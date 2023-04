Lumivyöryjen riski on koholla Lapissa – osassa tuntureista olosuhteet ovat jopa vaaralliset

Lumivyöryjen riski on pääsiäisenä koholla Lapin tunturialueilla, Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennuste kertoo.

Tänään lumivyöryjen riski on kaikkein korkein Ylläs–Levin, Ounas–Pallaksen ja Kilpisjärven tunturialueilla. Näillä tuntureilla lumivyöryvaara on tänään huomattava eli olosuhteet ovat vaaralliset. Muilla tuntureilla lumivyöryjen vaara on kohtalainen.

Sunnuntaina ja maanantaina lumivyöryjen vaara on edelleen huomattava Ylläs–Levillä ja Ounas–Pallaksella. Muilla tuntureilla vaara on kohtalainen.

Ennuste koskee tuntureiden hoitamattomia luonnonrinteitä.

—–

Korjattu aiempaa uutista: Lumivyöryvaara on edelleen huomattava sunnuntaina ja maanantaina Ylläs-Levillä ja Ounas-Pallaksella. Aiemmin jutussa luki virheellisesti, että vaara olisi kohtalainen kaikilla tuntureilla sunnuntaista tiistaihin.