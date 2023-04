LP Viestin on pakko katsoa rajan taa –  ”Kovia suomalaisia pelaajia ei ole ilmaantunut lisää”

LP Viestin toisen peräkkäisen mitalittoman kauden päättymisestä on kulunut reilut viisi viikkoa. Vaikka ensi kauden joukkueen rakentaminen on vasta alkutekijöissä, muutama tärkeä pala on jo kiinnitetty.

Paloista tärkein on maajoukkuelibero Netta Laaksonen, joka jatkaa LP Viestissä. 22-vuotias Laaksonen on ollut jo pitkään Mestaruusliigan paras tai toiseksi paras libero – riippuen tulkinnasta.

Ensi kaudella Laaksosen tuoma kilpailuetu saattaa olla entistäkin suurempi, sillä ainoana hänen kanssaan samalla tasolla ollut libero, LP Kangasalan Tiiamari Sievänen lopettaa uransa. Myös Pölkyn kaksinkertainen mestarilibero Sanna Häkkinen päättää uransa ensi syksyn maajoukkuepeleihin.

Kuten LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen aiheellisesti muistutti, Sieväsen ja Häkkisen korvaajat eivät ole vielä tiedossa. Tiedossa kuitenkin on, että kynnys hankkia ulkomaalaispelaaja liberon paikalle on edelleen korkea, eikä kotimaisista liberoista ole Laaksoselle haastajia.

Yhden nimen Lemminkäinen kuitenkin nostaa esiin.

– Tämä on siis puhdas arvaus, mutta (JymyVolleyn) Laura Penttilä tulee pelaamaan joko Pölkyssä tai Kangasalla. Tosin ”Tinttiä” ei Penttiläkään pysty heti korvaamaan.

Kun vielä Anna Syrjälä jatkaa, on LP Viestin libero-osasto siis hyvässä kunnossa. Mutta passariosasto on sitäkin heikommassa jamassa.

Nilkkaleikkauksessa olleella Saana Virtasella ei ole sopimusta, eikä hänen toipumisestaan ole takeita. Ennakkoluulottomasti viime kaudella tuurannut Irina Mäkisellä on sopimus, mutta hänkin kärsii alaraajavammasta. Julia Junila ei jatka seurassa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että hankimme ulkomaalaisen passarin, Lemminkäinen paljastaa.

Passarin jälkeen tärkein pelipaikka eli hakkuri on sekin tyhjä.

Pistepörssin voittanut Saana Lindgren kävi huhtikuun alussa yhden ottelun pikavisiitillä Sveitsissä ja hän hakee ensi kaudeksi paikkaa ulkomailta.

– Emme ole edes keskustelleet Saanan kanssa, Lemminkäinen vahvistaa.

Eli LP Viestin pääiskijä saattaa tulla passarin tavoin ulkomailta.

Keskipelaajaosasto on sekin menossa uusiksi. Nea Haatainen lopettaa liigauransa ja Jenni Jantusen kanssa on vasta keskusteltu. Akatemiassa väkevästi pelannut Emmi Mäki-Kojola ei ole kaukana paikasta pelaavassa rotaatiossa.

– Sitä en osaa vielä sanoa, että onko meillä Emmin lisäksi kaksi vai kolme keskaria, Lemminkäinen ynnäilee.

Heikosti viime kauden aloittanut, mutta mallikkaasti päättänyt ukrainalainen keskipelaaja Kseniia Puhach kiinnostaa Lemminkäistä, mutta Puhach itse haluaisi olla lähempänä perhettään.

Yleispelaajaosastolla on jo kolme nimeä: Arita Ternava, Iina-Reeta Kaikkonen ja Saimi Heikkinen. Tähän kolmikkoon ei välttämättä tarvita kuin yksi vahvistus.

Kesken viime kauden hankittu Jordan Lockwood ei jatka ja vakavasta polvivammasta toipuva hollantilainen Dagmar Boom pääsee pelikuntoon vasta talvella.

Mutta kuten passarien, hakkurien ja keskipelaajien osalta, myös yleispelaajien osalta on sama ongelma: hyviä kotimaisia vaihtoehtoja ei yksinkertaisesti ole.

– Kovia suomalaisia pelaajia ei ole ilmaantunut lisää ja lähes kaikki ulkomailla pelaavat jatkavat ulkomailla, Lemminkäinen kertoo.

Ihannetilanteessa Lemminkäinen haluaisi, että joukkueessa olisi vain kaksi ulkomaalaispelaajaa, mutta jos ja kun LP Viesti aikoo katkaista mitalittoman putken, ihannetilanne muuttuu utopiaksi.

– Voi olla, että joudumme ottamaan 3–4 ulkomaalaispelaajaa, hän myöntää.

LP Viesti on siis näillä näkymin uudistumassa paikoin rajustikin. Myös valmennukseen on tulossa merkittävä muutos.

Lemminkäinen jatkaa liigajoukkueen päävalmentajana, mutta Janne Harju ei jatka Akatemian päävalmentajana. Harju jatkaa silti valmennustiimissä ja vastaa liigajoukkueen ja Akatemian fysiikkavalmennuksesta.

Harjun tilalle Akatemian päävalmentajaksi tulee uusi nimi, jota Lemminkäinen ei suostunut vielä paljastamaan.

– Korostan, että tarkoituksena on muodostaa kolmen valmentajan tiimi, jossa kaikilla on omat vastuualueensa, mutta jossa kaikki asiat tehdään yhdessä.

LP Viestin ja Akatemian sopimustilanne

LP Viesti:

Yleispelaajat: Arita Ternava, Iina-Reeta Kaikkonen, Saimi Heikkinen.

Liberot: Anna Syrjälä ja Netta Laaksonen.

LP Viesti Akatemia:

Passarit: Irina Mäkinen, Iida Mikkonen

Keskipelaajat: Emmi Mäki-Kojola, Venla Kylmälä, Karoliina Hörkkö.

Yleispelaajat: Hilma Nikkanen, Selma Nikkanen, Kiira Tuominen.

Hakkurit: Milla Kivimäki.

Liberot: Oona Tuominen, Meea Uusitalo.

Taustaryhmä:

LP Viestin päävalmentaja: Tomi Lemminkäinen.

Akatemian päävalmentaja nimetään myöhemmin.

Janne Harju on osa kummankin joukkueen valmennustiimiä ja vastaa fysiikkavalmennuksesta.

Tilastomiehenä jatkaa Petri Virtanen