime vuodesta 82 000:lla ja pelaajabudjetti 58 000 eurolla. Prosentuaalinen kasvu on varsin suuri.

Silti tehdään toki edelleen valintoja sen suhteen, mitä pystytään ja ehditään tekemään.

– Ykkönen on pelaajille tosi vaativa sarja. Velvoitteet ovat täysammattilaisen, mutta silti monella ovat rinnalla opiskelut ja siviilityöt, Kesänen mainitsee.

Harjoitusmäärä on tietyllä tavalla noussut hieman.

– Maanantain treenit olivat viime vuonna salolaisille, tänä vuonna kaikille. Lisäksi mukana on fysiikkavalmennus, joten yhdelle pelaajalle voi tulla 8–10 tapahtumaa viikkoon. Eipä etenkään pelikauden aikana enempää oikein voisi ollakaan, Kesänen huomauttaa.