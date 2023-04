Lappi nousi kolmanneksi Kroatian MM-rallissa

Hyundain Esapekka Lappi ajoi erikoiskoevoiton Kroatian MM-rallin 6. ek:lla ja nousi rallin kokonaistilanteessa kolmanneksi. Rallin kärjessä jatkaa Hyundain Thierry Neuville, jonka etumatka Toyotan Elfyn Evansiin on kahdeksan sekuntia. Lappi on 29,2 sekunnin päässä kärjestä.

Lappi mietti ek-voittonsa jälkeen, että rengasvalinta oli ilmeisen hyvä. Ainakin parempi kuin märän kelin renkailla ajaneella Fordin Ott Tänakilla, jonka Lappi pudotti neljänneksi kokonaiskisassa. Tänak on 2,2 sekunnin päässä suomalaisesta.

– Varmaankin paras (rengas)valinta. No, ei paras, mutta parempi kuin jos olisi ollut märän kelin renkaat. Oikea päätös, Lappi pohti MM-sarjan liveseurannassa.

Hallitseva maailmanmestari ja viime vuonna Kroatian asfalttiteillä komeaa voittoa juhlinut Toyotan Kalle Rovanperä kärsi toisella erikoiskokeella rengasrikon pudoten kauas kärjen taakse. Rovanperä on sen jälkeen poiminut edellä ajavia ja on kuuden ek:n jälkeen kahdeksantena. Kärkeen on matkaa kaksi minuuttia ja 40,4 sekuntia.

– Aika ookoo. Viimeinen (ek:n) osuus oli hankala. Kun tie ja käännökset ovat märät, mutaa tulee tielle, Rovanperä totesi 6. ek:n jälkeen.

Tänään ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.