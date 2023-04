Marin ei hae jatkoa SDP:n puheenjohtajana: ”On suoraan tunnustettava, että oma kestokykyni ja kantokykyni on näiden vuosien aikana välillä ollut koetuksella”

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin kertoo, että ei aio pyrkiä enää puheenjohtajaksi syyskuun puoluekokouksessa. Hän aikoo palata rivikansanedustajaksi. Marin sanoi, ettei pidä todennäköisenä, että hän olisi seuraavassa hallituksessa ministerinä, jos SDP on hallituksessa.

– Minulla on ollut suuri kunnia johtaa hallitusta viimeiset neljä vuotta. Nämä ajat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita ja hankalia. On suoraan tunnustettava, että myös oma kestokykyni ja kantokykyni on näiden vuosien aikana välillä ollut koetuksella, Marin sanoi eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lopullinen päätös kypsyi tämän viikon alussa vaalituloksen jälkeen.

– Tähän ei vaikuttanut sinänsä se, kenen johdolla hallitustunnusteluja käydään, hän sanoi.

Hän sanoo kertoneensa asiasta nyt, koska haluaa antaa puheenjohtajaksi haluaville aikaa harkita ehdokkuuttaan.

– Meidän pitää asettaa puheenjohtajaehdokkaat toukokuun alkuun mennessä, jotta puolueessa on mahdollisuus järjestää jäsenäänestys tulevasta puheenjohtajasta, jos puolue näin päättää.

Hän totesi, että syitä tällaiseen päätökseen on aina monia.

– Kun vaalitulos oli tällainen, katsoin, että minulla on myös mahdollisuus oman elämäni lähtökohdista ja näkökulmista tätä harkintaa tehdä ja avata uusi sivu omassa elämässäni.

Hän sanoi toivovansa, että saa elää myös vähän rauhallisempaa elämää, kun vastuut väistyvät.

Ei presidenttiehdokkuudelle

Marin sanoi, ettei ole edelleenkään käytettävissä SDP:n presidenttiehdokkaaksi eikä hänelle ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä. Häneltä kysyttiin myös, onko hän kiinnostunut EU-komissaarin tehtävästä, mutta hän sanoi pitävänsä selvänä sitä, että päähallituspuolue ottaa komissaarin tehtävän nimitettäväksensä, kuten tähänkin asti.

Marin kertoi myös jättävänsä hallituksen eronpyynnön torstaina normaalissa järjestyksessä. Yleensä hallitus jättää eronpyynnön sen jälkeen kun vaalitulos on vahvistettu. Marinin hallitus jatkaa toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus nimitetään.

Marin sanoi johtavansa SDP:n osalta hallitustunnusteluita, jotka alkavat näillä näkymin ensi viikolla.

– SDP:llä on puoluehallituksen kokous huomenna (torstaina), jossa käymme läpi omia lähtökohtiamme hallitustunnusteluihin.

Kansanedustajana kaksi kautta

Tamperelainen Marin on ollut eduskunnassa kaksi kautta. Hän nousi pääministeriksi joulukuussa 2019 sen jälkeen kun hän voitti täpärästi Antti Lindtmanin äänestyksessä.

Hän toimi sitä ennen liikenne- ja viestintäministerinä Antti Rinteen johtamassa hallituksessa.

SDP joutui valitsemaan uuden pääministerin hallituksen johtoon vain puoli vuotta hallitustaipaleen alkamisen jälkeen.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu