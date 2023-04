Miljoonan euron Karhusta halutaan kahden miljoonan euron Karhu – ” On ollut kyllä hurja vuosi”

Espoolainen Honka oli tiistaihin asti vuodesta 1967 lähtien ainoa seura, joka oli yltänyt viisi kertaa peräkkäin miesten SM-koripallon loppuotteluihin. Nyt listasta löytyy toinenkin taho: Kauhajoen Karhubasket.

Karhubasketin kulu- ja palkkabudjetit ovat pian päättyvällä kaudella satojatuhansia euroja suurempia kuin toisilla. Kaikkia muita yhtätoista liigaseuraa kiinnostavatkin kovasti seuraavat kysymykset:

Tuleeko kaudesta taloudellista voittoa vai tappiota?

Miltä näyttää tulevaisuus, eli pystytäänkö panostusta kasvattamaan tulevina vuosina entisestään?

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että olemme pääsemässä hieman plussan puolelle, ynnää Karhubasket ry:n toiminnanjohtaja ja KB Events Oy:n myyntipäällikkö Mika Rinne.

– Ensi kauden tavoite ja realistinen näkymä on, että saamme ihan yhtä hyvän joukkueen kasaan. Muutamien vuosien päähän on laadittu päämäärä siitä, että budjettia saataisiin nostettua tämänhetkisestä runsaasta miljoonasta kahteen miljoonaan euroon, hän lisää.

Seura hyppäsi noin vuosi sitten suureen tuntemattomaan.

– Ei ollut mitään vertailupohjaa mihinkään, kun siirryimme koulun liikuntasalista omalle areenalle. Tavoitteena oli saada ottelujen yleisömäärät tuplattua, ja siinä olemme onnistuneet. Kausikortteja on ostettu jopa useamman sadan kilometrin päästä, eli sikäli olemme Suupohjan alueen ja vielä vähän laajemmankin alueen seura, Rinne iloitsee.

Yleisömääristä on tullut jonkun verran myös kritiikkiä. IKH Areenalla on joidenkin tulkintojen mukaan näyttänyt peleissä tyhjemmältä kuin luvut ovat kertoneet.

– On hyvä muistaa, että areenassa on tuhat ravintolapaikkaa, joissa on aina satoja katsojia. Niitä paikkoja tai esimerkiksi neljää aitiota ei televisiokuvissa juuri näy. Emme me määrissä valehtele – sehän olisi tyhmää ja kolahtaisi lopulta omaan nilkkaan, Rinne hymähtää.

Pelaajista on ensi kaudeksi jatkosopimus Daniel Dolencilla ja seuran option muodossa Simeon Carterilla. Dolencin kontrahdista löytyy mahdollisuus siirtyä kesällä ulkomaille, ja Carterin tilanne taas on polvivamman vuoksi avoinna. Päävalmentaja Janne Koskimiehen, apuvalmentaja Risto-Matti Rouskun ja fysiikkavalmentaja Raimo Stefanovin kanssa on sovittu jatkosta.

Myös ensi kauden joukkue pelaa varmuudella kansainvälisiä otteluita, vaikka FIBA Europe Cup on enemmän eurosyöppö kuin kultakaivos.

Mika Rinne on siis keskeisessä roolissa sekä ry:ssä että oy:ssä. KB Events vastaa IKH Areenan tapahtumista ja ravintolatoiminnan pyörittämisestä. Siinä on Rinteen lisäksi kolme muuta päätoimista työntekijää eli ravintola- ja palvelupäällikkö, ravintolatyöntekijä sekä tapahtumakoordinaattori.

Sen sijaan Karhubasketissa päätoimisia ovat vain pelaajat ja valmentajat.

– Se on ehdottomasti yksi päämääristä, että taustaorganisaatiota saadaan yhä ammattimaisemmaksi, Rinne mainitsee.

Koripallovuosi on Suupohjassa ollut melkoinen jo esimerkiksi yhdeksän kansainvälisen vierasottelun myötä.

– On ollut kyllä hurja vuosi, ja työpäivät ovat venyneet aamusta iltaan. Mutta tämä on niin lähellä omaa sydäntä, että ei muuta kuin kädet saveen vaan jatkossakin, Rinne naurahtaa.