New York Islanders otti ensimmäisen voittonsa pudotuspeleissä Carolinaa vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on hävinnyt ottelusarjan kolmannen pelinsä New York Islandersia vastaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Näin ollen Carolina on edelleen kahden voiton ja New York kolmen voiton päässä jatkoon pääsemistä.

Ottelu oli verkkaisen tasaväkinen aina kolmannen erän loppupuolelle, jolloin New York teki kuin salamana kirkkaana taivaalta minuuttien sisällä toisistaan peräti neljä maalia. Näistä yksi tehtiin ylivoimalla ja yksi tyhjään maaliin.

New York voitti lopulta 5–1. Ottelun pistetilastojen kärkeen nousivat New Yorkin Casey Cizikas, Scott Mayfield ja Kyle Palmieri, joista kukin löi perille yhden maalin ja nappasi yhden syöttöpisteen.

Teräväinen poissa murtuneen käden vuoksi

Carolinan maalivahti Antti Raanta torjui 32 kertaa. Carolinan suomalaiset eivät päässeet pisteille. Syöttöpisteen sen sijaan nappasi Carolinan suomalaispelaajan kaima, New Yorkin ruotsalaisvahvistus Sebastian Aho.

Suomen Sebastian Aho pelasi 21 minuuttia ja Jesperi Kotkaniemi yli 14 minuuttia. Jesse Puljujärvi oli jäillä alle 10 minuuttia. Teuvo Teräväinen oli poissa pelistä murtuneen käden vuoksi.

Toisaalla pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella liigan kärkipaikkaa runkosarjassa suvereenisti hallinnut Boston Bruins on voittanut toista kertaa Florida Panthersin ottelusarjassa. Boston kaatoi isännät maalein 4–2.

Korpisalo jatkoi vahvaa torjuntavirettään

Joonas Korpisalon ja Rasmus Kuparin edustama Los Angeles Kings nappasi maukkaan voiton jääkiekon NHL-pudotuspelien avauskierroksella kukistamalla Edmonton Oilersin kotikentällään jatkoerässä 3–2. Ottelusarjaan altavastaajana lähtenyt Kings siirtyi voitoissa 2–1-johtoon ja on kahden voiton päässä jatkopaikasta.

Kingsin hyökkääjä Trevor Moore ratkaisi ottelun ylivoimalla, kun jatkoerää oli ehditty pelata 3.24 minuuttia. Osuma hyväksyttiin vasta videotarkistuksen jälkeen. Oilersin pelaajat protestoivat, että syöttöpisteen antanut Gabriel Vilardi olisi pelannut maalia ennen korkealla mailalla, mutta tuomarien päätös oli järkähtämätön.

Kesken kauden Columbuksesta Los Angelesiin siirtynyt Korpisalo oli Kingsin parhaimmistoa napaten maalilla 38 torjuntaa. Suomalaisvahti joutui antautumaan toisessa erässä kahdesti Edmontonin supertähti Connor McDavidille, joka avasi kahdella napakalla ylivoimakudilla pudotuspelien maalitilinsä.

Kupari pelasi ottelussa vajaat seitsemän minuuttia, joista yli kaksi minuuttia kului alivoimalla.

Los Angeles ja Edmonton kohtasivat pudotuspelien avauskierroksella myös viime vuonna, ja tuolloin sarja kääntyi Edmontonille voitoin 4–3.

Florida yritti viime hetken kiriä

Ottelussa floridansuomalaiset pääsivät pisteisiin kiinni aivan ottelun loppumetreillä. Boston oli dominoinut siihenastista ottelua ja voittanut kaksi ensimmäistä erää, mutta kolmannen erän jälkipuolella nähtiin käänne.

Ruotsalainen Gustav Forsling teki maalin Eetu Luostarisen syötöstä, ja heti perään nähtiin Sam Reinhartin maali, jota oli syöttämässä kippari Aleksander Barkov.

Viime hetken uroteoilla Florida onnistui tekemään kolmannesta erästä 2–2-tasapelin, mutta Bostonin etumatka oli kuitenkin sen verran suuri, että ottelu jäi tappioksi.

Boston johtaa ottelusarjaa nyt 2–1, eli se on kahden voiton päässä jatkoon pääsemisestä. Floridan taas olisi murrettava Bostonin muuri vielä kokonaiset kolme kertaa, mikäli joukkue mielii jatkoon.

Lassi Lapintie