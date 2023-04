SSS suosikkijuttu: Made in Finland -sarjan kuvaukset Salossa alkoivat – Kuusjoella palattiin 1980-luvulle

Made in Finland -sarjan naispääosan esittäjä Satu Tuuli Karhu tulee juoksuaskelin ulos Kuusjoen vanhasta Osuuspankista, ruskean trenssin liepeet liehuen.

Rakennuksen takana olevalle nurmelle on pystytetty kuvausryhmän ruokailu- ja taukopaikka. Karhu ehtii hörpätä vain vähän vettä ja ottaa pari lusikallista jogurttia, kun hänen on jo riennettävä takaisin kuvauksiin.

– Eletään elokuuta vuonna 1988, kertoo tuottaja Tiina Pesonen Rabbit Filmsiltä.

Ennen varsinaista kuvausta kohtaukset harjoitellaan ja käydään vielä läpi. Lehtikuvaaja saa ottaa valokuvia vain harjoituksen aikana, sillä varsinaisissa kuvauksissa räpse olisi häiriöksi. Kun kamerat käyvät sisätiloissa, pihallakin ollaan hiljaa ja liikkumatta, ettei syntyisi häiriöääniä eikä ylimääräisiä varjoja.

Nokiasta kertovan tv-sarjan Made in Finland – tarina Nokiasta kuvaukset aloitettiin Salossa tiistaina, ja ensimmäisenä kuvauspaikkana oli Kuusjoen entinen Osuuspankin konttori. Aamupäivällä tila lavastettiin esittämään turkulaista pankkia, ja iltapäivällä sama tila muuntui salolaiseksi pankiksi.

– Turkulaisen pankin kohtaukset nähdään sarjan ensimmäisen jakson puolivälin tienoilla. Kun vaihdetaan salolaiseen pankkiin, ollaan jaksossa kaksi, Pesonen kertoo.

Kuvauspaikat on järjestänyt Petteri Kulmala. Hän on itse turkulainen, mutta hän on saanut paljon vinkkejä salolaisilta. Sopivaa pankkikiinteistöä Kulmala etsi yhdessä Lounaismaan Osuuspankin myyntijohtajan Tuomas Virtasen kanssa. He kiersivät katsastamassa Kiskon, Rekijoen ja Kuusjoen konttorit, ja Kuusjoki soveltui tarkoitukseen parhaiten.

– Kyllähän lavastaja on tehnyt paljon töitä, mutta tämä tila antoi kuitenkin uskottavan pohjan, koska tiskit, lattiat ja katot olivat jo kohdallaan, Kulmala kuvailee.

– Hienoa, että kuvauksissa saatiin hyödynnettyä vanhaa konttoriamme, Virtanen hymyilee.

Käynnissä on sarjan neljäs kuvausviikko. Kuvaukset aloitettiin Oulussa huhtikuun puolivälissä. Siellä tehtiin pelkästään ulkokuvauksia, sillä sisäkohtaukset kuvataan Salo IoT Campuksella.

– Ulkokuvia on loppujen lopuksi vähän. Oulun teknologiakylän sisäkohtaukset kuvataan Salossa, koska on koronaturvallisempaa, että sisäkuvaukset keskitetään yhteen paikkaan, Pesonen selittää.

Viime viikolla kuvauksia tehtiin Helsingissä, mistä siirryttiin pitkän viikonlopun jälkeen Saloon. Salossa kuvauksia jatketaan 10. kesäkuuta saakka ja lisäksi loka-marraskuussa joitain päiviä.

– Teemme pitkää päivää ja tiukkoja rutistuksia, joita seuraa useampi vapaapäivä. Tällä viikolla kuvaamme lauantaihin asti ja sunnuntai on vapaa. Sen jälkeen kuvaamme maanantaista keskiviikkoon, jonka jälkeen on pidempi vapaa, Pesonen kuvailee.

Kuusiosaisen sarjan tuottavat C Morelle ja MTV:lle Rabbit Films ja Aurora Studios. Sarjan tuotannossa on mukana yhteensä noin 170 työntekijää, joiden lisäksi tarvitaan satoja avustajia. Kuvauspäivinä Salossa on vajaan 50 hengen tekijäjoukko, josta suurin osa myös majoittuu Salossa.

– Hotel Fjalar on kokonaan käytössämme, ja lisäksi väkeämme on Hotel Salorassa ja Sokos Hotel Rikalassa. Olemme aika hyvin varanneet Salon majoituspaikat tällä hetkellä, Pesonen naurahtaa.

Loppuviikon ja ensi viikon kuvaukset Salossa tapahtuvat autenttisilla paikoilla Salo IoT Campuksella, Nokian entisissä tiloissa.

– Tiloihin on lavastettu Nokian Salon konttorit sekä teknisiä linjoja, joissa puhelimia on valmistettu, Pesonen kertoo.

Maarit Lallin käsikirjoittama ja ohjaama sarja sijoittuuvuosiin 1988–1990, ja sekertoo Nokian ensimmäisistä askeleista kohti maailmanlaajuista menestystä. Fiktiivinen sarja julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa keväällä 2022.

AVUSTAJAT PÄÄSEVÄT AIKAMATKALLE

Sarjan kuvauksissa tarvitaan paljon paikallisia avustajia. Tiistaina avustajat pääsivät esiintymään pankin asiakkaina ja työntekijöinä.

Halikkolaiset Laura Leivo ja Teemu Merivirta käyskentelivät Kuusjoen Osuuspankin ympäristössä täydellisenä 1980-luvun pariskuntana. Heidät oli puettu ja maskeerattu esittämään pankin asiakkaita.

– Näimme lehdestä, että sarjaan etsittiin muun muassa autenttisia ajopelejä. Isälläni on entisöity vuoden 1985 Opel Ascona, ja ehdotin, että voisimme esimerkiksi ajella sillä jossakin taustalla. Mutta sitten meitä pyydettiinkin tulemaan pankin asiakaspariskunnaksi, Leivo kertoo.

Pariskunnan piti saapua kuvauspaikalle aamukahdeksalta, ja ensin heille etsittiin sopivat asut. Heitä oli pyydetty pukeutumaan 80-luvun tyyliin jo etukäteen, mutta heidän omat asunsa menivät koko lailla uusiksi. Merivirran asusta jäivät jäljelle vain sortsit.

– Parta lähti myös, vain viikset jätettiin, hän naurahtaa.

Leivonkin asua muutettiin, jotta värit saatiin sointuvaksi muuhun ympäristöön.

– Korvikset ja neule vaihtuivat. Tukka sattui olemaan valmiiksi kasarivärinen, mutta volyymia lisättiin ja laitettiin vähän kukkulaa otsalle. Kyllä he selvästi tietävät, mitä hakevat.

Pukeutumisen ja maskeerauksen jälkeen Leivon ja Merivirran aamupäivä kului pääasiassa odottaessa, tulisiko heille kutsu itse kuvaustilanteeseen.

– Olemme täällä ihan uteliaisuuttamme. Otamme tämän uutena kokemuksena, Leivo kuvailee.

– Tulimme katsomaan, millaista tällaisen sarjan kuvaaminen on. Kaikki avustajat eivät pääse kuvattavaksi ollenkaan, mutta ei sillä ole niin väliä. Kokemus on kuitenkin kiinnostava, Merivirta sanoo.

Made in Finland -sarjaan haettiin salolaisia avustajia vapunaattona järjestetyssä Facebook-tapahtumassa. Vieläkään avustajia ei ole riittävästi.

– Erityisesti miehiä kaivattaisiin lisää. Hakemuksia voi laittaa osoitteeseen nokia.avustajat@rabbitfilms.com. Palkkiona on S-ryhmän lahjakortteja, tuottaja Tiina Pesonen kertoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 5.5.2021.

