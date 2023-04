Lentisveljissä vahva salolaisedustus – maajoukkueen nestori täyttää elokuussa vasta 27 vuotta!

Miesten maajoukkueessa eli markkinointikielellä ”Veljeksissä” on tulevanakin kesänä vahva salolaisedustus.

Päävalmentaja Joel Banksin nimeämässä 16 pelaajan ryhmässä jatkavat vanhat tutut 1999 ikäluokan pelaajat hakkuri Aaro Nikula ja libero Niklas Breilin sekä viime kesänä maajoukkueessa debytoinut keskipelaaja Miro Leinonen.

Nikula edustaa seuratasolla parhaillaan Portugalin mestaruudesta pelaavaa Benficaa, Breilin Belgian liigan Gentiä ja Leinonen Hurrikaani-Loimaata. Lisäksi Monzan yleispelaaja Luka Marttila ja Hurrikaanin keskipelaaja Miika Haapaniemi ovat pelanneet Salon Viestin junioreissa.

Maajoukkueen taustaryhmässäkin riittää salolaisia, joukkueen fysioterapeutit ovat Tom Kåla ja Eerik Breilin ja viestinnässä vastaa paremmin selostajana tunnettu Toni Flink.

Suomi osallistuu touko-kesäkuussa Euroopan Kultaiseen liigaan nuorella joukkueella.

Puolet pelaajista on syntynyt 2000-luvulla ja vanhin on elokuussa 27 vuotta täyttävä Antti Ronkainen, jolla on myös eniten maaotteluita (63). Yli 40 maaottelun miehiä on vain viisi, joista yksi Breilin (43).

Monivuotinen ykköslibero Lauri Kerminen on edelleen Lentopalloliiton päätöksellä jätetty maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle, koska hän edustaa seuratasolla venäläistä Moskovan Dinamoa.

Maajoukkue kokoontuu Kuortaneelle 8. toukokuuta ja pelaa ensimmäiset harjoitusottelunsa 19.–20. toukokuuta Belgiaa vastaan Leuvenissa.

Toukokuun lopulla alkavassa Kultaisessa liigassa Suomi (Euroopan ranking 12:s) kohtaa Slovakian (22:s), Tshekin (13:s) ja Viron (24:s). Suomen kotiottelut pelataan Turun Kupittaalla ja Tampereen Hakametsässä.

Suomi pelasi edellisen kerran Kultaisessa liigassa kesällä 2019, jolloin se putosi Hopeiseen liigaan. Kultainen liiga on kesän maajoukkueliigoista toiseksi korkein. Korkein taso on Nations League (ent. Maailmanliiga), jossa pelaa maailman 16 parasta maata, joista kahdeksan Euroopasta. Kultaisessa liigassa on 12 seuraavaksi parasta eurooppalaismaata.

Kultaisen liigan kaksi parasta edustavat Eurooppaa Challenger Cupissa, jossa kuusi maanosien liigojen parasta tavoittelevat Nations Leaguen jumbon ja turnauksen isäntämaan kanssa paikasta ensi kesän Nations Leagueen.

Miesten lentopallomaajoukkue Kultaisessa liigassa

Passarit: Santeri Välimaa, 22, Hurrikaani-Loimaa, Fedor Ivanov, 22, Giesen (Saksa)

Hakkurit: Joonas Jokela, 24, Raision Loimu, Aaro Nikula, 24, Benfica (Portugali)

Yleispelaajat: Niko Suihkonen, 24, Plessis Robinson (Ranska), Luka Marttila, 19, Monza (Italia), Antti Ronkainen, 26, Berlin RCV (Saksa), Jiri Hänninen, 24, Menen (Belgia), Aleksi Muukkonen, 20, Hurrikaani-Loimaa

Keskipelaajat: Severi Savonsalmi, 22, VaLePa, Miika Haapaniemi, 19, Hurrikaani-Loimaa, Nuutti Niinivaara, 24, Karelian Hurmos, Miro Leinonen, 22, Hurrikaani-Loimaa, Petteri Tyynismaa, 19, Akaa-Volley

Liberot: Voitto Köykkä, 23, Giesen (Saksa), Niklas Breilin, 23, Gent (Belgia)

Päävalmentaja: Joel Banks

Apuvalmentaja: Mikko Häyrinen (toinen apuvalmentaja nimetään myöhemmin)

Fysiikkavalmentaja: Teemu Rauhala

Tilastot: Ari-Heikki Kulmala

Joukkueenjohtaja: Satu Lehto

Fysiot: Tom Kåla. Marko Panu, Eerik Breilin

Lääkäri: Petri Helenius

Viestintä: Toni Flink