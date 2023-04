Mysteerivika piinaa Salon lukion liikennevaloja – ”Niillä on hyviä päiviä, jolloin ne ovat toimineet, ja huonoja päiviä, jolloin ne eivät toimi”

Salon lukion viereiset liikennevalot ovat olleet pääsääntöisesti pimeinä viimeiset pari viikkoa. Itse asiassa niissä on ollut ongelmia valojen uusimisesta lähtien, jo puolisentoista vuotta.

– Niissä on tosiaan ollut ongelmia. Korjaajia on käynyt jatkuvasti, Salon kaupungin katumestari Lasse Hilska kertoo.

Perniöntien, Kiskontien ja Kärkänkadun liikennevalojen ”aivot” eli äly päivitettiin lokakuussa 2021. Tuolloin liikennevaloista uusittiin opastinkoje, joka ohjaa valojen toimintaa asvaltin alla olevien tunnistinsensoreiden aistimien viestien mukaisesti.

Valot ovat vain osittain kaupungin vastuulla, sillä kantateiden ylläpitovelvollisuus vaihtuu valtiolle juuri ennen risteystä kaupungille päin.

– Vielä ei tiedetä, mikä vian aiheuttaa. Kun saadaan yksi osa korjattua, hajoaa kohta seuraava, Hilska sanoo.

Liikennevalojen korjausvastuu on siirtynyt ely-keskukselta Finntraffic Oy:lle, joka taas teettää kunnossapidon ja korjaukset EVH Elektrotekniikka Oy:llä.

– Joku laitevika niissä yhä on, vaikka osia on vaihdettu paljon. Kaksi piirikorttia on vaihdettu, nyt vaihdetaan kolmas, sanoo EVH Elektrotekniikan Richard Aspelin.

Aspelin epäilee, että liikennevalojen ohjausyksikkö on saanut ylijännitetärskyn. Virtaa on mennyt vääriin paikkoihin.

– Yksi viallinen kaapeli on löydetty ja vaihdettu. Kun valot uusittiin, ne kytkettiin vanhoihin kaapeleihin. Olisi ollut hyvä, jos olisi vaihdettu kaapelitkin, mutta valtio ei halunnut tehdä niin kallista remonttia, Aspelin sanoo.

Aspelinin mukaan vain laitetoimittaja pääsee käsiksi tietoihin, joiden avulla nähtäisiin, missä vika tarkemmin luuraa elektroniikassa.

– Ne valot temppuilivat jo 1,5 vuotta sittn. Niillä on hyviä päiviä, jolloin ne ovat toimineet, ja huonoja päiviä, jolloin ne eivät toimi. Harvemmin noin uusia liikennevaloja joudutaan vähän väliä korjailemaan, Aspelin harmittelee.

Uusi piirikortti on jo saatu laitetoimittajalta, ja Aspelin arvelee, että valot saadaan toimimaan kunnolla kenties jo tiistaina.

– Tätä on kyllä toivottu jo monta kertaa aiemminkin, Aspelin lisää.