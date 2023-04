Nautin veekasin äänestä, vaikka itse ajelen sähköautolla

Olen yli 20 vuotta asunut Rummunlyöjänkadulla. Maran baarin ulkoilmakonsertit eivät ole koskaan häirinneet millään tavalla. Antaa palaa Mara

Ovatko olutterassit ja kaikuva rokki nyt Salon kärkihanke, jolla keskusta elävöitetään? Lapsiperheet ja muut rauhalliset ihmiset muuttanevat muualle. Arvot sekaisin

Musiikista nauttijat, muuttuuko musiikki huonommaksi jos soitetaan pääsääntöisesti ravintolan sisällä? Välillä toki ulkona. Mutta kuinka moni teistä kokee tarpeekseen käydä 40 kertaa kesässä Maran terassilla? Siellä on kiva käydä silloin tällöin vai mitä? Sitten rauhalliseen kotiin. Varmasti kaupungissa asuville on ihan selvää mitä kuuluu kaupungin meluun, turha syyllistää vanhoja asukkaita. Terassi on vain todella ahtaassa paikassa, avarampi tila muualla voisi auttaa. Kuka ottaisi naapurikseen

Pääkirjoituksessa 25.4. nostettiin esille vanhan Salon ajoilta lähtöisin oleva ydinkysymys: Kaupunki näyttää vieraiden silmiin ja osalle kaupunkilaisista lähinnä lahoavalta roskalaatikolta. Minkä viestin tällainen ”koskaan et muuttua saa” -ympäristö antaa varsinkin yritystoimintaa tai asuinpaikkaa harkitsevalle? Miettikää päättäjät ja lopettakaa joidkorvaan kuiskuttelijoiden pillin mukaan tanssiminen! Muutos

On niin totta että Salossa kaavoitus jarruttaa kaikkea. Ei kaupunki pilalle mene jos tehdään viisi kerrosta ja musiikkia kuunnellaan. Salolainen

Salon keskustassa on lähes kaikki ihanasti rempallaan, mitäpä se kuolemaa tekevässä kylässä muuta voisi ollakaan. Vielä pitäisi saada ratasuunnitelmat puihin ja tullipuomit kuntarajoille, niin voisimme keskenämme taivastella muun maailman menoa kaikessa omahyväisyydessämme. Seniori

Salolla kai jäi paljon rahaa koronatukien jälkeen, joten rahaa pitää saada kiinni jonnekin. Voisiko kuitenkin lumenkaatopaikan sijaan keskittyä joenvarren yleiseen siistimiseen ja keskustan vierasvenepaikkojen lisäämiseen, katujen ja rakennusten siistimiseen sekä kunnolliseen maauimalaan sen jokitörmän hiekkarannan sijaan? Asukas

Satamakadun takapihat virkistysalueiksi. Se juna meni jo, kuten tunnin juna ohi Salon. Jo aikojen alussa alueet olisi pitänyt kaavoittaa vehreiksi asuinalueiksi, unohtamatta merellisyyttä ja veneilyä kaikissa muodoissaan. Rakennusmestari

Oma näkökulmani meluasiaan: Vaikka ajankin sähköautolla, nautin suunnattomasti näin keväisin talviunestaan heräävien veekakkosten ja -kasien lotkotuksesta aina niitä kuullessani. Toisen melu on toisen musiikki. Kaikki kukat

Älkää ajako meteliä pelkääviä tänne maaseudulle! Täällä ammutaan ja paukutellaan vuorokaudenajoista välittämättä lintuja. Eikä välitetä melusta aiheutuvaa ahdistusta naapureissa ja lemmikkieläimissä. 24/7

Meriniityssä toinen joenranta on kaupungin omistuksessa, mutta yritykset laajentaneet tiluksiaan ilmakuvasta päätellen jokeen asti? Vuokrantarkastuksen aika

Uutisista kuulin, että jätettä ostetaan Italiasta. On tämä mahdotonta menoa. Rakennusmestari

Jätteestä pula ja päättäjät eivät osaa nähdä tilannetta, vaan kiristetään ihmisten elämää. Nyt jätettä ostetaan Euroopasta, onko tämä nyt sitä vihersiirtymää? Järjen köyhyyttä

Outoa, että jätettä pitää tuoda Suomeen. Paljonko italialaiset maksavat, että saavat tuoda jätteensä tänne? Nyt täällä tuottajat vievät sen käsittelyyn omalla kustannuksellaan ja joutuvat vielä maksamaan siitä. Missä mättää?

Salon seudulle lisää luonnonsuojelualueita. Vellu

Kelan ex-pääjohtajan mielestä lapsilisää voisi pienentää. Vähennetäänkö pienimmästä päästä ja mikä olisi säästö? Vähennetään ex-pääjohtajan tuloista

Työehtosopimusneuvotteluissa työnantajat ovat aina puhuneet kilpailukyvystä. Jos palkat ja muut työehdot saataisiin kilpailukykyisiksi, poistuisi tämä työvoimapula, kun saataisiin imua työvoimalle. Kilpailukykyinen palkkataso

Sinipuna, Ei SDP vedä mitään hallitusneuvotteluja. Mitä Mariniin tulee, hän on erittäin arvostettu poliitikko ympäri Eurooppaa. Politiikan seuraaja

Moottoriteillä ja muillakin väylillä kaahataan järjettömiä nopeuksia. Kaahareilta pitäisi ottaa kortti pois kymmeneksi vuodeksi ja määrätä supersuuret sakot päälle. Suomen laki on liian löysä. Tyhjää korvien välissä