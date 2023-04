Lasten Laulukaupungin julistekilpailuissa ympäristöystävällinen voittajakulkupeli käy popcorn-voimalla

Salon kauppakeskus Plazassa elettiin lauantaina jännittäviä hetkiä: Lasten Laulukaupungin julistekilpailun voittaja oli seulottu 176 kilpailutyön joukosta. Paikalle oli kutsuttu 15 finalistia, jotka saivat kaikki diplomin ja pienen palkinnon.

– Tämän vuoden teemana oli keksiä tulevaisuuden ympäristöystävällinen kulkuneuvo. Lapset olivat tosiaan miettineet ympäristöasioita, ja tarjolla oli aivan huikeita ja hurjia ideoita sekä loistavia tarinoita julisteiden ideoiden takana, Lasten Laulukaupungin Siv Ilola kuulutti Plazan toisessa kerroksessa ennen voittajan julistamista.

Kilpailutyöt olivat olleet näytillä Plazassa, ja voittajan valittiin yleisöäänten perusteella. Kukaan paikalle kutsutuista finalisteista ei vielä tiennyt voittajaa.

Ilola esitteli kilpailijat ja kilpailutyöt.

– Tässä linja-auto liikkuu saippuakuplilla, tässä taas kuljetaan sähköautoilla ja taustalla on tuulivoimaloita. Täällä leijutaan avaruudessa AstroX200-avaruusasemalla, jossa on kasvihuoneita ja asuntoja.

– Tämä kulkupeli kulkee musiikilla! Tässä lentohärvelissä matkustaa kaloja ja se liikkuu vedellä ja tuulella… Ja on täällä lentävä Salkkunakin, taitaa olla ainoa töistä, jossa kuljetaan lihasvoimalla, Ilola kertoo.

Lisäksi julisteissa on muun muassa lentävä sukellusvene, talokuumailmapallo, sienimobiili, yksisarvisia, kissa, kaukosäädin ja ilotulitusta.

Voittajatyö on finalistien edessä, mutta se on peitetty sinisellä lakanalla. Jännitys tiivistyy.

– Ja tämän vuoden julistekilpailun voittaja on… Kuusjoen koulun Anna-Maria Penkinin työ, jossa esitellään tuttifrutti-popcornilla lentävä kulkupeli. Taustalla näkyy Salon poliisiasema ja yksi Salon hienoista muraaleista.

Voittaja Anna-Maria Penkinin silmät laajenevat hivenen, muuten Penkin ottaa yllätyksen vastaan tyynesti.

Yllättikö? Miltä nyt tuntuu?

– Kyllä. Tuntuu hienolta, Anna-Maria Penkin sanoi.

Voittajatyötä käytetään tämän vuoden tapahtuman julisteena. Eniten ääniä saaneita muita töitä käytetään CD-levyn kannessa ja muussa Lasten Laulukaupungin tapahtumamarkkinoinnissa.