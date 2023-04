Lahjattomat haluaa edelleen olla Salon U2

Salolaislähtöisen Lahjattomat-yhtyeen juuret ovat vahvasti 1980- ja 1990-lukujen musiikissa. Kitaristi ja yhtyeen ykkössäveltäjä Tuomas Rislakki toteaa vuonna 1989 aloittaneen bändien haluavan 2020-luvullakin olla salolainen vastine saarivaltakunnan soundille U2:n tyyliin. Lahjattomat haluaa kuitenkin soittaa myös modernia rockia ja kunnioittaa nykypäivän musiikkia.

Runsaat parikymmentä vuotta taukoa pitäneen ja muutama vuosi sitten uudelleen aktivoituneen yhtyeen runko on ollut sama alusta asti. Rislakin lisäksi Lahjattomissa vaikuttavat laulaja Kai Tulonen, rumpali Sami Sjöberg, basisti-laulaja Juha Kirveslahti ja tämän poika, kosketinsoittaja Johannes Kirveslahti.

Lahjattomat oli aloittaessaan vahvasti kitaravetoinen bändi. Nyt kosketinsoittimet ovat tulleet kitaran ohessa musiikkia värittäväksi instrumentiksi.

Kaverit asuvat eri puolilla eteläistä Suomea ja kokoontuvat kerran kuussa Saloon harjoittelemaan. Aikanaan kaupungin tarjoamat treenipaikat Pulju ja Bändilä tulivat Lahjattomille perin tutuiksi.

Lahjattomat tekee oman musiikkinsa harkitusti alusta loppuun itse, vaikka joskus onkin väläytelty ulkopuolisen tuottajan käyttöä. Soittajat kertovat tutulta studiolta kuultua kauhutarinaa bändistä, joka meni tekemään musiikkia ulkopuolisen tuottajan kanssa. Tuottajan takia kappaleet ja musiikki muuttuivat studiolla lähes tunnistamattomiksi.

Lahjattomien perusideana on tehdä musiikkia, josta he itse pitävät.

– Meidän on oltava rehellisiä itsellemme, Sami Sjöberg kiteyttää.

– Jos joku muu tykkää meidän tekemästä musiikista, se on vain bonusta!

Yhtye on kunnianhimoinen ryhmä, joka ei musiikkia tehdessään tyydy helppoihin ratkaisuihin eikä itsestäänselvyyksiin. Joskus kappaleet syntyvät helposti, vaikka sekin vie Lahjattomilta kuukausia.

Joskus biisejä hiotaan loputtomiin. Useamman vuoden mittainen työ oli myös tammikuussa julkaistu Murukahvina. Kappaleelle ei tahtonut millään löytyä oikeaa muotoa ja ilmiasua. Lahjattomat naureskelevat, että heistä ei taitaisi olla Get Onin tai Paranoidin kaltaisten pikaistuksissaan tehtyjen kappaleiden tekijöiksi.

Lahjattomat menee keväällä studioon valmiin uuden musiikin kanssa. Äänitykset Sipoon E-studiossa alkavat 5. kesäkuuta. Toiveissa on, että Spotifyssa ja YouTubessa syksyn ja talven aikana julkaistujen viiden biisin jatkoksi saadaan vähintään sama määrä uutta musiikkia.

Bändi ei ole vielä päättänyt, missä muodossa tuleva, ehkä noin viidentoista kappaleen kokonaisuus julkaistaan. Lahjattomia houkuttelee suoratoistopalveluja perinteisempi muoto kuten vinyyli- tai cd-levy. Sen he ovat päättäneet, että kasettina uutta musiikkia ei julkaista.

Uuden alkunsa jälkeen Lahjattomat on julkaissut vuonna 2021 neljän biisin cd-levyn Mysteerimies. Sen myötä bändiläiset pohtivat yhtä musiikin ikiaikaisista perusmysteeriä: mikä kappale alkaa soida muita enemmän, mistä tulee hitti ja mikä ei lähde soimaan?

Uusimista kappaleista menestynein kuuntelukertojen määrän (noin 12 000) mukaan on Tyhjät huoneet. Tätä muusikot ei osanneet odottaa, koska heidän mielestään kuunteluun päätyi muitakin hyviä kappaleita.

Yhtyeen viime vuodet ovat olleet musiikillisesti aktiivisia, mutta koronan vaikutuksesta keikkoja on ollut vähän. Niinpä Lahjattomat sai tehdä rauhassa uutta musiikkiaan.

Lahjattomilla on jälleen halu lähteä keikoille. Kevääksi on sovittuna yksi keikka: se on kuun lopulla Maran Baarissa Salossa.

Kosketinsoittaja Johannes Kirveslahti lähti viime kesänä armeijan harmaisiin ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

– Täytyy pyytää pojalle lomaa armeijasta tärkeisiin syihin vedoten, isä naurahtaa.

Johannes Kirveslahti sanoo olevansa ikäistensä kavereiden joukossa hieman kummajainen esittämänsä musiikin suhteen. Alussa hän oli hiljaa ja kuunteli muiden tekemisiä, mutta tätä nykyä hän uskaltaa jo kommentoida uusia kappaleita ja tarjota omia ideoitaan.

Lahjattomat Maran Baarissa Salossa lauantaina 22.4.