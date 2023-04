Menestys näyttää Pelicans-valmentaja Tommi Niemelästä vakavaakin puolta

Kymmenettä kertaa peräkkäin miesten jääkiekkoliigan mitalipeleissä esiintyvä Tappara ja vasta toista kertaa SM-loppuotteluihin selviytynyt lahtelaisseura Pelicans aloittavat keskiviikkona jahdin Suomen mestaruudesta.

Jo Euroopan seuramestaruuden CHL:ssä itselleen jyskyttänyt runkosarjavoittaja Tappara lähtee neljän finaalivoiton jahtiin kenties suurimpana suosikkina koko 2000-luvulla.

Miten välierissä myös tamperelaisen Ilveksen voitoin 4–2 lyöneen Pelicansin valmentaja Tommi Niemelä kokee Ilveksen ja Tapparan eron?

– Ovathan ne täysin erilaiset joukkueet. Tappara on viisikkotasolla organisoidumpi. Ilveksen pelissä on enemmän puhdasta vauhtia ja nopeutta.

Pelicansin ja Ilveksen välieräsarjan voittivat paremman taktiikan rakentaneet Niemelän joukot. Tapparaa vastaan menestyäkseen lahtelaisten on löydettävä takataskustaan jo taikatemppuja.

– Ehkä pieni yllätys välieräsarjassa oli, ettei Ilveksen henkinen kovuus ja vahvuus ollut nähtyä korkeammalla tasolla. Nyt tulee ultimatumhaaste. Kovempaa haastetta ei tällä erää löydy koko Euroopassa, Niemelä toteaa.

Pelicansin ainoat Suomen mestarit ovat Tapparassa pienessä roolissa SM-kultaa saavuttaneet puolustajat Toni Utunen ja Saku Salminen.

Niemelä ei pidä rantapalloista

Alati leveästi hymyilevä Niemelä esiintyi Ilveksen kukistamisen jälkeen jopa naama peruslukemilla. Hänestä kertoi paljon se, että kättelyjonoon mennessään Niemelä kantoi kaukalosta pois kulahtaneelta vitsiltä näyttäviä rantapalloja.

– Kävin hakemassa pari palloa pois. Ne eivät kuulu huippu-urheiluun.

Tiukasta ottelutahdista finaaliseurat eivät voi valittaa. Tapparalle pelitaukoa tulee runsas viikko, Pelicansillekin lepoa kertyy viisi päivää.

Loppuotteluiden katsomosta löytynee Kiekko-Espoon legendoihin kuuluva, seitsemän liigakautta Espoossa pelannut Juha Ikonen, 52. Perheeseen tulee varmasti kultamitali. Toisen polven liigapelaajista Juuso Ikonen, 28, hyökkää Tapparassa ja Joni Ikonen, 24, Pelicansissa.

Niemelä on 39-vuotiaana kauden nuorin vastuuvalmentaja, mutta hän on ennätysmies Liigassa myös kaukalossa. Kuinka monta muuta liigamaalivahtia tiedät, joiden torjuntaprosentti pääsarjassa on tasan sata?

– Ei niitä hirveän monta ole. Ainakaan meidän maalivahdeilla ei sellaista prosenttia ole, Niemelä naurahtaa.

Helsinkiläisseura Oulunkylän Kiekko-Kerhon kasvatti Niemelä pelasi Liigassa Jokerien maalilla 38 minuuttia kaudella 2002–03 ja torjui kaikki yhdeksän laukausta. Niemelä pyöri hetken Mestiksessä Ahmojen, Kiekko-Vantaan, FPS:n ja KooKoon kuvioissa, mutta peliura loppui alle 25-vuotiaana kierrokseen Hollannin, Italian ja Saksan alasarjoissa.

– Urani loppui pahaan loukkaantumiseen, mutta opintopaikka oli jo hommattuna. Sillä tiellä ollaan. Virheitä on tehty ja toivottavasti opittukin jotain, kuittaa ensi kaudellakin Pelicansia luotsaava Niemelä.

Pasi Peltola